Bloomberg: Орбан готовится к финансовому кризису и напугал инвесторов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан активно обсуждает подготовку к возможному финансовому кризису и необходимости «американского финансового щита» для защиты страны, сообщает Bloomberg.

Эти заявления удивили инвесторов: несмотря на риторику, серьезных признаков надвигающегося обвала в одной из самых успешных развивающихся экономик мира не наблюдается.

Орбан неоднократно сравнивал потенциальную помощь с поддержкой, которую ранее получила Аргентина от президента США Дональда Трампа. В интервью ATV 11 ноября он подчеркнул, что Венгрии потребуется от 10 до 20 млрд долларов для стабилизации, но детали программы не раскрыл – их еще, по его словам, предстоит согласовать. При этом администрация США никак не подтвердила и не опровергла факт переговоров.

Такая неясность вызывает вопросы у участников рынка на фоне предстоящих в апреле выборов, где правящая партия Орбана заметно уступает оппозиции во главе с Петером Магяром. По мнению валютных аналитиков Monex Europe, разговоры о поддержке из США играют роль скорее политического инструмента на фоне стагнирующей экономики и роста расходов на кампанию, а не экономической необходимости.

На этом фоне форинт укрепился за 2025 год на 20% к доллару и 8% к евро, а фондовый индекс BUX вырос на 62% в долларовом выражении, что является рекордом с 2002 и 2012 годов соответственно. Даже несмотря на рост доходности венгерских облигаций до 7,1%, страна пока не испытывает проблем с заимствованиями, а прогнозируемый дефицит бюджета в 2026 году составляет 5% от ВВП, что ниже, чем у ряда соседей.

Эксперты связывают заявления Орбана с попыткой дистанцироваться от Евросоюза, который ранее заморозил выделение миллиардов евро в связи с претензиями к Венгрии по вопросам коррупции и верховенства права. Опрошенные Bloomberg экономисты считают, что разговоры о кризисе и американской помощи – это прежде всего часть электоральной стратегии, и в краткосрочной перспективе существенных потрясений на рынках не ожидается.

