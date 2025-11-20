  • Новость часаГерасимов доложил Путину об освобождении Купянска в Харьковской области
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Какую сказку рисует России искусственный интеллект

    Сейчас решается архитектура отношений с ИИ на десятилетия вперед. После 2030 года, когда структуры затвердеют, изменить траекторию будет гораздо сложнее. Вопрос не в том, «спасет ИИ или уничтожит». Вопрос в том, кто решает, как встроить технологию в социальную ткань с минимальной травмой.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Станет ли битва за Красноармейск решающим сражением СВО

    Зеленский заявил, что битва за Красноармейск имеет не только военное, но и политическое значение. Поэтому украинское руководство кидает все резервы, которые может найти, чтобы отсрочить неизбежное – падение города.

    Андрей Колесник Андрей Колесник Как Запад выдаст свою готовность напасть на Россию

    Страны Прибалтики не будут идти на столь радикальные шаги, как блокада Калининградской области, без прямой команды из Брюсселя и Вашингтона. А команда эта не поступит до тех пор, пока в Брюсселе и Вашингтоне не решат, что уже полностью готовы начать очередной крестовый поход Запада на Восток.

    20 ноября 2025, 22:47 • Новости дня

    Аэропорт Вильнюса заработал после экстренного закрытия из-за шаров

    Tекст: Катерина Туманова

    Работа международного аэропорта Вильнюса возобновлена в штатном режиме после экстренного закрытия из-за неопознанных воздушных шаров, сообщил источник в диспетчерской службе воздушной гавани.

    «Работа возобновилась, прибыл борт из Амстердама, на подходе самолет из Люксембурга», – цитирует информатора ТАСС.

    За время ограничений один лайнер, следовавший в Вильнюс, был перенаправлен в Ригу на временную посадку в Ригу, один рейс был отменен, уточнил источник.

    По его словам, причиной закрытия аэропорта стали неопознанные объектов в виде воздушных шаров или метеорологических зондов, полеты которых были зафиксированы в подконтрольном воздушном пространстве.

    Напомним, аэропорт Вильнюса 20 ноября закрыли из-за неизвестных воздушных шаров.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в октябре власти Литвы приостанавливали работу аэропорта Вильнюса из-за сообщений о появлении воздушных шаров в воздушном пространстве.

    20 ноября 2025, 09:27 • Новости дня
    Из России депортировали свыше 19 тыс. мигрантов в ходе операции «Нелегал-2025»
    Из России депортировали свыше 19 тыс. мигрантов в ходе операции «Нелегал-2025»
    @ Илья Наймушин/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Масштабная операция по борьбе с незаконной миграцией «Нелегал-2025» завершилась выдворением свыше 19 тыс. иностранцев и возбуждением тысяч уголовных дел, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Операцию проводили МВД, ФСБ и Росфинмониторинг, указала Волк в своем Telegram-канале.

    Выявлено свыше 128 тыс. нарушений миграционного законодательства. Из них более 100 тыс. касались правил въезда, выезда, транзита и пребывания иностранных граждан, а еще более 28 тыс. – порядка осуществления трудовой деятельности иностранцами.

    Принято свыше 19 тыс. решений об административном выдворении и депортации иностранцев за пределы страны. В период операции возбуждено около 4,8 тыс. уголовных дел по фактам организации незаконной миграции, а также 1,5 тыс. дел по иным преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков, оружия, пересечением границы и экстремизмом.

    В ходе мероприятий были выявлены 673 человека, находящихся в федеральном розыске, 329 – в межгосударственном, а 37 – в международном розыске.

    Ранее в ГУ МВД по Подмосковью сообщали, что в регионе по итогам операции «Нелегал-2025» судебные органы вынесли более 4,3 тыс. решений об административном выдворении иностранцев.

    20 ноября 2025, 15:48 • Новости дня
    Стартовала всероссийская акция «Елка желаний»

    Дан старт всероссийской акции «Елка желаний»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Всероссийская акция «Елка желаний» началась и позволит особым категориям детей получить подарки и поздравления к Новому году, организатором выступило Движение первых, сообщают СМИ.

