Россия и Буркина-Фасо обсудили запуск прямых авиарейсов

Россия и Буркина-Фасо обсудили запуск авиасообщения Уагадугу – Москва

Tекст: Дмитрий Зубарев

Дипломатическое ведомство Буркина-Фасо подтвердило переговоры о запуске прямого авиасообщения с Россией, передает ТАСС.

Тапсоба сообщил, что уже есть российская компания, проявляющая интерес к организации рейсов между Уагадугу и Москвой, а также между столицами Мали, Нигера и Москвой.

По словам посла, сейчас данный вопрос находится на стадии обсуждения. Он отметил: «Сейчас это обсуждается. И это позволит нам развивать туризм в Буркина-Фасо, а также в России».

