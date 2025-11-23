  • Новость часаГлава минфина США назвал европейские санкции против России провальными
    США выбирают из трех военных целей в Америке
    Эксперт: ВС России будут освобождать Запорожскую область с тыла
    Мерц заявил о выдвижении нового предложения по Украине
    Стюардесса получила семь лет колонии за оскорбление военных
    Российские войска освободили Петровское, Тихое и Отрадное
    Опубликован европейский план урегулирования на Украине из 24 пунктов
    Минфин США заявил о провале европейских санкций против России
    Долгов: Заявления Трампа призваны сломать Зеленского
    Начальник штаба «Хезболлы» погиб при ударе израильского дрона
    Мнения
    Борис Акимов Борис Акимов Бюрократы против котов

    Почему мы не любим проявление свободной жизни рядом с собой, хотим все контролировать и собираемся кастрировать каждую кошку с собакой? Потому что любая бюрократия вырастает не по воле инопланетян, монстров, капиталистов и всего прочего чуждого нам. Она вырастает из нас самих.

    7 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Любая революция направлена против народа

    Главным архитектором проекта сокращения населения Франции был один из видных деятелей революции, председатель Национального конвента Дюбуа-Крансе – его проект предполагал уничтожение от одной до двух третей французов.

    83 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европейская бюрократия не годится в самураи

    Если на перевооружение Европе нужно время (5-10 лет), то на идеологическом уровне подготовка к войне с Россией уже близится к завершению. Столь запутанная и сложная ситуация, казалось бы, может решиться только через войну – как она и решалась раньше в той же Европе. Однако как раньше – не получится.

    10 комментариев
    23 ноября 2025, 23:25 • Новости дня

    Пушков объяснил, почему Трамп не дождется от Киева благодарности за усилия

    Пушков объяснил, почему Трамп не дождется благодарности за свои усилия от Киева

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп напрасно ждет благодарности от киевских властей за его усилия по спасению Украины, так как предыдущая администрация Джо Байдена и руководители ЕС утвердили Украину во мнении, что ей все должны, считает сенатор Алексей Пушков.

    «Весь мир должен ее понимать, финансировать, вооружать и поддерживать. То есть, Украина «благодаря» нынешнему «руководству»" (уже и Трамп ставит это слово в кавычки), по уши ввязалась в войну с куда более мощной Россией, чего, по убеждению Трампа, не надо было даже начинать, войну предсказуемо проигрывает, а теперь ждет, что ее будут из этого положения вытаскивать», – пишет сенатор в Telegram-канале.

    При этом Пушков недоумевает, почему это должны делать, и тут же отвечает.

    «Безумие евролидеров, стремящихся и далее вбрасывать в украинскую топку десятки миллиардов евро, ограничивается европейским континентом, а Трамп впадать в байденовское безумие, судя по всему, не намерен. Украина же готова только требовать и требовать. Чувство благодарности? Not in Kiev, Mr. Trump», – иронично резюмирует сенатор.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский может биться до разрыва «маленького сердца», если ему не нравится американский план урегулирования. Кроме того, он назвал украинское «руководство» неблагодарным за поддержку, не уточняя, за какую именно и используя кавычки в слове «руководство».

    23 ноября 2025, 12:33 • Новости дня
    Стюардесса получила семь лет колонии за оскорбление военных
    Стюардесса получила семь лет колонии за оскорбление военных
    @ Суды общей юрисдикции Московской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Суд в городе Видное назначил семь лет колонии стюардессе «Уральских авиалиний» Варваре Волковой, признав ее виновной в распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ, сообщили в суде.

    Семь лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима назначено стюардессе авиакомпании «Уральские авиалинии» Варваре Волковой, передает ТАСС. Волкова признана виновной по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России из политической ненависти.

    Суд выяснил, что в январе текущего года Волкова увидела в социальных сетях ролик с участием российского танкиста, который принимал участие в спецоперации на Украине. Испытав к нему неприязнь, она нашла его телефон и высказала ему угрозы. Позднее она опубликовала ряд постов в чате деревни Сапроново, где высказала поддержку Вооруженным силам Украины и заявила, что готова угостить их чаем, если они войдут в Подмосковье.

