Эксперт объяснил интерес восточноевропейских СМИ к рейтингу недружественных правительств

Политолог Ткаченко: Многие жители Восточной Европы надеются на возобновление диалога с Россией

Tекст: Евгений Поздняков

«Исторически многие страны Восточной Европы сохраняют тесные связи с Россией. Безусловно, в имперский и советский периоды между нами возникали серьезные противоречия, однако в нашей общей истории было немало и совместных достижений. Жители бывшей Югославии, Чехословакии и Болгарии об этом помнят», – отметил профессор СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.

По его словам, именно этим объясняется значительный резонанс, который вызвал рейтинг недружественных правительств в регионе. «Для местных журналистов, граждан и политиков важно понимать реальное отношение России к проводимой их странами политике. В этом плане, проект попал точно в цель, поскольку он отказывается рассматривать ЕС как единое целое», – поясняет собеседник.

«Рейтинг наглядно показывает, что мы не стремимся оценивать всех по одному шаблону, а признаем: часть западных стран оказалась «по ту сторону баррикад» вынужденно. Донесение этой идеи, очевидной для нас, крайне важно для тех европейцев, кто надеется на восстановление диалога с Москвой», – подчеркнул Ткаченко.

При этом эксперт указал на кумулятивный эффект публикации: «Жителям восточноевропейских стран-членов ЕС необходимо увидеть ноябрьский рейтинг, ознакомиться с мнениями других российских экспертов. В совокупности такие шаги способны со временем улучшить динамику в отношениях между нашими государствами. Это чрезвычайно важная работа».

Ранее газета ВЗГЛЯД составила «Рейтинг недружественных правительств». Его цель – наглядно показать разницу между властями государств, которые сознательно противостоят России, и теми, кто вынуждено оказался «по ту сторону баррикад из-за сложившихся внешнеполитических обстоятельств. По итогам октября главным «недоброжелателем» Москвы стал Лондон. Второе место разделили Берлин и Париж.

Примечательно, что рейтинг произвел резонанс в странах Восточной Европы. «Первое место топа стало большим сюрпризом!», – пишет Serbian Times. Болгарское издание Novinite порадовалось тому, что София оказалась в самом низу таблицы с результатом в 25 баллов. Косовская Koha изумилась, почему в проекте не упомянута Приштина, хотя Россия считает Косово частью Сербии.

Внимание рейтингу также уделили «Слободен печат» из Северной Македонии и одна из крупнейших газет Чехии Prague Morning, а также другие СМИ Центральной Европы. Напомним, рейтинг недружественных правительств будет обновляться ежемесячно. Политолог Вадим Козюлин предположил, что в ноябре главными претендентами на первое место станут Британия и Франция.