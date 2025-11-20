Сейчас решается архитектура отношений с ИИ на десятилетия вперед. После 2030 года, когда структуры затвердеют, изменить траекторию будет гораздо сложнее. Вопрос не в том, «спасет ИИ или уничтожит». Вопрос в том, кто решает, как встроить технологию в социальную ткань с минимальной травмой.0 комментариев
Аэропорт Вильнюса заработал после экстренного закрытия из-за шаров
Работа международного аэропорта Вильнюса возобновлена в штатном режиме после экстренного закрытия из-за неопознанных воздушных шаров, сообщил источник в диспетчерской службе воздушной гавани.
«Работа возобновилась, прибыл борт из Амстердама, на подходе самолет из Люксембурга», – цитирует информатора ТАСС.
За время ограничений один лайнер, следовавший в Вильнюс, был перенаправлен в Ригу на временную посадку в Ригу, один рейс был отменен, уточнил источник.
По его словам, причиной закрытия аэропорта стали неопознанные объектов в виде воздушных шаров или метеорологических зондов, полеты которых были зафиксированы в подконтрольном воздушном пространстве.
Напомним, аэропорт Вильнюса 20 ноября закрыли из-за неизвестных воздушных шаров.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в октябре власти Литвы приостанавливали работу аэропорта Вильнюса из-за сообщений о появлении воздушных шаров в воздушном пространстве.