    В ходе процесса Волкова не отрицала факты публикаций, однако попыталась объяснить свои действия эмоциональной нестабильностью. Суд счел ее вину полностью доказанной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд заочно приговорил актера Анатолия Хабарова к девяти годам колонии по делу о фейках о Вооруженных силах России. Московский городской суд утвердил приговор блогеру Дмитрию Шпаку за аналогичные материалы. В 2024 году российские суды вынесли 82 приговора по делам о фейках о армии.

    Комментарии (54)
    23 ноября 2025, 15:52 • Новости дня
    Эксперт: ВС России будут освобождать Запорожскую область с тыла

    Военный эксперт Кнутов: Запорожскую область будут освобождать из Днепропетровской

    Эксперт: ВС России будут освобождать Запорожскую область с тыла
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Освобождение населенных пунктов Тихое и Отрадное в Днепропетровской области открывает для ВС России возможности продвижения сразу на двух направлениях. Наиболее эффективным может оказаться заход с тыла в Запорожскую область, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов.

    «После освобождения Тихого и Отрадного все четче вырисовывается движение российских войск на юго-запад. Это фактически будет означать заход в Запорожскую область с тыла, что представляет колоссальную опасность для противника», – сказал Юрий Кнутов, военный эксперт, историк войск ПВО.

    По его словам, вдоль Гуляйполя и Орехова ВСУ выстроили серьезные укрепления, которые очень сложно «взять в лоб». «А вот путем обхода их можно относительно легко преодолеть. Все, что могут сделать оппоненты, это оборудовать временные, гораздо более слабые позиции», – рассуждает аналитик.

    Он полагает, что такое движение ВС России создаст предпосылки для освобождения Запорожья. «Впрочем, наши военные могут продолжать движение и в сторону Днепропетровска (Днепр). Дело в том, что выход к городу разрежет группировку ВСУ практически пополам. И для противоборствующей стороны остро встанут вопросы логистики, также это повлечет за собой серьезные политические последствия для Киева», – продолжает спикер.

    Эксперт также допустил, что первоочередным при движении на запад региона может стать освобождение Покровского. «Это вполне возможно. В Днепропетровской области не так много крупных населенных пунктов. И Покровское – один из них, это райцентр. Его освобождение нанесет удар по ВСУ», – пояснил он.

    В заключение Кнутов отметил, что итоговое направление движения российских войск, скорее всего, будет выбираться исходя из степени сопротивления противника.

    «Тихое – село в Покровском районе Днепропетровской области с населением около 120 человек. Расположено в десяти км к востоку от поселка Покровское. Последний отвечает за логистику ВСУ на востоке области. Его освобождение больно ударит по возможностям Украины перебрасывать войска», – пишет военкор Александр Коц.

    В то же время в Отрадном численность населения составляет порядка 160 человек, добавляет он. «Расположено на трассе Т0401 в семи км к югу от Покровского и в трех км к северу от ранее освобожденной Даниловки. Российская армия продолжает расширять зону контроля вокруг важного райцентра», – подчеркивает эксперт.

    Ранее Минобороны сообщило об освобождении населенных пунктов Тихое и Отрадное в Днепропетровской области. Согласно данным ведомства, группировка «Восток» нанесла удары по штурмовым подразделениям ВСУ в Запорожской области.

    Потери противника превышают 225 военнослужащих и значительное количество техники. Авиация и артиллерия ВС России уничтожили зенитный ракетный комплекс С-300, а также поразили объекты транспортной, топливно-энергетической инфраструктуры и места временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 148 районах Украины.

    Отметим, что за минувшую неделю российские военные взяли под контроль 16 населенных пунктов, включая Купянск, Петропавловку, Новоселовку, Ставки, Масляковку, Ямполь, Платоновку, Двуречанское, Цегельное, Гай, Нечаевку, Радостное, Яблоково, Равнополье, Веселое и Малую Токмачку.

