    Глеб Простаков Глеб Простаков Российский фондовый рынок на пути к суверенизации

    С уходом иностранцев российский фондовый рынок кардинально изменил облик. Теперь на нем доминируют «физики» – физические лица с малым или средним капиталом. А они эмитентам гораздо менее интересны. Но удваивать фондовый рынок как-то надо.

    2 комментария
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Во главе Голландии оказался карикатурный русофоб

    Итоги выборов в Голландии говорят о том, что эта страна вольется в ряды антироссийского «авангарда», увеличит помощь Украине и станет «богатой версией» Польши и Прибалтики.

    6 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем старики глушат молодые голоса

    Наше общество чувствует страх перед каждым новым поколением. Мы боимся, что оно ничего не умеет, что оно все испортит. Боялись в свое время миллениалов. Теперь боятся зумеров.

    40 комментариев
    2 ноября 2025, 20:51 • Новости дня

    Минобороны отчиталось об уничтожении 22 украинских дронов над тремя областями

    За пять часов над регионами России сбиты 22 украинских БПЛА

    Tекст: Мария Иванова

    В течение пяти часов средствами ПВО удалось уничтожить 22 украинских беспилотника самолетного типа, большая часть которых была сбита над Белгородской областью.

    С 15.00 до 20.00 по московскому времени российские подразделения ПВО перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщает Telegram-канал Минобороны.

    По данным ведомства, основная часть дронов, а именно 14, была сбита над территорией Белгородской области. Еще четыре беспилотника ликвидировали над Брянской областью, оставшиеся четыре – над Курской.

    Ранее в воскресенье сообщалось, что в Белгородской области в результате атаки БПЛА погибла женщина.

    Минобороны днем сообщило об уничтожении 15 БПЛА над Кубанью и Черным морем.

    До этого Минобороны сообщило о перехвате 164 украинских дронов за минувшую ночь.


    2 ноября 2025, 11:22 • Новости дня
    ВС России остановили попытку высадки новой группы десанта ГУР у Красноармейска

    Кимаковский сообщил о пресечении новой высадки десанта ГУР под Красноармейском

    ВС России остановили попытку высадки новой группы десанта ГУР у Красноармейска
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Российские военные в районе Красноармейска отразили очередную попытку высадки десантников ГУР, атаковав группу и нанеся ей новые потери, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Вооруженные силы России пресекли попытку высадки еще одной группы десанта Главного управления разведки Минобороны Украины под Красноармейском, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, украинские военные снова предприняли попытку десантирования в этом районе, однако российские подразделения оперативно атаковали высаженную группу, передает ТАСС.

    Кимаковский отметил: «ГУР снова пыталось высадить свой десант под Красноармейском. Безуспешно. Группа сразу же была атакована, есть погибшие и раненые».

    Напомним, что накануне, 1 ноября, в Минобороны России сообщали о похожем инциденте. Тогда российские военные уничтожили группу из 11 человек, высадившихся с вертолета в районе Красноармейска, которую идентифицировали как бойцов сил спецопераций ГУР.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как «дерзкое контрнаступление» ВСУ обернулось позором украинского спецназа.

    В Сети появились кадры уничтожения спецназа ГУР при попытке высадки в Красноармейске.


    Комментарии (8)
    2 ноября 2025, 13:36 • Новости дня
    Кимаковский: ГУР пыталось вывезти из-под Красноармейска группу иностранцев
    Кимаковский: ГУР пыталось вывезти из-под Красноармейска группу иностранцев
    @ Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские спецслужбы предприняли несколько попыток эвакуировать на вертолете группу иностранцев из района Красноармейска, рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, украинские спецслужбы предпринимали неоднократные попытки эвакуировать группу иностранцев из района Красноармейска, передает ТАСС.

    «Борт ГУР пытался эвакуировать из района Красноармейска иностранцев, о важности которых можно только догадываться, если за ними прислали борт», – заявил Кимаковский.

    Он добавил, что были предприняты несколько подобных попыток. Сейчас уточняется информация о том, что произошло с вертолетом и его пассажирами.

    Напомним, в воскресенье ВС России остановили попытку высадки новой группы десанта ГУР у Красноармейска.

    Накануне, 1 ноября, в Минобороны России сообщали о похожем инциденте. Тогда российские военные уничтожили группу из 11 человек, высадившихся с вертолета в районе Красноармейска, которую идентифицировали как бойцов сил спецопераций ГУР.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как «дерзкое контрнаступление» ВСУ обернулось позором украинского спецназа.

    В Сети появились кадры уничтожения спецназа ГУР при попытке высадки в Красноармейске.


