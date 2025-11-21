  • Новость часаЗеленский в обращении к украинцам признал, что может не выдержать давления
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европейская бюрократия не годится в самураи

    Если на перевооружение Европе нужно время (5-10 лет), то на идеологическом уровне подготовка к войне с Россией уже близится к завершению. Столь запутанная и сложная ситуация, казалось бы, может решиться только через войну – как она и решалась раньше в той же Европе. Однако как раньше – не получится.

    Игорь Караулов Игорь Караулов «Безлюдные» технологии меняют смысл войны

    Кому жить и кому умереть, решают операторы-дроноводы. Но они не похожи на «героев былых времен». Они не обязаны быть сильными, ловкими, смелыми. Им достаточно освоить ноутбук, клавиатуру, мышь. Таковы воины нового типа – и к этому нам предстоит привыкнуть.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Какую сказку рисует России искусственный интеллект

    Сейчас решается архитектура отношений с ИИ на десятилетия вперед. После 2030 года, когда структуры затвердеют, изменить траекторию будет гораздо сложнее. Вопрос не в том, «спасет ИИ или уничтожит». Вопрос в том, кто решает, как встроить технологию в социальную ткань с минимальной травмой.

    21 ноября 2025, 19:12

    Минюст включил Литвина и Налимову в реестр иноагентов

    Минюст внес в список иноагентов акциониста Литвина, журналистку Налимову и центр «Мемориал»

    Tекст: Денис Тельманов

    В реестр иностранных агентов Минюста добавлены акционист Антон Литвин, журналистка Елена Налимова и антидискриминационный центр «Мемориал*».

    Министерство юстиции России включило в перечень иностранных агентов акциониста Антона Литвина, журналистку Елену Налимову, а также антидискриминационный центр «Мемориал*», передает РИА «Новости».

    Решение было принято 21 ноября в рамках распоряжения ведомства. Также в реестр добавлены Павел Заякин и интернет-издание «Аспекты Башкортостана».

    В сообщении Минюста уточняется: «Двадцать первого ноября в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены П.Д. Заякин, А.В. Литвин, Е.В. Налимова, антидискриминационный центр »Мемориал« (Anti-discrimination center Memorial Brussels (ADC Memorial), а также интернет-издание »Аспекты Башкортостана«».

    Кроме того, по распоряжению Минюста из реестра иностранных агентов исключено ООО «Главный редактор 2021**», поскольку организация была ликвидирована.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евгения Чичваркина и Виктора Шендеровича*** внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

    Михаила Ходорковского и Дмитрия Гудкова также включили в данный перечень. Минюст России внес в реестр иностранных агентов Елену Костюченко, Кирилла Кривошеева и Рубена Ениколопова.

    * Некоммерческая организация, включенная в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента

    ** СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

    *** Признан(а) в РФ иностранным агентом

    20 ноября 2025, 21:48
    Путин назвал число заблокированных в районе Купянска батальонов ВСУ

    Путин: В районе Купянска заблокированы 15 батальонов ВСУ

    Путин назвал число заблокированных в районе Купянска батальонов ВСУ
    @ REUTERS/Yan Dobronosov

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные заблокировали 15 батальонов ВСУ в районе Купянска, сообщил президент России Владимир Путин на совещании в одном из командных пунктов группировки «Запад».

    Путин обратился к командующему этой группировкой с просьбой рассказать о ситуации в Купянске, а также на левом берегу реки Оскол, передает ТАСС.

    «Просил бы взять слово командующего группировкой «Запад» и доложить ситуацию в Купянске, а также на левом берегу реки Оскол. Имею в виду Купянск-Узловой и прилегающую территорию, где, настолько мне известно, вам также удалось заблокировать значительную группировку противника», – отметил президент.

    Он пояснил, что еще совсем недавно в этом районе находились 18 батальонов ВСУ, а сейчас их число сократилось примерно до 15. Президент поинтересовался, как российские военные планируют действовать на этом направлении дальше.

    Напомним, Путин в четверг посетил командный пункт группировки «Запад», где провел совещание с военными, в котором участвовали начальник Генштаба, начальник главного оперативного управления, командующий Южной группировкой войск и командующий группировкой «Запад».

    Ранее российские военные уничтожили группу боевиков ВСУ у Купянска.

    На прошлой неделе российские военные сорвали ротацию украинских сил с помощью системы «Ураган» под Купянском.