    При этом в начале ноября подразделения группировки «Восток» освободили села Новое и Сладкое в Запорожской области. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как российские войска формируют «северную» клешню для освобождения Гуляйполя.

    Кроме того, после освобождения Малой Токмачки министр обороны Андрей Белоусов поздравил 42-ю гвардейскую мотострелковую дивизию. Тогда эксперты объясняли, что одновременное продвижение войск в направлении Гуляйполя и Орехова приближает освобождение Запорожья.

    Комментарии (3)
    23 ноября 2025, 17:04 • Видео
    Кто платит за Украину больше всех?

    Датчане оказались абсолютными лидерами по материальной поддержке Украины. С чем связаны упорство, щедрость и русофобия Копенгагена? Почему именно Дании «больше всех надо»?

    Комментарии (0)
    23 ноября 2025, 16:40 • Новости дня
    Мерц заявил о выдвижении нового предложения по Украине
    Мерц заявил о выдвижении нового предложения по Украине
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил о внесении нового предложения по вопросам урегулирования на Украине, отказавшись раскрывать его детали на фоне переговоров в Женеве.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 в Йоханнесбурге, что в Женеве проходят переговоры представителей европейских стран, США и Киева по вопросу урегулирования конфликта на Украине, сообщает ТАСС.

    Мерц пояснил, что речь идет о работе над документом, который создается на основе 28-пунктного плана, представленного американской администрацией. По его словам, стороны стремятся разработать текст, который был бы достоин одобрения и принятия Украиной на переговорах с Россией.

    Ранее сообщалось, что европейские лидеры направили в Вашингтон переработанный ими вариант плана США по урегулированию конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон оказывает давление на Киев, чтобы украинские власти приняли мирный план из 28 пунктов, на обсуждение которого согласна Москва. Коалиция европейских государств выступила против предложенного плана по урегулированию ситуации на Украине.

    Киев заявил о начале консультаций с Вашингтоном по мирному соглашению, которые пройдут в ближайшее время в Швейцарии. Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский может биться до разрыва «маленького сердца», если ему не нравится американский план урегулирования.


    Комментарии (15)
    23 ноября 2025, 01:59 • Новости дня
    Царев напомнил, как Зеленский в 2021 году оправдывался за день рождения в квартире Миндича

    Царев напомнил об оправданиях Зеленского за день рождения в квартире Миндича

    Царев напомнил, как Зеленский в 2021 году оправдывался за день рождения в квартире Миндича
    @ The Presidential Office of Ukraine/Capital Pictures/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Бывший депутат Верховной рады Олег Царев напомнил, как Владимир Зеленский, будучи президентом Украины, в 2021 году оправдывался за празднование дня рождения в квартире Тимура Миндича, который сейчас является фигурантом грандиозного коррупционного скандала.

    Царев в Telegram напомнил, что Зеленскому «пришлось оправдываться за дружбу с Миндичем». В частности, Зеленский был вынужден давать объяснения, почему «вечеринка в честь его, Зеленского, дня рождения прошла в квартире Миндича».

    «Я не знал, что это действительно очень важно для Украины, когда у нас ковид и война, рассказать, где именно, в какой квартире я праздновал день рождения», – сказал тогда Зеленский.

    Он заявил, что «праздновал день рождения в своей квартире» по адресу Грушевского, 9А. Зеленский объяснил, что «квартира господина Миндича находится в этом же доме». По словам Зеленского, работники студии «Квартала 95» во главе с Миндичем организовали ему неожиданное поздравление.

    Зеленский рассказал, что по приглашению поднялся на несколько этажей, где коллектив студии встретил его с музыкальными номерами, связанными с годами его работы в «Квартале 95». «Господин Миндич является коммерческим директором студии «Квартал 95» и был им до моего президентства», – сказал Зеленский.