    В Москве стартовала всероссийская акция «Елка желаний», которую проводит Движение первых, передает ТАСС. Акция направлена на то, чтобы дети со всей России смогли получить новогодние подарки и почувствовать атмосферу праздника благодаря вниманию и заботе со стороны общества.

    Желания могут присылать дети с ограниченными возможностями здоровья, в жизнеугрожающем состоянии или с инвалидностью, а также сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и ребята из малообеспеченных семей. Кроме того, принять участие в акции могут дети бойцов спецоперации на Украине, а также жители Донбасса, Новороссии и соседних областей, находящихся под обстрелами.

    На встрече, посвящённой старту акции, Дед Мороз отметил значимость своих молодых помощников. Волшебник отметил, что они стараются сделать праздник особенным даже для тех, кто встретит Новый год не дома, а, например, на работе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, день рождения Деда Мороза отмечают в России 18 ноября.

    Уехавшие за границу россияне все чаще обращаются к Деду Морозу с просьбами о подарках, связанных с воспоминаниями о родине.

    Дети на Кремлевской елке в прошлом году чаще всего просили счастья для родителей и мира.



    20 ноября 2025, 11:04 • Видео
    Дело Эпштейна тянет Трампа на дно

    Президент США Дональд Трамп согласился рассекретить так называемое «досье Эпштейна». Но для него это вынужденное решение. Идет к тому, что следующий год президентства Трампа станет последним.

    20 ноября 2025, 11:03 • Новости дня
    Актрису Жанну Эппле захотели лишить звания заслуженной артистки из-за долга
    Актрису Жанну Эппле захотели лишить звания заслуженной артистки из-за долга
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российскую актрису театра и кино Жанну Эппле хотят лишить звания заслуженной артистки России из-за многолетнего долга 10 млн рублей перед экс-подругой.

    Актрису Жанну Эппле намерены лишить звания заслуженной артистки России из-за долга, передает Lenta.ru.

    По данным в Telegram-канале Mash, конфликт разгорелся из-за займа в 154 тыс. евро, который актриса получила от бывшей подруги Капитолины Полянской еще в 2010 году.

    Mash уточняет, что Эппле частично возвращала долг до 2018 года, а затем перестала выходить на связь. В 2023 году суд обязал артистку вернуть эквивалент суммы по актуальному курсу, однако 61-летняя Эппле позже подала заявление о банкротстве.

    В ответ на прекращение выплат Полянская написала заявление с просьбой о лишении Эппле почетного звания. В сообщении отмечается: «Считает, что человек, игнорирующий такие долги, не должен носить этот статус».

    Mash подчеркивает, что о дальнейших решениях по данному делу информации пока нет.

    Ранее руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал лишить Аллу Пугачеву звания народной артистки России.

    20 ноября 2025, 10:36 • Новости дня
    В Ровнополье ликвидирована женщина-снайпер ВСУ в звании майора

    Российские штурмовики уничтожили служившую снайпером майора ВСУ в Ровнополье

    Tекст: Вера Басилая

    При зачистке позиций ВСУ российские военные ликвидировали женщину-снайпера в звании майора, оборонявшую пункт управления БПЛА в Ровнополье, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Во время зачистки территории Ровнополья российские штурмовики уничтожили женщину-снайпера в звании майора вооруженных сил Украины, передает ТАСС.

    Как сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, столкновение произошло в одном из блиндажей, в который была брошена граната перед входом российских бойцов.

    По словам Кимаковского, задачи снайпера включали прикрытие управления беспилотниками противника, однако операторы БПЛА покинули позиции до прихода российских сил.

    Ранее российские военные уничтожили группу иностранных наемников, включая женщину-снайпера, при зачистке пятиэтажного дома в Дзержинске.

    Вооруженные силы Украины столкнулись с нехваткой личного состава и начали отправлять женщин на передовые позиции.

