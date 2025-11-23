Британский дипломат заявил, что план США может быть лучшим вариантом для Киева

Sunday Times: Дипломаты Британии положительно оценили план США по Украине

Tекст: Антон Антонов

«В текущих обстоятельствах это может быть наилучшим вариантом, на который может надеяться Киев. Он не идеален, но и не окончателен», – приводит слова одного из дипломатов ТАСС со ссылкой на Sunday Times.



Он признал, что план США способен стать путем к «прекращению кровопролития». Газета отмечает, что в британских СМИ многие эксперты критиковали пункт плана, который ограничивает численность вооруженных сил Украины. Однако аналитики Минобороны Британии считают, что в долгосрочной перспективе Киев все равно не сможет содержать армию более 500 тыс. военнослужащих.

Отдельно издание уточняет, что вопреки публикациям в зарубежных СМИ, проект Трампа не содержит запрета для Украины на владение дальнобойными вооружениями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что предложенный Соединенными Штатами план украинского урегулирования предусматривает «военную кастрацию» Украины.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отметил необходимость доработки предложения США, состоящего из 28 пунктов. Стармер счел документ важным шагом к справедливому и длительному миру, но указал, что он требует доработки.