    21 ноября 2025, 09:32
    Казахстан приостановил действие ДОВСЕ

    Токаев подписал указ о приостановке Казахстаном действия ДОВСЕ

    Казахстан приостановил действие ДОВСЕ
    @ Пресс-служба Президента Республики Казахстан

    Tекст: Вера Басилая

    Республика Казахстан официально приостановила действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), следует из указа президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

    Казахстан приостановил действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), передает ТАСС. Соответствующий указ подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 17 ноября. Документ уже опубликован в официальной системе нормативных правовых актов республики.

    ДОВСЕ был заключен в Париже в 1990 году, его адаптированная версия подписана на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году. Адаптированный договор ратифицировали лишь Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко приостановил действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе.

    Сенатор Андрей Климов заявил, что Договор об обычных вооруженных силах в Европе не исполняется НАТО, поэтому его пора денонсировать.

    21 ноября 2025, 18:56
    Украина отвергла мирный план США

    Официальные представители Украины отвергли мирный план из 28 пунктов, который предложила администрация президента США. При этом лично Владимир Зеленский как будто согласился. Как это понимать?

    21 ноября 2025, 12:50
    Норвежский эксперт напомнил предсказание Жириновского о судьбе Украины

    Норвежский эксперт Дисен напомнил предсказание Жириновского о судьбе Украины

    Норвежский эксперт напомнил предсказание Жириновского о судьбе Украины
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Политик Владимир Жириновский еще в 2006 году заявлял, что НАТО рассматривает Украину как инструмент для противостояния с Россией и может привести к ее уничтожению, заявил профессор политологии Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисен.

    Профессор политологии Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисен напомнил о высказываниях покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского, передает ТАСС.

    Дисен напомнил в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), что Жириновский в 2006 году предостерегал украинцев, заявляя, что НАТО «заманит их в конфликт и уничтожит».

    Эксперт процитировал Жириновского, сказавшего: «НАТО будет использовать Украину в качестве линии фронта против России». Для подтверждения своих слов Дисен прикрепил к публикации запись выступления Жириновского на украинском телеканале, сделанное в 2006 году.

    Жириновский скончался 6 апреля 2022 года на 76-м году жизни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США предложили план урегулирования конфликта на Украине, согласно которому Киев должен уступить часть Донбасса, а Россия получит экономические и политические преференции.

    Украина исключила из подготовленного Вашингтоном плана пункт о контроле ответственности за коррупцию при использовании полученных средств.

    Украинские чиновники заявили, что администрация президента США Дональда Трампа уведомила Владимира Зеленского и его команду о намерении Белого дома завершить конфликт на Украине до конца года.

    21 ноября 2025, 11:34
    FT раскрыла «мрачную правду» о тунце из супермаркета

    Financial Times: Тунец для супермаркетов добывают рабским трудом

    FT раскрыла «мрачную правду» о тунце из супермаркета
    @ Rifki Anwar/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Сотни рыбаков из Индонезии и других стран сообщили о жестоком обращении, изнурительной работе и насильственном удержании, по сути, рабстве, на судах, поставляющих тунца для крупнейших британских супермаркетов, в том числе Tesco, Asda и Sainsbury’s, пишет Financial Times.

    Тунец считается одной из самых потребляемых рыб в мире, однако путь его до супермаркетов чаще всего скрывает тревожную правду, сообщает Financial Times. Многие поставки, в том числе поступающие в британские сети Waitrose, Sainsbury’s, Tesco, Morrisons и Asda, происходят с промыслов, где рыбаков, по их словам, подвергают насилию, заставляют работать сверхурочно и лишают нормального питания и медицинской помощи. Работники сообщают также о принудительном удержании документов, обмане с оплатой и угрозах.

    Правозащитные организации отмечают системный характер нарушений в этих рыбных промыслах. По данным Международной организации труда, почти 128 тыс. рыбаков по всему миру удерживаются в условиях принудительного труда, половина всех зафиксированных случаев нарушений приходится на тунцовые промыслы. Среди плавающих под флагами Китая, Тайваня, Японии, Южной Кореи и Испании флотов работают тысячи мигрантов из Индонезии, Филиппин и стран Африки, которым, по свидетельствам очевидцев, часто приходится месяцами, а иногда и годами находиться в море без права на отдых и связь с берегом.