    20 ноября 2025, 18:28 • Новости дня
    Британия направила истребители и фрегат к российскому судну «Янтарь»

    ВС Британии отправились к российскому судно «Янтарь»

    Британия направила истребители и фрегат к российскому судну «Янтарь»
    @ Министерство обороны РФ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российское океанографическое судно «Янтарь» оказалось под наблюдением британских военных у северных берегов Шотландии с привлечением истребителей и фрегата, сообщил замглавы Минобороны страны Алистер Карнс.

    Заместитель министра обороны Великобритании Алистер Карнс заявил в парламенте, что российское исследовательское судно «Янтарь» будут постоянно отслеживать. По его словам, судно не сможет выполнять свою миссию свободно и без контроля со стороны британских сил, пишет ТАСС.

    Накануне министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что «Янтарь» находится вблизи территориальных вод Британии у северного побережья Шотландии. Хили подчеркнул, что дал указание отправить для наблюдения британские истребители и фрегат к месту нахождения судна.

    В четверг Карнс подчеркнул, что цель этих мер – не допустить несанкционированной деятельности российского судна вблизи британских вод.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее посольство России в Лондоне призвало британские власти не делать деструктивных шагов в связи с заявлениями о слежке британских ВМС за российским судном «Янтарь».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил корреспонденту BBC News разницу между понятиями «корабль» и «судно», комментируя ситуацию вокруг «Янтаря»

    Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что обвинения Лондона в использовании лазеров с борта судна «Янтарь» демонстрируют уровень истерии британского руководства.

    20 ноября 2025, 01:40 • Новости дня
    Греф объявил о сокращении 20% неэффективных сотрудников Сбера до конца года
    Греф объявил о сокращении 20% неэффективных сотрудников Сбера до конца года
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Сбер планирует завершить сокращение пятой части сотрудников, признанных неэффективными, до января 2026 года, заявил глава банка Герман Греф на международной конференции по искусственному интеллекту (ИИ) AI Journey.

    Греф отметил, что неэффективные сотрудники были определены с помощью системы искусственного интеллекта. «Мы в Сбере в этом году с помощью мультиагентной системы сократили, до 1 января закончим сокращение, 20% персонала, который был выявлен с помощью искусственного интеллекта как неэффективный. Мы закрываем неэффективные проекты, сокращаем неэффективные места для неэффективных сотрудников», – цитирует его ТАСС.

    На пленарной сессии президент России Владимир Путин отметил, что не существует понятия неэффективного сотрудника и подчеркнул, что ответственность за результат работы лежит на руководстве. Греф согласился с Путиным, добавив, что вина за наличие неэффективных работников частично лежит на нем и руководстве банка.

    Как заявил на этом же мероприятии Греф, в России будет еще долгим спрос на IT-специалистов, так как большинство предприятий не прошли даже стартовую ступень цифровых преобразований.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, лаборатория НАСА объявила о сокращении 550 сотрудников ради реорганизации. В РЖД объявили о планах сократить управленческий аппарат.

    20 ноября 2025, 08:54 • Новости дня
    МИД Швеции пожаловался на несправедливость бремени поддержки Украины
    МИД Швеции пожаловался на несправедливость бремени поддержки Украины
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Страны Скандинавии тратят больше всех на поддержку Украины среди членов НАТО, такая конструкция несправедлива и не может быть устойчива в долгосрочной перспективе, заявила министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард.

     Мальмер Стенергард заявила, что скандинавские страны несут непропорционально большую часть расходов на поддержку Украины среди членов НАТО, передает ТАСС.

    Она отметила: «Несколько стран тянут все бремя поддержки Украины. Это несправедливо и несостоятельно в долгосрочной перспективе». По ее словам, скандинавские государства обеспечили треть военной поддержки со стороны Североатлантического альянса. Стенергард подчеркнула, что эта ситуация свидетельствует не только о высокой активности скандинавских стран, но и о недостаточном участии других государств.

    В обращении к коллегам глава МИД Швеции предложила Евросоюзу изъять замороженные активы России для формирования нового пакета помощи Украине.

