Аэропорт Вильнюса заработал после экстренного закрытия из-за шаров

Tекст: Катерина Туманова

«Работа возобновилась, прибыл борт из Амстердама, на подходе самолет из Люксембурга», – цитирует информатора ТАСС.

За время ограничений один лайнер, следовавший в Вильнюс, был перенаправлен в Ригу на временную посадку в Ригу, один рейс был отменен, уточнил источник.

По его словам, причиной закрытия аэропорта стали неопознанные объектов в виде воздушных шаров или метеорологических зондов, полеты которых были зафиксированы в подконтрольном воздушном пространстве.

Напомним, аэропорт Вильнюса 20 ноября закрыли из-за неизвестных воздушных шаров.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в октябре власти Литвы приостанавливали работу аэропорта Вильнюса из-за сообщений о появлении воздушных шаров в воздушном пространстве.