    «Зеленский на видео еще молодой. Миндича на видео нет, но он уже есть, хотя еще не очень богатый. Коломойский еще на свободе, – заявил Царев. – Сейчас, пока окончательно Зеленский не отказал Трампу, публикация записей НАБУ поставлена на паузу. С нетерпением ждём записи из квартиры Миндича».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине разгорелся скандал из-за расследования НАБУ коррупции в компании «Энергоатом». Миндич, который являлся другом, деловым партнером и соратником Зеленского, покинул страну, став фигурантом этого коррупционного скандала. МВД Украины внесло Миндича в список разыскиваемых по обвинениям в тяжких экономических преступлениях.

    Комментарии (2)
    23 ноября 2025, 00:50 • Новости дня
    Джонсон назвал план США «военной кастрацией» Украины
    Джонсон назвал план США «военной кастрацией» Украины
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Предложенный США план украинского урегулирования «предусматривает военную кастрацию Украины», заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

    «Так называемый мирный план предусматривает военную кастрацию Украины», – заявил Джонсон в колонке для Daily Mail.

    Он считает, что «это полное предательство Украины», которое в случае принятия якобы превратит Украину в «орудие в руках Москвы». «Это полная капитуляция так называемых друзей Украины. Это Мюнхен», – говорится в статье Джонсона.

    Джонсон отмечает, что «протесты западных стран» звучат недостаточно громко, хотя «украинцам предъявили ультиматум на этих позорных условиях». «Где их союзники? Где их друзья?» – заявил он.

    Большую часть статьи Джонсон посвятил обсуждению ситуации в Великобритании с ее «кризисом идентичности», «замедленным экономическим крахом», ограничениями свободы слова. Джонсон заявил, что Москва якобы «восстанавливает Российскую империю», а вот «британцы стали настолько жалкими, что фактически раздают свою собственную суверенную территорию», имея в виду острова Чагос.

    Основной же темой рассуждений Джонсона стали споры о политике Великобритании в области COVID-19. Эту тему он также увязал с Россией, заявив, что Москва могла бы «погрузить всю Великобританию в паралич, поддерживаемый государством, просто убедив их в необходимости принять меры предосторожности против нового вируса российского происхождения».

    Тема COVID-19 является болезненной для Джонсона, так как скандал из-за участия в вечеринках, проходивших в период карантина, в итоге стоил ему кресла премьера. Что касается переговоров по островам Чагос, то они продолжаются с 2024 года, когда Британия и Маврикий достигли принципиальной договоренности о передаче архипелага Маврикию.

    Напомним, Британия в октябре возглавила рейтинг самых недружественных по отношению к России правительств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон оказывает давление на Киев, чтобы украинские власти приняли мирный план из 28 пунктов. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова обсуждать мирное урегулирование на Украине в рамках предложенного американцами плана.

    Комментарии (25)
    23 ноября 2025, 06:59 • Новости дня
    Келлог назвал позерством заявления Киева об отказе признать потерю территорий

    Келлог: Слова зампостпреда Украины при ООН Гайовишин – это позерство

    Келлог назвал позерством заявления Киева об отказе признать потерю территорий
    @ Boris Roessler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Слова зампостпреда Украины при ООН Кристины Гайовишин о том, что Украина никогда не признает потерю территорий и не пойдет на ограничение численности ВСУ, являются позерством, заявил спецпосланник президента США Кит Келлог.

    «Я думаю, что представитель в ООН высказала свои комментарии. Я думаю, что это позерство. Я думаю, им нужно позерствовать перед своим народом», – приводит слова Келлога РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    Он отметил, что Украине придется принять несколько сложных решений, чтобы завершить конфликт. «В армии мы всегда говорим, что последние 10 м до цели – самые тяжелые. Мы на последних двух метрах», – сказал он.

    «Мы не хотим возвращения Будапештского меморандума. Мы не хотим повторения «Минска-1» или «Минска-2». Часть гарантий ляжет на США», – заявил Келлог. Келлог добавил, что вопросы гарантий безопасности будут прописаны отдельным приложением к мирному соглашению. По мнению Келлога, Соединенные Штаты сначала могут убедить Киев заключить соглашение по урегулированию конфликта, а затем «привести к этому» Россию.