    Она заявила: «У нас нет другого выбора. Поэтому я рассчитываю, что страны-члены и Еврокомиссия сделают то, что нужно, чтобы мы добились этого». Стенергард также отметила, что начиная с 2022 года, страны Европейского союза потратили на импорт российских энергоресурсов больше средств, чем на поддержку Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Бельгия отказалась поддержать конфискацию российских активов на саммите Евросоюза.

    Брюссель заявил, что согласен на такой шаг только в случае соблюдения ряда условий, связанных с гарантиями Евросоюза.

    Власти страны ранее согласились использовать российские активы для помощи Киеву, но только при наличии соответствующих механизмов защиты от возможных рисков.

    20 ноября 2025, 14:36 • Новости дня
    Постановление об увольнении Умерова и Ермака зарегистрировано в Раде

    Оппозиционная фракция внесла в Раду постановление об увольнении Ермака и Умерова

    Tекст: Вера Басилая

    Фракция оппозиционной украинской партии «Европейская солидарность» внесла в Раду проект постановления с требованием немедленно уволить главу офиса Зеленского Андрея Ермака и секретаря СНБО Рустема Умерова на фоне коррупционного расследования.

    Постановление с требованием отставки Андрея Ермака и Рустема Умерова зарегистрировала фракция «Европейская солидарность» в Верховной раде, передает ТАСС.

    В пояснительной записке отмечается, что документ стал ответом на самый масштабный коррупционный скандал за время президентства Владимира Зеленского и касается так называемых «пленок Миндича».

    Авторы проекта обращаются с требованием немедленно уволить руководителя офиса Зеленского и секретаря Совета национальной безопасности и обороны. В их заявлении говорится об «ответственности всех фигурантов скандала» и подчеркивается, что такое решение необходимо для восстановления доверия общества.

    Регистрация постановления произошла на фоне ожиданий кадровых решений со стороны Владимира Зеленского, однако, как сообщают украинские СМИ, на момент публикации никаких официальных анонсов или действий не последовало.

    Ранее в рядах правящей на Украине партии «Слуга народа» заговорили о необходимости отставки главы офиса Зеленского Андрея Ермака.

    Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров покинул страну, ссылаясь на командировку, на фоне коррупционного скандала.

    В обвинительном заключении НАБУ говорится, что Тимур Миндич, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского, убедил Умерова закупить бракованные бронежилеты для ВСУ.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что оппоненты Зеленского в Раде могут отобрать у «Слуги народа» часть властных полномочий, если Запад потребует отставки Ермака.

    20 ноября 2025, 08:19 • Новости дня
    ФСБ пресекла попытку отравить высокопоставленного офицера Минобороны
    ФСБ пресекла попытку отравить высокопоставленного офицера Минобороны
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Житель Донецкой народной республики собирался с помощью боевых отравляющих веществ убить высокопоставленного офицера Минобороны, его задержали, сообщили в ФСБ.

    Мужчина готовил теракт с использованием боевых отравляющих веществ, жертвой должен был стать высокопоставленный офицер Минобороны, указали в ФСБ, передает РИА «Новости».

    По версии следствия, злоумышленник сам вышел на контакт с главным управлением разведки министерства обороны Украины через Telegram.

    Ранее в ДНР задержали мужчину по подозрению в госизмене и подготовке к теракту в отношении чиновника.

    До этого ФСБ задержала полицейского в Херсонской области, его заподозрили в госизмене.

    20 ноября 2025, 10:52 • Новости дня
    Премьер Грузии назвал «предательством» создание режимом Саакашвили администрации Южной Осетии
    Премьер Грузии назвал «предательством» создание режимом Саакашвили администрации Южной Осетии
    @ ALEX PLAVEVSKI/EPA/TASS

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Решение прежних властей Грузии создать альтернативную администрацию Южной Осетии являлось «предательством», заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе телекомпании «Имеди», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Тогда при создании администрации «так называемой» Южной Осетии  в нарушение конституции Грузии произошли пересмотры наших конституционных и территориальных систем. Это было предательством против страны», – сказал он.