    Интервью и документы рыбаков подтверждают широкое распространение насилия: избиения, угрозы ножом, удержание зарплаты и подделка документов. Некоторые работники рассказывают о случаях смерти коллег от болезней, вызванных плохим питанием и отсутствием медицинской помощи, а также о попытках суицида среди экипажа на фоне длительной изоляции. Особые риски – на так называемых дальне-водных сейнерных и ярусных судах, где смены длятся по двадцать и более часов подряд, а рейсы легко могут превышать год.

    Спутниковый мониторинг и документы поставщиков подтверждают причастность этих промыслов к товару на полках британских супермаркетов. Представители Waitrose и Sainsbury’s заявили о начале проверки условий труда в корейских флотах и совместной работе с поставщиками над улучшением ситуации. Официальные лица Китая и Южной Кореи заявили, что расследуют указанные случаи и намерены ужесточить меры по контролю над условиями труда, включая обязательный отдых, доступ к берегу и ужесточение санкций за нарушения.

    Эксперты отмечают, что основным драйвером эксплуатации рыбаков стало стремление сетей снизить себестоимость продукции в условиях истощения прибрежных запасов. Международные организации призывают к созданию эффективных механизмов контроля: прозрачности цепочек поставок, электронному мониторингу судов, обязательному обеспечению связью экипажей и проверке грузов в портах. Однако, по мнению профсоюзов и правозащитников, пока большинство схем экологической сертификации, вроде Marine Stewardship Council, не защищают рыбаков – охрана труда, по их утверждению, выходит далеко за рамки заявленного экологического контроля.

    Рыбаки и их семьи утверждают, что отсутствие реального контроля и защиты позволяет работодателям продолжать эксплуатацию. По словам супруги одного из пострадавших рыбаков: «Это торговля людьми». Правозащитники требуют, чтобы компании были обязаны не только соблюдать права рабочих, но и вовлекать их представителей в принятие решений, а также предоставлять элементарные средства связи для обращения за помощью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, тунец назвали важным ингредиентом лучших новогодних салатов. Диетолог Михаил Гинзбург советовал включать тунца в рацион из-за высокого содержания омега-3 жирных кислот. Глава НАСА сравнил добычу ресурсов на Луне с ловлей тунца.

    21 ноября 2025, 14:51
    Кремль назвал способ принуждения Зеленского к миру

    Песков заявил о принуждении Зеленского к миру наступлением ВС России

    Кремль назвал способ принуждения Зеленского к миру
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что эффективное наступление Вооруженных сил России вынуждает Владимира Зеленского идти на переговоры по урегулированию.

    Эффективное наступление российских Вооруженных сил является способом принуждения руководства Украины и Владимира Зеленского к мирному урегулированию ситуации, передает ТАСС.

    Песков напомнил, что наступательные действия ВС России максимально сокращают пространство для свободы принятия решений со стороны Киева.

    Он подчеркнул, что главное решение Киеву нужно принимать немедленно, а не в будущем, иначе продолжение боевых действий становится для украинской стороны «бессмысленным и опасным». Песков отметил: «Это именно принуждение Зеленского и его режима к мирному решению вопроса».

    В ходе брифинга представитель Кремля отдельно указал, что каждый день утраты территорий в ходе наступления российских вооруженных сил делает для Киева вариант отказа от мирного урегулирования все более рискованным.

    Напомним, город Купянск в Харьковской области перешел под контроль российских войск, окруженные украинские формирования в районе реки Оскол продолжают уничтожать.

    Российские войска уничтожили до 3 тыс. украинских солдат и почти 900 единиц техники во время попыток ВСУ вырваться из Купянска.

    Президент России Владимир Путин посетил один из командных пунктов группировки «Запад».

    20 ноября 2025, 20:56
    Военные КНДР пересекли демаркационную линию с Южной Кореей

    Yonhap: Военные КНДР пересекли демаркационную линию на границе Южной Кореи

    Военные КНДР пересекли демаркационную линию с Южной Кореей
    @ KCNA/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Группа военнослужащих КНДР ненадолго пересекла военную демаркационную линию между Северной и Южной Кореей, пишет Yonhap.

    По данным источников Yonhap, солдаты КНДР, предположительно, выполняли работы недалеко от границы и в какой-то момент оказались на южнокорейской стороне, передает «Интерфакс». Южнокорейские военные произвели предупредительные выстрелы, после чего северокорейские военнослужащие сразу отступили обратно.

    Точное число пересекших границу солдат и информация об их вооружении не приводится.