    Комментарии (10)
    2 ноября 2025, 11:11 • Видео
    Трамп довел американцев до голода

    Порядка 40 млн американцев не смогут получить продовольственную помощь из-за затянувшегося шатдауна, большинство из них – дети из благополучных семей. США накрывает новая волна депрессии и всеобщего бардака, в чем обвиняют президента Дональда Трампа

    Комментарии (0)
    2 ноября 2025, 15:47 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил важность прорыва в Красноармейск для Киева и ЕС

    Эксперт Кнутов: Захват офицеров НАТО в Красноармейске ударит по властям ФРГ и Британии

    Военный эксперт объяснил важность прорыва в Красноармейск для Киева и ЕС
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Судя по всему, власти Германии, Франции и Великобритании надавили на Киев, чтобы ВСУ эвакуировали военных советников из Красноармейска. Захват офицеров Россией грозит ударом по властям европейских стран и массовыми выступлениями в странах ЕС, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее в воскресенье российские военные в районе Красноармейска отразили очередную попытку высадки десантников ГУР.

    «Как уже говорилось ранее, спецназ Главного управления разведки (ГУР) Украины высаживался под Красноармейском, чтобы эвакуировать на вертолете группу иностранцев из этого района, а не пытаться переломить ситуацию на поле боя, поскольку 11 человек для этого не хватит. Думаю, что речь идет о нескольких высокопоставленных военных советниках из Германии, Франции, Великобритании, Нидерландов и Польши», – считает военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Судя по всему, власти этих стран надавили на Киев, чтобы он спас европейских офицеров. Поэтому украинское командование так лихорадочно кидает в покровскую топку своих военных. Если Россия захватит этих советников и обнародует кадры – они разойдутся по всему миру. Это грозит массовыми выступлениями в странах ЕС, где немалая часть общественности не одобряет помощь Украине и уж тем более выступает против прямого участия своих военных в конфликте с Россией», – детализировал собеседник.

    «Кроме того, советники могут заговорить на допросах, выдав какие-то секретные данные, что также осложнит ситуацию для наших противников. В общем, исходя из важности задачи, думаю, ВСУ снова попытаются прорваться в заданный квадрат, возможно, теперь уже силами двух групп – по воздуху и по земле. Я не владею ситуацией непосредственно в этой зоне, но думается, вероятность их успеха весьма невелика», – полагает аналитик.

    «Скорее всего, присутствие советников на месте обусловлено использованием ВСУ западного вооружения. Один следил за работой HIMARS, второй – за техникой, имеющейся в распоряжении сухопутных подразделений, и так далее. Кроме того, европейские члены НАТО не исключают прямого конфликта с Россией в ближайшем будущем. Поэтому таким образом они набираются непосредственного и, как им кажется, нужного опыта. К тому же у военных из Европы может быть доступ к разведданным, недоступным для военных с Украины», – указал он.

    Ранее российские военные в районе Красноармейска отразили очередную попытку высадки десантников ГУР, атаковав группу и нанеся ей новые потери, есть погибшие и раненые, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, борт пытался эвакуировать «иностранцев, о важности которых можно только догадываться».

    Накануне в Минобороны России сообщали о похожем инциденте. Тогда российские военные уничтожили группу из 11 человек, высадившихся с вертолета в районе Красноармейска, которую идентифицировали как бойцов сил спецопераций ГУР.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как «дерзкое контрнаступление» ВСУ обернулось позором украинского спецназа.

    Комментарии (4)
    1 ноября 2025, 23:50 • Новости дня
    Военкор сообщил об отказе «Азова» «идти деблокировать» ВСУ в Красноармейске

    Поддубный: «Азов» не хочет идти деблокировать подразделения ВСУ в Красноармейске

    Военкор сообщил об отказе «Азова» «идти деблокировать» ВСУ в Красноармейске
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Формирования «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в России) отказывается предпринимать попытки деблокировать подразделения ВСУ в Красноармейске (украинское название – Покровск), сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.

    Поддубный в Telegram опубликовал снимки, на которых, по сообщениям украинской стороны, руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) запечатлен «по пути, а позже и на позициях ВСУ на Красноармейском направлении».

    При этом, отметил Поддубный, украинский главнокомандующий Александр Сырский «игнорируя реальность, продолжает отрицать окружение Красноармейска и Димитрова». «А вот боевики «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в России) с ним не согласны, они уперлись и никак не хотят идти деблокировать побратимов. Не складывается сегодня у хлопцев перемога. Даже медийная», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский спецназ предпринял попытку высадиться с вертолета в районе окруженного Красноармейска. Вся группа украинских силовиков была ликвидирована. Украинские военнослужащие, находящиеся в окружении в Красноармейске, начали сдавать оружие. Высказываются версии, что главу ГУР могли специально подставить с операцией спецназа.

    Комментарии (5)
    2 ноября 2025, 14:13 • Новости дня
    TNI: Украинская ПВО после ударов ВС России почти прекратила существование
    TNI: Украинская ПВО после ударов ВС России почти прекратила существование
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Модернизация российских ракетных комплексов позволила армии обходить американские системы Patriot, что привело к резкому снижению эффективности украинской ПВО, пишет обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Брэндон Вайхерт.

    Вооруженные силы России смогли преодолеть системы противовоздушной обороны Patriot, используемые украинской стороной, благодаря усовершенствованным ракетам «Искандер-М», передает Газета.ru.

    Обозреватель американского издания The National Interest Брэндон Вайхерт отметил, что украинская ПВО стала настолько ненадежной, что она почти прекратила свое существование.