    Он уточнил, что план предполагает проведение выборов на Украине в течение 100 дней, и по данным его источников, это реально осуществить примерно за 90 дней.

    Говоря о возможном визите Владимира Зеленского в США, Келлог отметил, что этот вопрос пока не решен и гарантий приезда украинского лидера нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщили, что министр сухопутных войск Дэниел Дрисколл назначен новым специальным представителем США по Украине вместо Келлога. Вашингтон оказывает давление на Киев для принятия мирного плана из 28 пунктов, который готова обсуждать Москва. Европейские страны выступили против нового мирного плана по Украине. Киев заявил о начале консультаций с Вашингтоном по мирному соглашению в ближайшее время в Швейцарии.

    Комментарии (13)
    23 ноября 2025, 18:55 • Новости дня
    Опубликован европейский план урегулирования на Украине из 24 пунктов

    The Daily Telegraph опубликовала европейский план урегулирования на Украине из 24 пунктов

    Tекст: Ольга Иванова

    Европейский план по урегулированию кризиса на Украине предлагает обеим сторонам прекратить боевые действия, вести переговоры о спорных территориях, исходя из текущей линии соприкосновения, а также признать отсутствие каких-либо ограничений для армии и оборонной промышленности Украины.

    План урегулирования украинского кризиса, предложенный европейскими странами в ответ на инициативы США, предусматривает отсутствие ограничений для численности вооруженных сил Украины и масштабов ее оборонной промышленности, передает ТАСС со ссылкой на публикацию The Daily Telegraph.

    В представленном документе говорится: «Общие условия предусматривают, что обе стороны конфликта берут обязательства о полном прекращении боевых действий в небе, на земле и на море без каких-либо условий». Переговоры относительно спорных территорий предлагается начать, исходя из текущей линии соприкосновения.

    Европейский план, состоящий из 24 пунктов, также включает предложение немедленно приступить к переговорам о технических деталях мониторинга соблюдения режима прекращения огня с участием США и европейских государств. При этом контроль за соблюдением договоренностей, согласно проекту документа, должен проходить преимущественно дистанционно – с использованием спутников, беспилотников и других технологий, а расследование возможных нарушений предполагается осуществлять наземными группами при необходимости.

    Ранее сообщалось, что европейские лидеры направили в Вашингтон переработанный ими вариант плана США по урегулированию конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон оказывает давление на Киев, чтобы украинские власти приняли мирный план из 28 пунктов, на обсуждение которого согласна Москва. Коалиция европейских государств выступила против предложенного плана по урегулированию ситуации на Украине.

    Киев заявил о начале консультаций с Вашингтоном по мирному соглашению, которые пройдут в ближайшее время в Швейцарии. Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский может биться до разрыва «маленького сердца», если ему не нравится американский план урегулирования.

    Комментарии (18)
    23 ноября 2025, 07:14 • Новости дня
    Макрон выступил против возвращения России в G8
    Макрон выступил против возвращения России в G8
    @ The Presidential Office of Ukraine/Capital Pictures/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Условия для возвращения России в формат G8 не сложились, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на полях саммита G20.

    «Сегодня условия для возвращения России в G8 не сложились. Кроме того, данный формат зависит от единодушного согласия всех участников», –приводит слова Макрона ТАСС.

    Макрон также заявил, что не собирается «указывать другим, что делать» в этом вопросе, когда Франция примет председательство в G7 в 2026 году. По мнению французского лидера, стране важно наладить сотрудничество с государствами, которые сейчас не входят в объединение.

    Макрон заявил о намерении создать «французскую G7» с привлечением таких стран, как Бразилия, Индия, Китай и ЮАР, отметив, что формат будет «оригинальным и немного новым», поскольку необходима консолидация.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон заявил, что решение по ситуации на Украине невозможно без согласования с Евросоюзом. Wall Street Journal заявила, что США готовы пригласить Россию назад в G8 в рамках украинского урегулирования. Россия ранее неоднократно указывала на утрату для нее значимости формата G8.