    Ранее дроны КНДР пересекли границу с Южной Кореей.

    20 ноября 2025, 22:25
    Путин назначил Сергея Медведева командующим группировкой войск «Юг»

    Путин назначил генерала Медведева командующим группировкой войск «Юг»

    Путин назначил Сергея Медведева командующим группировкой войск «Юг»
    @ Пресс-служба Кремля/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Верховный главнокомандующий посетил один из командных пунктов группировки «Запад», где провел совещание с начальником Генштаба, начальником главного оперативного управления, командующим Южной группировкой войск, командующим группировкой «Запад», сообщив о назначении генерала Сергея Медведева командующим «Юга».

    «Сегодня в нашем совещании также принимает участие начальник Генерального штаба, начальник ГОУ, командующий и оперативный командный состав группировки «Запад», а также командующий группировкой «Юг». Бывший командующий группировкой «Юг» назначен на новую должность – заместителем министра обороны Российской Федерации. Уверен, что на новом месте работы он использует все свои знания, опыт боевого командира. Это сегодня востребовано», – сказал Путин.

    Так президент говорил о генерал-полковнике Александре Санчике, его сменил на посту начальника Южной группировки войск генерал Сергей Медведев.

    «Хотел бы заслушать нового командующего группировкой «Юг». Для вас это не новая работа, имея в виду, что вы были начальником штаба этой же группировки. В этом смысле преемственность у нас полная, стопроцентная. Кто, кроме вас, лучше знает ситуацию на этом направлении», – запросил Путин доклад по южному направлению фронта.

    Медведев доложил о том, что Южная группировка войск продолжает вести наступательные действия на всех направлениях.

    «Все задачи, стоящие перед соединениями и воинскими частями группировки, будут выполнены», – заявил новый командующий группировкой.

    Напомним, в начале ноября Владимир Путин подписал указ, освобождающий от занимаемой должности заместителя министра обороны Андрея Булыгу. Другим указом на пост замминистра обороны назначен командующий ЮВО Александр Санчик.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Путин посетил один из командных пунктов группировки «Запад» в четверг и заслушал доклады военных о ситуации вокруг Купянска и Константиновки.

    Глава Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов в докладе президенту России сообщил о продвижении российских войск в Северске и Константиновке.

    21 ноября 2025, 13:58
    Кнутов объяснил назначение Медведева командующим группировкой «Юг»

    Военный эксперт Кнутов: Опыт Сергея Медведева поможет наступлению войск «Юга»

    Кнутов объяснил назначение Медведева командующим группировкой «Юг»
    @ Пресс-служба Кремля/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Сергей Медведев, будучи начальником штаба «Юга», руководил разработкой и подготовкой операций в зоне действий группировки. Речь, в частности, о Часове Яре, Курахово, а сейчас Северске и Константиновке. Это одно из наиболее важных направлений, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Так он прокомментировал назначение Сергея Медведева командующим группировкой войск «Юг».

    «Группировка «Юг» создана на базе Южного военного округа. Ее новый командующий – Сергей Медведев – прошел все ступени: прежде был начальником штаба 58-й гвардейской общевойсковой армии, затем сменил Дениса Лямина на посту командующего, а впоследствии был назначен начальником штаба Южной группировки ВС России», – напомнил военный эксперт Юрий Кнутов.

    По его словам, Медведев на последней своей должности руководил разработкой и подготовкой операций группировки. «Речь идет в частности о Часове Яре, за освобождение которого велись тяжелые бои, Курахово, а сейчас Северске и Константиновке. «В зоне действия также находится Славянск и Краматорск. Это одно из наиболее важных направлений», – подчеркнул собеседник.

    Говоря о кадровой перестановке, Кнутов напомнил, что бывший командующий «Югом» Александр Санчик был назначен замминистра обороны России. «При этом Санчик взрастил себе замену. Неслучайно Владимир Путин заявил о стопроцентной преемственности. Медведев знаком с ситуацией, что крайне важно во время ведения боевых действий», – рассуждает аналитик.

    «Если ставить на этот пост, скажем, генерала с другого направления, то потребуется примерно месяц, чтобы войти в курс дел, а это сразу скажется на результатах. Сейчас же произошло абсолютно бесшовное, логичное и закономерное перемещение по вертикали», – уточнил спикер.

    Что касается задач «Юга», то это в первую очередь операции в Константиновке и Северске, продолжил Кнутов. «Первый населенный пункт находится на возвышенности. Другими словами, географические особенности создают сложности при освобождении Константиновки: противник даже без дронов видит нас», – детализировал эксперт.

