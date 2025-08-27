Руководство ряда европейских стран прямо заявляет, что прекращение боевых действий между Россией и Украиной для них ничего не меняет, и даже в этом случае наша страна остается для них смертельным врагом, которого они будут «сдерживать». Можно не сомневаться, что это «сдерживание» будет носить террористический характер.0 комментариев
Россия и Буркина-Фасо обсудили запуск авиасообщения Уагадугу – Москва
Возможность открытия прямых авиарейсов между Уагадугу и Москвой рассматривается как шаг к развитию туризма между Россией и Буркина-Фасо, сообщил посол республики в РФ Аристид Тапсоба в кулуарах форума «Технопром-2025».
Дипломатическое ведомство Буркина-Фасо подтвердило переговоры о запуске прямого авиасообщения с Россией, передает ТАСС.
Тапсоба сообщил, что уже есть российская компания, проявляющая интерес к организации рейсов между Уагадугу и Москвой, а также между столицами Мали, Нигера и Москвой.
По словам посла, сейчас данный вопрос находится на стадии обсуждения. Он отметил: «Сейчас это обсуждается. И это позволит нам развивать туризм в Буркина-Фасо, а также в России».