    Комментарии (31)
    23 ноября 2025, 17:58 • Новости дня
    Долгов: Заявления Трампа призваны сломать Зеленского

    Дипломат Долгов: Заявления Трампа призваны сломать Зеленского

    Долгов: Заявления Трампа призваны сломать Зеленского
    @ The Presidential Office Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Слова Трампа о том, что Зеленский вопреки американскому мирному плану может бороться «изо всех своих маленьких сил», означают, что сейчас речь идет о сроках поражения Украины. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал дипломат Константин Долгов.

    «Дональд Трамп сейчас, по сути, ломает Владимира Зеленского. Очевидно, что американскому президенту надо каким-то образом зафиксировать свои личные бонусы, отсюда и различные словесные обороты в его заявлениях», – пояснил дипломат Константин Долгов.

    Спикер также обратил внимание на действия европейцев. «Они неоднократно вставляли палки в колеса Трампу. И сейчас снова пытаются это сделать. Посмотрим, каким будет исход», – добавил он.

    Рассуждая о формулировке главы Белого дома, которая по смыслу означает, в том числе, «биться из последних маленьких сил», Долгов сказал: «Сил там действительно осталось не так много. И это, по сути, синоним поражения. Другими словами, речь идет о войне до поражения Украины. В этом смысле конкретные формулировки Трампа тут не так важны».

    «Очевидно также, что Брюссель и Киев не примут план Трампа в изначальном виде. Соответственно, документ будет претерпевать изменения. И тут крайне важно понять, насколько эти трансформации будут приемлемы для России в качестве основы для ведения переговоров», – заключил Долгов.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский может биться до разрыва «маленького сердца», если ему не нравится американский план урегулирования. Также формулировка, которую использовал глава Белого дома, может трактоваться как «продолжать борьбу изо всех его маленьких сил».

    В то же время он отметил, что план урегулирования украинского кризиса, предложенный Вашингтоном, не является окончательным предложением для Киева, передает ТАСС.

    Трамп подчеркнул: «Мы бы хотели добиться мира. Это должно было произойти уже давно». Кроме того, по его словам, США продолжают искать способы завершить конфликт: «Мы пытаемся положить этому конец тем или иным образом».

    Позднее американский лидер возмутился тем, что «руководство Украины не выразило никакой благодарности за наши усилия, а Европа продолжает покупать нефть у России». Он также подчеркнул, что Штаты по-прежнему продают НАТО огромные партии вооружений для ВСУ, в то время как «жулик Джо отдал все даром, даром, даром, включая «большие» деньги».

    Между тем канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 в Йоханнесбурге, что в Женеве проходят переговоры представителей европейских стран, США и Киева по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

    Он также пояснил, что речь идет о работе над документом, который создается на основе 28-пунктного плана, представленного американской администрацией. По его словам, стороны стремятся разработать текст, который был бы достоин одобрения и принятия Украиной на переговорах с Россией. Подробности идеи европейцев пока не разглашаются.

    В пятницу президент России Владимир Путин  заявил , что пауза в процессе урегулирования конфликта на Украине после переговоров на Аляске связана с отказом Украины от мирной инициативы, предложенной Дональдом Трампом. «Полагаю, что именно поэтому появилась и новая редакция, по сути, модернизированного плана уже из 28 пунктов», – подчеркнул он.

    Глава государства уточнил, что этот проект может лечь в основу урегулирования, однако предметно данный вопрос не обсуждался. «Причина, полагаю, та же самая: администрации США не удается до сих пор заручиться согласием украинской стороны, Украина против. Видимо, Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя», – предположил президент. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, что это означает для возможного диалога и в каком виде Москва готова общаться с Киевом и Вашингтоном.

    Комментарии (4)
    23 ноября 2025, 15:16 • Новости дня
    В ЕС заявили о несогласии с изменением границ Украины
    В ЕС заявили о несогласии с изменением границ Украины
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Европейский союз категорически отвергает возможность изменения украинских границ и не намерен вводить ограничения, способные ослабить ВСУ, подчеркнула глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

    Европейский союз выступает против любых изменений границ Украины и не поддерживает введение ограничений, которые могли бы ослабить Вооруженные силы Украины, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, опубликованное на сайте Еврокомиссии.

