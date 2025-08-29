Саммит лидеров России и США на Аляске вывел ситуацию в отношениях мировых центров силы в новую реальность, хотя сама по себе она является неустойчивой. Чем характеризуется очередной транзит международных отношений и какие карты на руках у его участников?4 комментария
Россия договорилась о подготовке инженеров для ряда африканских стран
В ходе совещания в Министерстве энергетики обсуждалось создание инженерных классов в африканских странах для подготовки кадров и обмена образовательными технологиями.
В Министерстве энергетики прошло совещание с участием министров образования стран Сахеля и Республики Джибути. Россию представляли сопредседатель Российско-Малийской межправительственной комиссии Сергей Цивилев и министр просвещения Сергей Кравцов. Встреча стала продолжением договоренностей, достигнутых в ходе июльского визита Сергея Цивилева в Нигер, Мали и Буркина-Фасо по поручению президента России Владимира Путина, говорится в Telegram-канале Минэнерго РФ.
По итогам совещания было решено в течение двух недель подготовить протокол встречи с предложениями обеих сторон. «Есть большая заинтересованность наших стран в совместном развитии науки, технологий и образования. Сегодня все участники совещания поддержали нашу инициативу по созданию инженерных классов в Африке для подготовки компетентных кадров и усиления потенциала наших партнеров», – заявил Сергей Цивилев.
Глава Минэнерго добавил, что диалог России и Африки в сфере образования важен для энергетической справедливости, а укрепление кадрового потенциала необходимо для достижения технологического суверенитета. Он отметил, что инженеры востребованы во всех сферах экономики, поэтому планируется конкурсный отбор будущих специалистов для инженерных классов в африканских странах.
Сергей Кравцов предложил развивать изучение русского языка в африканских школах и колледжах, обещая направлять педагогов в рамках гуманитарного проекта «Российский учитель за рубежом». Он напомнил, что Центры открытого образования на русском языке в Мали уже обучили более 900 граждан, а в 2025 году планируется открытие подобного центра в Буркина-Фасо.
В ходе визита российской делегации в Африку в июле 2025 года обсуждалось сотрудничество в сфере образования и науки и отмечен рост числа африканских студентов в российских вузах. «Сегодня мы сделали первые шаги. Самое главное – наладить системную работу, и чтобы наши страны работали как одна команда», – подчеркнул Цивилев.