    По его словам, в настоящее время парламент искореняет последствия случившегося, упраздняя созданные при экс-президенте Михаиле Саакашвили административно-территориальные единицы на территории «бывшей Южной Осетии».

    «Предательство не прошло бесследно, оно сыграло важную роль в той цепочке, которая в итоге привела к оккупации нашего исторического региона Самачабло (так в Тбилиси называют Южную Осетию), Цхинвальского региона, – сказал Ираклий Кобахидзе. – Все это делалось целенаправленно, в том числе проведение режимом Саакашвили так называемых выборов президента Южной Осетии (в 2006 году)».

    По его словам, за этими выборами последовало создание подконтрольной прежним властям Тбилиси альтернативной администрации Южной Осетии.

    Как отметил премьер-министр Грузии, при Саакашвили были восстановлены название и границы (Южной Осетии), упраздненные с 1990 года центральными властями Грузии.

    «Произошла косвенная легитимация сепаратистов, которая облегчила затем «оккупацию», – отметил он. – Это было предательством, и это надо развернуть и привести в соответствие с конституцией Грузии».

    В понедельник председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что административно-территориальные единицы на территории «бывшей Южной Осетии» по итогам консультаций с правительством упраздняются, решение будет принято до конца 2025 года.

    Напомним, на этой неделе премьер Грузии исключил передачу Михаила Саакашвили Украине.

    При этом грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе назвал «заботу» Украины о Саакашвили «показухой братвы».

    20 ноября 2025, 08:15 • Новости дня
    Захарова дала совет украинцам: «Тикайте, хлопцы!»
    Захарова дала совет украинцам: «Тикайте, хлопцы!»
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова повторила свой совет «Тикайте, хлопцы!» для всех украинцев, которые подлежат мобилизации.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова вновь обратилась к гражданам Украины, подлежащим мобилизации, с советом «Тикайте, хлопцы!», передает ТАСС.

    Дипломат отметила, что мобилизация на Украине проводится не ради защиты страны или укрепления ее обороноспособности, а для «выполнения заказа по убийству граждан Украины».

    В интервью Захарова подчеркнула, что власти России на протяжении всех этих лет видят, кто им противостоит, но всегда выделяли простых украинцев, называя их «заложниками чужих интересов и чужих игр».

    Она добавила, что народ Украины оказался обманутым и втянутым в противостояние, которое, по мнению властей России, никому не нужно. По словам Захаровой, украинцам разрушают уклад, традиции и историю, а многие из них подвергаются страданиям вопреки своим желаниям.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова  прокомментировала рост числа дезертиров в украинской армии выражением «Тикайте, хлопцы!».

    Украинский военный предложил использовать чипы для отслеживания мобилизованных с целью предотвращения массовых побегов.

    Мобилизованных на Украине привязывают скотчем в автобусах, чтобы они не сбежали по пути на фронт.

    20 ноября 2025, 04:20 • Новости дня
    NBC News заявил об одобрении Трампом нового мирного плана по Украине
    NBC News заявил об одобрении Трампом нового мирного плана по Украине
    @ Anna Rose Layden - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп на этой неделе одобрил план мирного урегулирования между Россией и Украиной из 28 пунктов, который высшие должностные лица администрации тайно разрабатывали в течение последних нескольких недель в консультации с российским послом Кириллом Дмитриевым и украинскими официальными лицами.

    По словам источника телеканала NBC News из американской администрации, в разработке плана участвовали специальный посланник Трампа Стив Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и зять президента Джаред Кушнер.

    «План направлен на предоставление обеим сторонам гарантий безопасности для обеспечения прочного мира. Он включает то, чего Украина хочет и в чем нуждается для достижения прочного мира», – сказал источник.

    Чиновник не стал раскрывать детали плана, который, по его мнению, все еще находится на стадии обсуждения с ключевыми заинтересованными сторонами.

    Напомним, портал Axios впервые сообщил о существовании этого плана. Три американских чиновника сообщили NBC News, что рамки мирного соглашения все еще необходимо представить украинцам и что сроки доработки проекта плана совпали с визитом военной делегации в Украину.