    В тексте документа говорится: «Мы (ЕС – ред.) договорились об основных элементах, необходимых для справедливого и прочного мира и для сохранения суверенитета Украины... Во-первых, границы не могут быть изменены силой. Во-вторых, как суверенное государство, Украина не может иметь ограничений в отношении своих вооруженных сил». В ЕК считают, что страна должна самостоятельно принимать решения об укреплении обороны.

    Фон дер Ляйен также отметила, что ЕС видит для себя ключевую роль в будущих договоренностях в сфере безопасности Украины. По ее словам, Евросоюз будет продолжать сотрудничество с Киевом, странами ЕС и США для продвижения к мирному урегулированию конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские чиновники выступили против нового плана США по урегулированию ситуации на Украине. Дональд Трамп одобрил предложенный мирный план по Украине, который обсуждается на международном уровне. Представитель США Стив Уиткофф достиг договоренности с министром обороны Украины Рустемом Умеровым по поводу урегулирования конфликта.


    Комментарии (29)
    23 ноября 2025, 12:44 • Новости дня
    Российские войска освободили Петровское в ДНР, днепропетровские Тихое и Отрадное
    Российские войска освободили Петровское в ДНР, днепропетровские Тихое и Отрадное
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вооруженные силы России освободили населенные пункты Петровское в Донецкой народной республике, а также Тихое и Отрадное в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны.

    Как указали в Telegram-канале ведомстве, при этом российские военные нанесли удары по подразделениям ВСУ и национальной гвардии на ряде направлений, за сутки уничтожив более тысячи украинских военнослужащих, десятки единиц техники и складов боеприпасов.

    В Сумской области российские силы атаковали бригады ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Варачино, Малая Рыбица и города Сумы. На Харьковском направлении поражен личный состав и техника украинских механизированных и мотопехотных бригад у Терновой, Избицкого и Вильчи, говорится в сообщении.

    В Минобороны уточнили, что группировка «Запад» улучшила тактическое положение, уничтожив до 220 украинских военных, танк и боевую технику, среди которой были американские и канадские бронемашины. В Донецкой народной республике слаженные действия Южной группировки привели к освобождению Петровского и поражению сразу нескольких подразделений ВСУ в направлениях Краматорска, Северска и других точек.

    В ведомстве заявили, что подразделения «Центра» заняли более выгодные позиции, нанеся серьезные потери ВСУ в районах Артемовки, Белицкого, Родинского и в Димитрове, где продолжается зачистка остатков украинских формирований. В Красноармейске штурмовые отряды успешно ведут ликвидацию окруженных украинских частей, отражая попытки деблокирования со стороны ВСУ.

    Группировка «Восток» в ходе наступления освободила Тихое и Отрадное на Днепропетровщине и нанесла удары по штурмовым подразделениям ВСУ в Запорожской области. Потери противника превышают 225 военнослужащих и значительное количество техники. Авиация и артиллерия ВС России уничтожили зенитный ракетный комплекс С-300, а также поразили объекты транспортной, топливно-энергетической инфраструктуры и места временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 148 районах Украины, добавили в пресс-службе.

    Накануне подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Звановка в Донецкой народной республике (ДНР), а группировка «Восток» – Новое Запорожье в Запорожской области.

    Напомним, российские войска за неделю освободили 16 населенных пунктов

    На этой неделе начальник Генерального штаба Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину заявил, что российские войска наступают практически на всех направлениях. Герасимов также доложил Путину об освобождении Купянска в Харьковской области.

    Комментарии (3)
    23 ноября 2025, 10:19 • Новости дня
    Пушилин заявил о попытках ВСУ укрепиться возле Славянска
    Пушилин заявил о попытках ВСУ укрепиться возле Славянска
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные формирования Украины стараются выстроить хоть какие-то линии укрепления ближе к городу Славянску, для этого пытаются удержать наступление армии России в районе Ямполя на краснолиманском направлении, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

    Пушилин сообщил, что украинские формирования стараются создать оборонительные линии ближе к Славянску, передает РИА «Новости». Он отметил, что для этого украинская армия пытается удержать наступление российских военных в районе Ямполя на краснолиманском направлении.