    «Если говорить о Северске, то ВС России на юго-западе зашли в город. Нам предстоит взять населенный пункт в оперативное окружение и изолировать район боевых действий. Тактика командования уже известна и отработана. И опыт Медведева позволит достичь поставленных целей», – заключил Кнутов.

    Ранее стало известно, что командующим Южной группировкой вооруженных сил назначен генерал-лейтенант Сергей Медведев. Его предшественник генерал-полковник Александр Санчик, занимавший этот пост с осени 2024 года, стал замминистра обороны России. Об этом сообщил Владимир Путин в ходе совещания в рамках в посещения командного пункта группировки войск «Запад».

    Президент назвал назначение Медведева «стопроцентной преемственностью», напомнив, что прежде генерал занимал должность начальника штаба группировки. «Кто, кроме вас, лучше знает ситуацию на этом направлении? Вам, как говорится, в прямом и переносном смысле слова, и карты в руки», – сказал он.

    В докладе верховному главнокомандующему Медведев заявил, что «Юг» продолжает наступать на всех направлениях боевых действий. «На Северском направлении штурмовые подразделения 3-й армии продвигаются вдоль правого берега реки Северский Донецк, наступая в направлении населенного пункта Закотное. В населенном пункте Северск ведется зачистка городских кварталов от формирований ВСУ», – рассказал командующий «Югом».

    Кроме того, на этой неделе освобожден населенный пункт Платоновка, завершается зачистка от подразделений противника Васюковки и Звановки, продолжил он. «На Краматорско-Дружковском направлении основные усилия соединений и воинских частей группировки сосредоточены на освобождении населенного пункта Константиновка. Несмотря на сопротивление противника, штурмовые подразделения группировки полностью взяли под свой контроль восточную и юго-восточную часть города, приступили к зачистке центра», – подчеркнул генерал.

    «На Александро-Калиновском направлении завершается освобождение населенного пункта Иванополье. Одновременно с этим развивается наступление севернее Клебан-Быкского водохранилища с целью овладения господствующими высотами и обеспечения выхода к южным окраинам населенного пункта Константиновка», – добавил Медведев.

    По его словам, подразделения Южной группировки войск зачистили более четырех тыс. зданий в Константиновке. «Продолжаем наращивать усилия и планируем к середине декабря овладеть большей частью населенного пункта», – заявил генерал. «Не будем ставить конкретных дат, неважно. Важно, чтобы ритмично работали и добивались всех целей, которые вы считаете приоритетными», – ответил Медведеву Путин.

    21 ноября 2025, 16:38
    Озвучены угрозы США при отказе Киева от мирного плана

    Reuters: США пригрозили прекратить поставки оружия Киеву при отказе от мирного плана

    Озвучены угрозы США при отказе Киева от мирного плана
    @ Wolfgang Maria Weber/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Белый дом предупредил власти Украины о прекращении военной и разведывательной поддержки, если американский план урегулирования не будет подписан до 27 ноября.

    Администрация США предъявила Украине ультиматум, требуя до 27 ноября подписать предложенный Вашингтоном план урегулирования конфликта, передает Reuters. В противном случае Белый дом пригрозил прекратить поставки вооружений и обмен разведывательными данными с Киевом, отмечает агентство со ссылкой на источники, передает ТАСС.

    По данным Reuters, на этот раз давление со стороны США оказалось значительно сильнее, чем ранее. Официальные лица утверждают, что Украина раньше уже сталкивалась с подобным давлением, но текущий ультиматум стал самым жестким за все время противостояния.

    Американский план, как утверждается, предполагает подписание документов о мире на условиях Вашингтона. Детали предложенного урегулирования агентством не раскрываются, однако источники подчеркивают, что времени на принятие решения у Киева остается крайне мало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина исключила из подготовленного Вашингтоном плана пункт об ответственности за коррупцию при использовании выделяемых средств. Вашингтон убрал из этого документа требование о проведении аудита всей международной помощи с самого начала спецоперации на Украине.

    21 ноября 2025, 10:37
    В Белом доме подтвердили отставку «главного друга Украины» Келлога
    В Белом доме подтвердили отставку «главного друга Украины» Келлога
    @ Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Белом доме заявили, что Кит Келлог завершит работу специального представителя США по Украине в январе, уступив место новым переговорщикам по украинскому урегулированию, сообщает Politico.

