ВС России освободили Звановку в ДНР и Новое Запорожье в Запорожской области

Tекст: Мария Иванова

Южной группировкой нанесено поражение формированиям механизированной, аэромобильной, егерской и горно-штурмовой бригад ВСУ около Платоновки, Резниковки, Сергеевки и Северска ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Противник при этом потерял до 230 военнослужащих, три бронемашины, два артиллерийских орудия. Уничтожены три станции РЭБ и три склада матсредств.

Подразделения группировки «Восток» в результате наступления освободили Новое Запорожье Запорожской области.

Нанесено поражение формированиям двух штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ возле Доброполья, Равнополья, Затишья Запорожской области и Отрадного Днепропетровской области.

При этом ВСУ потеряли до 225 военнослужащих, бронемашину и станцию РЭБ.

Между тем подразделениями группировки «Север» нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах Андреевки, Варачино Сумской области и города Сумы, отчитались в Минобороны.

А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчанском и Гнилицей.

Противник потерял до 105 военнослужащих, артиллерийское орудие и две станции РЭБ.

В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии поблизости от Благодатовки, Нечволодовки, Моначиновки и Куриловки Харьковской области.

Потери противника при этом составили до 220 военнослужащих, пять бронемашин и 13 станций РЭБ. Уничтожены четыре склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии под Артемовкой, Русиным Яром, Торецким, Новым Донбассом, Родинским, Вольным, Белицким, Кучеровым Яром ДНР и Новопавловкой Днепропетровской области.

В Красноармейске штурмовые группы 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в микрорайонах Центральный, Горняк, а также на территории западной промзоны.

Осуществляется зачистка Ровного в ДНР. За прошедшие сутки трое украинских военнослужащих сложили оружие и вышли к российским позициям для сдачи в плен.

Были отражены пять атак противника из района с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ. Уничтожены до 30 военнослужащих и два бронетранспортера.

В Димитрове штурмовые отряды 51-й армии продолжают активное наступление в микрорайонах Восточный, Западный и южной части города. Освобождено 22 здания.

За минувшие сутки на Красноармейском направлении уничтожены до 250 военнослужащих, два бронетранспортера, два орудия полевой артиллерии.

Всего же в зоне ответственности группировки потери противника составили более 510 военнослужащих, семь бронемашин и два артиллерийских орудия, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, российские войска за неделю освободили 16 населенных пунктов

На этой неделе начальник Генерального штаба Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину заявил, что российские войска наступают практически на всех направлениях. Герасимов также доложил Путину об освобождении Купянска в Харьковской области.