Парламент Буркина-Фасо ратифицировал соглашение с Россией по атомной энергии

Военный эксперт Кнутов: Опыт Сергея Медведева поможет наступлению войск «Юга»

Tекст: Анастасия Куликова

«Группировка «Юг» создана на базе Южного военного округа. Ее новый командующий – Сергей Медведев – прошел все ступени: прежде был начальником штаба 58-й гвардейской общевойсковой армии, затем сменил Дениса Лямина на посту командующего, а впоследствии был назначен начальником штаба Южной группировки ВС России», – напомнил военный эксперт Юрий Кнутов.

По его словам, Медведев на последней своей должности руководил разработкой и подготовкой операций группировки. «Речь идет в частности о Часове Яре, за освобождение которого велись тяжелые бои, Курахово, а сейчас Северске и Константиновке. «В зоне действия также находится Славянск и Краматорск. Это одно из наиболее важных направлений», – подчеркнул собеседник.

Говоря о кадровой перестановке, Кнутов напомнил, что бывший командующий «Югом» Александр Санчик был назначен замминистра обороны России. «При этом Санчик взрастил себе замену. Неслучайно Владимир Путин заявил о стопроцентной преемственности. Медведев знаком с ситуацией, что крайне важно во время ведения боевых действий», – рассуждает аналитик.

«Если ставить на этот пост, скажем, генерала с другого направления, то потребуется примерно месяц, чтобы войти в курс дел, а это сразу скажется на результатах. Сейчас же произошло абсолютно бесшовное, логичное и закономерное перемещение по вертикали», – уточнил спикер.

Что касается задач «Юга», то это в первую очередь операции в Константиновке и Северске, продолжил Кнутов. «Первый населенный пункт находится на возвышенности. Другими словами, географические особенности создают сложности при освобождении Константиновки: противник даже без дронов видит нас», – детализировал эксперт.

«Если говорить о Северске, то ВС России на юго-западе зашли в город. Нам предстоит взять населенный пункт в оперативное окружение и изолировать район боевых действий. Тактика командования уже известна и отработана. И опыт Медведева позволит достичь поставленных целей», – заключил Кнутов.

Ранее стало известно, что командующим Южной группировкой вооруженных сил назначен генерал-лейтенант Сергей Медведев. Его предшественник генерал-полковник Александр Санчик, занимавший этот пост с осени 2024 года, стал замминистра обороны России. Об этом сообщил Владимир Путин в ходе совещания в рамках в посещения командного пункта группировки войск «Запад».

Президент назвал назначение Медведева «стопроцентной преемственностью», напомнив, что прежде генерал занимал должность начальника штаба группировки. «Кто, кроме вас, лучше знает ситуацию на этом направлении? Вам, как говорится, в прямом и переносном смысле слова, и карты в руки», – сказал он.

В докладе верховному главнокомандующему Медведев заявил, что «Юг» продолжает наступать на всех направлениях боевых действий. «На Северском направлении штурмовые подразделения 3-й армии продвигаются вдоль правого берега реки Северский Донецк, наступая в направлении населенного пункта Закотное. В населенном пункте Северск ведется зачистка городских кварталов от формирований ВСУ», – рассказал командующий «Югом».

Кроме того, на этой неделе освобожден населенный пункт Платоновка, завершается зачистка от подразделений противника Васюковки и Звановки, продолжил он. «На Краматорско-Дружковском направлении основные усилия соединений и воинских частей группировки сосредоточены на освобождении населенного пункта Константиновка. Несмотря на сопротивление противника, штурмовые подразделения группировки полностью взяли под свой контроль восточную и юго-восточную часть города, приступили к зачистке центра», – подчеркнул генерал.

«На Александро-Калиновском направлении завершается освобождение населенного пункта Иванополье. Одновременно с этим развивается наступление севернее Клебан-Быкского водохранилища с целью овладения господствующими высотами и обеспечения выхода к южным окраинам населенного пункта Константиновка», – добавил Медведев.

По его словам, подразделения Южной группировки войск зачистили более четырех тыс. зданий в Константиновке. «Продолжаем наращивать усилия и планируем к середине декабря овладеть большей частью населенного пункта», – заявил генерал. «Не будем ставить конкретных дат, неважно. Важно, чтобы ритмично работали и добивались всех целей, которые вы считаете приоритетными», – ответил Медведеву Путин.