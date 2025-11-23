Почему мы не любим проявление свободной жизни рядом с собой, хотим все контролировать и собираемся кастрировать каждую кошку с собакой? Потому что любая бюрократия вырастает не по воле инопланетян, монстров, капиталистов и всего прочего чуждого нам. Она вырастает из нас самих.7 комментариев
Пушков объяснил, почему Трамп не дождется благодарности за свои усилия от Киева
Американский президент Дональд Трамп напрасно ждет благодарности от киевских властей за его усилия по спасению Украины, так как предыдущая администрация Джо Байдена и руководители ЕС утвердили Украину во мнении, что ей все должны, считает сенатор Алексей Пушков.
«Весь мир должен ее понимать, финансировать, вооружать и поддерживать. То есть, Украина «благодаря» нынешнему «руководству»" (уже и Трамп ставит это слово в кавычки), по уши ввязалась в войну с куда более мощной Россией, чего, по убеждению Трампа, не надо было даже начинать, войну предсказуемо проигрывает, а теперь ждет, что ее будут из этого положения вытаскивать», – пишет сенатор в Telegram-канале.
При этом Пушков недоумевает, почему это должны делать, и тут же отвечает.
«Безумие евролидеров, стремящихся и далее вбрасывать в украинскую топку десятки миллиардов евро, ограничивается европейским континентом, а Трамп впадать в байденовское безумие, судя по всему, не намерен. Украина же готова только требовать и требовать. Чувство благодарности? Not in Kiev, Mr. Trump», – иронично резюмирует сенатор.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский может биться до разрыва «маленького сердца», если ему не нравится американский план урегулирования. Кроме того, он назвал украинское «руководство» неблагодарным за поддержку, не уточняя, за какую именно и используя кавычки в слове «руководство».