    В Белом доме заявили, что Кит Келлог, занимающий должность спецпосланника США по Украине, покинет свой пост в январе 2026 года, передает Politico.

    Решение принято на фоне продвижения в Белом доме нового мирного плана по завершению конфликта, предполагающего серьезные уступки со стороны Киева.

    Келлог был назначен Дональдом Трампом сразу после переизбрания в ноябре 2024 года. Однако уже к весне 2025 года его влияние на переговорный процесс уменьшилось – поводом стали симпатии Келлога к украинской стороне, которые не поддерживали ключевые сотрудники Белого дома.

    Главную роль в выработке мирного плана со временем заняли посланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, государственный секретарь Марко Рубио и другие высокопоставленные чиновники. Мирная инициатива, разработанная группой Уиткоффа, уже была представлена Киеву и включает требования по передаче Украине значительных территорий и военным ограничениям.

    Европейские союзники оказались удивлены новыми условиями, так как ожидали другого подхода после недавних изменений в позиции американской администрации. Несмотря на это, американские военные лидеры заверяют, что нынешний план остается гибким и может быть доработан, однако переговорная команда активно работает над его согласованием с Владимиром Зеленским.

    Ранее четыре источника агентства Reuters сообщили, что специальный представитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог намерен покинуть администрацию в январе.

    Сенатор Алексей Пушков назвал ситуацию на Украине и отставку Келлога «черной точкой» для Зеленского.

    20 ноября 2025, 21:50
    Купянск в Харьковской области перешел под контроль российских войск

    Герасимов доложил Путину об освобождении Купянска в Харьковской области

    Купянск в Харьковской области перешел под контроль российских войск
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Город Купянск в Харьковской области перешел под контроль российских войск, военные продолжают уничтожать окруженные украинские формирования в районе реки Оскол, сообщил начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов.

    Российские войска освободили город Купянск в Харьковской области, передает ТАСС. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Валерий Герасимов сообщил об этом президенту России Владимиру Путину.

    По словам Герасимова, соединения группировки «Запад» освободили город Купянск и продолжают уничтожение ВСУ, окруженных на берегу реки Оскол.

    На уточняющий вопрос президента, завершена ли операция полностью, командующий группировкой войск «Запад» подтвердил, что Купянск находится под полным контролем российских сил.

    Ранее президент России Владимир Путин посетил один из командных пунктов группировки «Запад» в четверг.

    Путин заслушал доклады командиров о ситуации на различных направлениях, включая район Купянска, Константиновки и Краматорское направление.

    20 ноября 2025, 21:54
    Путин: Руководство Украины, сидя на золотых горшках, вряд ли думает о судьбе простых людей
    Путин: Руководство Украины, сидя на золотых горшках, вряд ли думает о судьбе простых людей
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Владимир Путин во время посещения командного пункта группировки «Запад» заявил, что руководство Украины превратилось в преступную группировку, удерживающую власть под предлогом продолжения войны и не заботящуюся о гражданах, офицерах и солдатах страны.

    Президент России Владимир Путин заявил, что нынешнее руководство на Украине представляет собой преступную группировку, сообщается на сайте Кремля.

    «Собственно говоря, что такое политическое руководство Украины, мы уже понимаем. Это уже никакое не политическое руководство. С марта прошлого года группа лиц, это – преступная группировка, организованное преступное сообщество, которое с марта прошлого года узурпировало власть и под предлогом необходимости продолжения войны с Россией удерживает эту власть на Украине с целью личного обогащения», – заявил глава государства. По его словам, этот факт стал достоянием широкой общественности после проведения антикоррупционного расследования на самой Украине.

    «Думаю, что для всех понятно, что эти люди, сидя на золотых горшках, вряд ли думают о судьбе своей страны, о судьбе простых людей Украины, офицерского состава, тем более – простых солдатах. Им не до этого», – сказал Путин.

    Президент добавил: «У нас с вами свои задачи, свои цели и решения задач, которые ставит перед нами наше Отечество и народ России. Народ России надеется на нас и ожидает нужного результата».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Владимир Путин заявил о необходимости создать условия для сдачи украинских военных в плен.

    Президент провел совещание на командном пункте группировки «Запад» и заслушал доклады о ситуации, включая район вокруг Купянска.

    Также Путин сообщил, что российские вооруженные силы ведут бои в городской черте Константиновки в ДНР.