    По словам двух американских чиновников, европейского чиновника и источника, близкого к украинскому правительству, американская делегация прибыла в Киев в среду утром с двумя целями для встреч с украинскими официальными лицами: обсудить военную стратегию и технологии и помочь возобновить мирный процесс.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Reuters передало, что США потребовали от Киева территориальных уступок и сокращения численности ВСУ. Портал Axios сообщил, что США ведут с Россией «тайные консультации» по новому плану по урегулированию конфликта на Украине.

    Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что с момента обсуждений на Аляске никаких новых шагов по теме мирного урегулирования не предпринималось. А политолог и главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов заявил о бессмысленности оценок слухов о некоем новом мирном плане США для Киева.

    20 ноября 2025, 10:49 • Новости дня
    Каллас осознала неучастие ЕС в разработке нового плана США по Украине

    Каллас осознала неучастие ЕС в разработке нового плана США по урегулированию на Украине

    Каллас осознала неучастие ЕС в разработке нового плана США по Украине
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские чиновники не были вовлечены в процесс создания обсуждаемого плана США по урегулированию ситуации на Украине, сообщила глава ЕС Кая Каллас перед началом заседания глав МИД стран сообщества в Брюсселе.

    По словам Каллас, Европейский союз не принимал участия в подготовке мирного плана, предложенного США по урегулированию ситуации на Украине, передает РИА «Новости».

    Министры иностранных дел стран ЕС на этой встрече обсудят новый мирный план США по Украине. Каллас отметила, что основной повесткой станет ситуация на Украине и предложенный США план. Она подчеркнула, что для эффективной реализации любых предложений необходимо согласие не только украинской стороны, но и объединенной Европы, передает ТАСС.

    Вопросы мирного урегулирования остаются на повестке дня ЕС в контексте продолжающегося конфликта и спецоперации на Украине.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американские власти продолжают разрабатывать варианты окончания конфликта на Украине.

    Reuters сообщило, что США потребовали от Киева территориальных уступок и сокращения численности ВСУ.

    Портал Axios обнародовал информацию о тайных консультациях США с Россией по новому плану урегулирования конфликта на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что после обсуждений на Аляске новых шагов по мирному урегулированию не было.

    Политолог Федор Лукьянов заявил о бессмысленности оценок утечек по возможному американскому мирному плану для Киева.

    19 ноября 2025, 23:21 • Новости дня
    Эксперт объяснил бессмысленность оценок утечек о новом мирном плане США для Киева

    Лукьянов: До сих пор разговоры о том, что Вашингтон скоро дожмет Зеленского, заканчивались ничем

    Эксперт объяснил бессмысленность оценок утечек о новом мирном плане США для Киева
    @ REUTERS/Brian Snyder

    Tекст: Катерина Туманова

    В информационном пространстве вновь появились публикации о якобы готовящемся Вашингтоном «новом мирном плане» для Киева. Однако обсуждать эти вбросы сейчас не имеет большого смысла, считает политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

    Подобные информационные волны, напоминает Лукьянов, ранее запускались неоднократно, но каждый раз заканчивались без реальных последствий. «Комментировать всплеск публикаций о новом мирном плане, который США якобы намерены навязать Киеву, довольно бессмысленно. Во-первых, потому что достоверность информации пока не проверяема. Во-вторых, даже если нечто подобное имеет место, это не в первый раз, когда начинается кампания утечек о «вот-вот прорыве», и Вашингтон скоро дожмет Зеленского. До сих пор все это заканчивалось ничем» – написал он в Telegram-канале «Россия в глобальной политике».

    Эксперт указывает, что внутриполитическое положение украинского руководства действительно создает для США благоприятные условия для давления на Киев: на фронте ситуация складывается не в пользу Украины, а внутри страны разгорается громкий коррупционный скандал, связанный с окружением Владимира Зеленского. Лукьянов напомнил, что антикоррупционные структуры ив Киеве находятся под контролем Вашингтона, поэтому объем компрометирующих материалов может регулироваться в зависимости от политической необходимости. По словам аналитика, это означает, что США сейчас проще, чем когда-либо, выдвинуть Зеленскому предложения, от которых тому будет крайне сложно отказаться.

