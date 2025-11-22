Если на перевооружение Европе нужно время (5-10 лет), то на идеологическом уровне подготовка к войне с Россией уже близится к завершению. Столь запутанная и сложная ситуация, казалось бы, может решиться только через войну – как она и решалась раньше в той же Европе. Однако как раньше – не получится.6 комментариев
Западные СМИ увидели в плане США по Украине помеху для изъятия активов России
FT: «Репарационный кредит» Киеву за счет активов России оказался под угрозой
Планы Европы по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины столкнулись с помехой из-за плана США по урегулированию конфликта на Украине, пишут несколько западных СМИ.
Как пишет Financial Times, подход США вызывает серьезное недовольство у чиновников в Европе, где хранятся основные российские активы. Один из них назвал американскую инициативу «намеренной провокацией», а другой отметил, что передача замороженных российских средств США и России выглядит «немыслимой». При этом издание считает, что давление Вашингтона может изменить ситуацию, передает ТАСС.
По мнению Politico, предложения Вашингтона уже ставят под угрозу экспроприацию российских средств в ЕС и финансирование Киева в 2026-2027 годах. «Трамп вставляет палки в колеса одного из самых сложных переговорных процессов, происходящих в Европе», – пишет Politico в статье под заголовком «Уиткоффу нужен психиатр». Источники Politico считают, что требование США о разблокировке российских активов и передаче значительной их части в фонд восстановления Украины «будет всеми отвергнуто».
Об обеспокоенности европейских столиц пишет и Handelsblatt. Бельгийский чиновник сообщил газете, что инициатива Вашингтона может обязать ЕС компенсировать изъятые средства, а планы ЕС по финансированию Украины фактически «превращаются в ничто». Реализация американской схемы приведет к затягиванию переговоров и грозит новым конфликтом между Брюсселем и Вашингтоном.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия рассмотрела три варианта финансирования Украины, одним из которых является экспроприация российских активов. Министерство финансов России разработало проект ответных мер на случай конфискации российских активов странами Запада.