    Пушилин напомнил, что после освобождения Платоновки российские войска взяли под контроль автомобильную дорогу между Северском и Красным Лиманом. По его словам, это дало возможность разрушить одну из ключевых логистических цепочек противника.

    Он также отметил, что ситуация на краснолиманском направлении развивается последовательно, а противник продолжает удерживать позиции, видя потенциальные риски.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка «Запад» ВС России освободила Ямполь. Власти ДНР заявили о прорыве обороны ВСУ в Ямполе. Российские военные прорвали оборону и вошли в Ямполь в ДНР.

    Комментарии (3)
    23 ноября 2025, 19:53 • Новости дня
    США потребовали от Украины заявления о поддержке плана Трампа

    Tекст: Ольга Иванова

    Американские представители добиваются, чтобы Киев согласился на проект из 28 пунктов, предусматривающий признание контроля Россией над Крымом, ДНР и ЛНР.

    США оказывают давление на Киев, настаивая на принятии 28-пунктного мирного предложения как основы для переговоров по урегулированию конфликта с Россией, передает Bloomberg. Американские представители, включая министра армии Дэна Дрисколла, госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника Стивена Виткоффа, проводят в Женеве переговоры со своими украинскими коллегами.

    Издание сообщает, что США пригласили Украину оформить официальное заявление, подтвердив, что Киев участвовал в разработке инициативы, после известий о значительном вкладе Москвы в мирный план. Разногласия возникли и по поводу того, чтобы встречаться с Украиной и европейскими представителями одновременно: Вашингтон выступает против такого формата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Женеве представители США и Украины приступили к обсуждению возможных решений ситуации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон оказывает давление на Киев, чтобы украинские власти приняли мирный план из 28 пунктов, на обсуждение которого согласна Москва. Коалиция европейских государств выступила против предложенного плана по урегулированию ситуации на Украине.


    Комментарии (5)
    23 ноября 2025, 07:58 • Новости дня
    ПВО сбила 75 беспилотников над регионами России и Черным морем
    ПВО сбила 75 беспилотников над регионами России и Черным морем
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Ночью над регионами России и Черным морем средствами ПВО перехвачены и уничтожены 75 украинских беспилотников, сообщило Минобороны России.

    Наибольшее количество БПЛА, 36, было уничтожено над акваторией Черного моря. Еще десять дронов сбили над Крымом, сообщило Минобороны в Telegram.

    Военных также удалось перехватить девять аппаратов над Брянской областью и семь – над Воронежской областью. Четыре беспилотника были сбиты над Краснодарским краем, три – над Смоленской областью, по два над Московским регионом и Белгородской областью соответственно. По одному дрону были уничтожены над Калужской и Рязанской областями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, временные ограничения действуют в аэропортах Геленджика, Краснодара, Тамбова и Ярославля. В столичном аэропорту Жуковский (Раменское) и в аэропорту Нижнего Новгорода (Чкалов) также временно ограничены авиарейсы.

    Комментарии (0)
    23 ноября 2025, 03:43 • Новости дня
    ПВО сбила летевший на Москву беспилотник
    ПВО сбила летевший на Москву беспилотник
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Беспилотник, направлявшийся к столице, сбит системами ПВО, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву», – говорится в сообщении Собянина в Telegram.

    На месте падения обломков находятся специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ПВО при отражении атаки на Севастополь сбила три беспилотника.

    Комментарии (0)
    США потребовали от Украины заявления о поддержке плана Трампа
    Германия не смогла отказаться от оплаты российского СПГ
    Макрон выступил против возвращения России в G8
    В Госдуме ответили Литве на угрозу блокировки Калининграда
    Стало известно о подготовке США свержения президента Венесуэлы
    Умер народный артист России Виталий Мишле
    Стало известно об отказе россиян от использования отчества в устной речи