    «Но это общие рассуждения, пока никаких выводов сделать невозможно. Равно как и понять, насколько витающие в воздухе американские предложения не только существуют, но и согласованы с Москвой», – заключил Лукьянов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщали, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф отменил переговоры с Владимиром Зеленским в Турции, поскольку украинский лидер отказался обсуждать американский план урегулирования.

    Ранее Reuters сообщило, что США потребовали от Киева территориальных уступок и сокращения численности ВСУ. Портал Axios сообщил, что США ведут с Россией «тайные консультации» по новому плану по урегулированию конфликта на Украине.

    Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что с момента обсуждений на Аляске никаких новых шагов по теме мирного урегулирования не предпринималось.

    20 ноября 2025, 15:56 • Новости дня
    Опубликовано видео обмена телами солдат России и Украины

    Телеканал RT опубликовал видео обмена телами солдат России и Украины

    Опубликовано видео обмена телами солдат России и Украины
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Видеозапись обмена телами погибших российских и украинских военных появилась в Telegram-канале телеканала RT.

    На видео люди в белых защитных костюмах осуществляют перегрузку тел из автомобилей МЧС России в другие грузовики.

    Военный корреспондент Александр Коц в четверг сообщил, что Россия передала Украине тысячу тел военных ВСУ, а взамен получила 30 тел российских солдат.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров раскрыл детали обменов погибшими бойцами с Украиной.

    Затоваривание на авторынке России обернулось дефицитом

    Если в первой половине года автомобильный рынок России страдал от переизбытка автомобилей на складах, то к концу года образовался настоящий дефицит популярных моделей. И одна из причин – это сильнейший обвал импорта автомобилей из Китая и транзита через Киргизию. Вылезут ли игроки авторынка из кризисной ямы в новом 2026 году? Подробности

    При контактах с Москвой Лондон вышел за рамки

    Правительство Великобритании втайне от своих союзников пыталось установить канал связи с Россией, но из этой затеи ничего не вышло. В Кремле подтвердили намерения Лондона и факт того, что диалог с британцами на данном этапе не имеет смысла. Сперва они должны ответить за свои преступления перед человечеством. Подробности

    Соперничество регионов укрепит заботу об участниках СВО

    Министр обороны Андрей Белоусов поручил разработать рейтинг регионов по мерам поддержки бойцов СВО, предоставляемым онлайн. Об этом было заявлено в ходе межведомственного совещания о работе цифровых сервисов и МФЦ. Уже сегодня военнослужащий может получить справку в течение нескольких секунд. Как говорят эксперты, задача этого рейтинга – собрать самые эффективные региональные практики и распространить их по всей стране. Подробности

    Старый друг ведет Трампа к досрочной отставке

    Президент США Дональд Трамп подписал закон о так называемом досье Эпштейна, теперь оно должно быть опубликовано в течение 30 дней. Это произойдет не по доброй воле хозяина Белого дома: его вынудили так поступить. Хуже того, теперь он рискует досрочно лишиться власти. Что пытался скрыть Дональд Трамп? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Дело Эпштейна тянет Трампа на дно

      Президент США Дональд Трамп согласился рассекретить так называемое «досье Эпштейна». Но для него это вынужденное решение. Идет к тому, что следующий год президентства Трампа станет последним.

    • Зеленского лишают реальной власти

      Накануне визита в Киев министра армии США Дена Дрисколла, который, как многие думают, выдвинет Владимиру Зеленскому ультиматум, в Верховной раде произошло что-то вроде бунта. Выстроенный Зеленским и его «серым кардиналом» Андреем Ермаком режим разваливается на глазах.

    • Что Россия должна потребовать от Британии

      Союзники Киева в ЕС нервничают: Лондон пытался установить тайный канал связи с Москвой. Не для того ли, чтобы выйти из украинского конфликта? На самом деле – нет. России нет смысла общаться с Британией до того, как та ответит за все свои преступления, включая гибель птицы додо.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