    21 ноября 2025, 01:25
    ВС России уничтожили до 3 тыс. солдат ВСУ за время попыток вырваться из Купянска
    ВС России уничтожили до 3 тыс. солдат ВСУ за время попыток вырваться из Купянска
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские войска уничтожили до 3 тыс. украинских солдат и почти 900 единиц техники при попытках ВСУ вырваться из Купянска, сообщили в российских силовых структурах.

    «Отчаянные меры командования противника не помогли: группировка ВСУ оказалась заблокирована в городе. Попытки прорыва и деблокирования ВСУ в городе привели к гибели до 3 тысяч боевиков, а также уничтожению 891 единицы вооружения и военной техники», – сообщил источник ТАСС.

    Он добавил, что ради удержания Купянска ВСУ стянули до 20 тыс. солдат в город, «выдергивая разрозненные подразделения со всей линии фронта».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, город Купянск в Харьковской области перешел под контроль российских войск, военные продолжают уничтожать окруженные украинские формирования в районе реки Оскол, сообщил начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов.

    Военный эксперт Андрей Марочко указал, к чему приведет продвижение ВС России за пределы Купянска. При этом в МИД России заявили о достаточной доказательной базе зверств ВСУ в Купянске.

    21 ноября 2025, 05:18
    Президент Ирана назвал вынужденной мерой перенос столицы из Тегерана
    Президент Ирана назвал вынужденной мерой перенос столицы из Тегерана
    @ Shadati/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о наступлении момента, когда перенос столицы из Тегерана стал вынужденной мерой из-за перенаселенности города и нехватки в нем воды.

    «Когда мы говорили о необходимости переноса столицы, у нас даже не было достаточного бюджета; если бы он был, это, возможно, было бы сделано, но тогда говорили, что это невозможно. Сегодня реальность такова, что у нас больше нет выбора; перенос столицы – это вынужденная мера», – приводит слова Пезешкиана агентство Fars.

    Он добавил, что столичный регион больше нельзя перегружать дополнительным населением и строительством.

    «Мы можем развивать его, но не можем решить его проблему с водой», – цитирует его агентство IRNA.

    Президент Ирана заявил, что перекачка каждого кубометра воды из Персидского залива обходится очень дорого и оправдания этому нет, поэтому в стране нужно создать научный и грамотный план развития, чтобы «не нарушить баланс между ресурсами и потреблением, иначе мы сами создадим катастрофу».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские власти планируют использовать два новых энергоблока АЭС в Бушере для запуска завода по опреснению морской воды.

    Премьер-министр Израиля Нетаньяху в августе обещал отправить специалистов по водоснабжению в Иран в случае смены власти в стране.

    Власти Ирана отказались от идеи переноса столицы из Тегерана, сосредоточившись на решении проблемы нехватки воды путем перекачки из Персидского залива, заявил 11 ноября  представитель президента Ирана по управлению морскими ресурсами Али Абдолализаде.

    21 ноября 2025, 11:08
    WSJ: Украина убрала из плана США пункт об ответственности за коррупцию
    WSJ: Украина убрала из плана США пункт об ответственности за коррупцию
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украина исключила из подготовленного Вашингтоном плана пункт, посвященный ответственности за коррупцию при использовании полученных средств, сообщила газета The Wall Street Journal.

    Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на слова высокопоставленного американского чиновника, заявило, что Украина исключила из подготовленного Вашингтоном плана пункт, посвященный ответственности за коррупцию при использовании полученных средств, пишут «Ведомости».

    Из плана убрали требование о проведении аудита полного объема международной помощи Украине с самого начала спецоперации. По данным газеты, предусматривалось, что аудит мог бы стать инструментом для выявления возможных коррупционных нарушений.

    В опубликованной версии документа зафиксировано, что все стороны конфликта получат «полную амнистию за свои действия» на период осуществления поддержки.

    The Wall Street Journal сообщила, что Украина должна передать под контроль России Восточный Донбасс и признать фактический контроль Москвы над рядом других территорий. Вашингтон готов признать российские притязания на эти регионы, а также снять санкции с России и пригласить ее обратно в G8.

    СМИ писали, что США потребовали от Киева территориальных уступок и сокращения численности ВСУ.

    Кроме того, Киеву были названы сроки для ответа по мирному плану.

    В Кремле заявили, что Москва не получала сообщения о согласии Киева на переговоры по плану Дональда Трампа.