    Журналист приводит свидетельства коллеги из The American Conservative, который сообщил, что процент успешного перехвата российских ракет с украинской стороны снизился с 34 до 6%. По его словам, эти данные отражают реальное положение дел на фронте.

    В публикации поясняется, что современные «Искандеры-М» на последнем этапе полета совершают резкие пикирования. Такие маневры дезориентируют американские радиолокационные установки и мешают им обнаруживать и перехватывать цели. Вайхерт подчеркивает: «Когда цель внезапно меняет траекторию полета, у программного обеспечения и системы перехватчика остается меньше времени на расчеты и корректировку перехвата. Следовательно, вероятность неудачного перехвата резко возрастает».

    Кроме того, армия России регулярно использует специальные радиолокационные приманки, которые дезориентируют радиолокаторы Patriot. На обороноспособность ВСУ также влияет постоянное производство новых ракет в России. Эксперты уверены, что западный оборонно-промышленный комплекс не сможет быстро реагировать на растущие вызовы, так как значительно уступает российскому в возможностях и масштабах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дания заявила о своей готовности оплатить поставку зенитных ракетных комплексов Patriot для ВСУ. Дональд Трамп предложил Германии передать Украине одну батарею системы Patriot. Германия рассматривала возможность покупки для Киева зенитных систем Patriot и ракет к ним.

    Комментарии (4)
    1 ноября 2025, 22:17 • Новости дня
    Гладков рассказал о ситуации с Белгородским водохранилищем после атаки ВСУ

    Гладков сообщил о сбросе воды после атак плотины в Белгородской области

    Tекст: Вера Басилая

    Частичный сброс воды с Белгородского водохранилища продолжается уже более недели после атак ВСУ на плотину, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    По словам Гладкова, частичный сброс воды с Белгородского водохранилища продолжается из-за атак ВСУ на плотину, передает РИА «Новости».

    Губернатор сообщил, что в течение более недели фиксируются удары по объекту, в результате чего сохраняется необходимость сброса воды с водохранилища.

    Гладков заявил, что водохранилище находится в федеральной собственности, и полномочия по управлению объектом принадлежат Федеральному агентству по водным ресурсам. По его словам, «ту помощь, которая была необходима со стороны правительства области – она оказана. Меры предпринимаются для защиты воды. Но частичный сброс воды – он продолжается».

    Губернатор выразил надежду на максимальное быстрое вмешательство профильного агентства. Он подчеркнул, что совместная работа позволила не допустить повторения ситуации, которая наблюдалась в первые пять дней после начала атак.

    Ранее уровень воды в Белгородском водохранилище снизился на один метр после ударов ВСУ по плотине.

    Вооруженные силы Украины обстреляли плотину Белгородского водохранилища, в результате чего сооружение получило повреждения.

    Часть приусадебных участков оказалась затоплена, но жилые дома не пострадали. Ситуация остается под контролем, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

    Комментарии (2)
    2 ноября 2025, 13:10 • Новости дня
    ВС России сорвали попытку ВСУ выйти из окружения южнее Купянска-Узлового
    ВС России сорвали попытку ВСУ выйти из окружения южнее Купянска-Узлового
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Запад» пресекли попытку прорыва украинских формирований к реке Оскол южнее Купянска-Узлового в Харьковской области с целью выхода из кольца окружения, сообщили в Минобороны.

    При этом были уничтожены 14 боевиков 43-й механизированной бригады ВСУ, три пикапа и два квадроцикла, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В районе Купянска штурмовые отряды 6-й армии продолжают уничтожение окруженной группировки противника.

    Отражены три атаки подразделений 151-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах Благодатовки, Великой Шапковки и Нечволодовки в Харьковской области с целью деблокирования окруженных формирований. Уничтожены до 20 боевиков и бронеавтомобиль «Джура».

    За минувшие сутки в районе Купянска уничтожено до 50 украинских военнослужащих, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», два грузовых автомобиля.

    В целом подразделения группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны у Куриловки, Боровой, Купянска-Узлового и Лесной Стенки в Харьковской области.

    Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили до 215 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, четыре бронемашины и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены семь станций РЭБ, станция радиоэлектронной разведки и три склада с боеприпасами, отчитались в Минобороны.

    В то же время подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии возле Белицкого, Вольного, Гришино, Котлино, Родинского в Донецкой народной республике (ДНР), Ивановки и Новоподгорного в Днепропетровской области.

    В Красноармейске (ДНР) штурмовые отряды 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в районах железнодорожного вокзала и промзоны за железной дорогой.

    Завершается зачистка от украинских боевиков Гнатовки и Рога в ДНР. Кроме того, противник выбит из укрепленного опорного пункта на юго-востоке города.

    Отражены девять атак противника в северном и северо-западном направлениях с целью выхода из окружения.

    Пресечена попытка прорыва боевиков 425-го штурмового полка «Скала» ВСУ на бронемашине в сторону Гришино. Все боевики уничтожены.

    Подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии продолжили сжимать кольцо окружения группировки противника с востока, расширили зону контроля в северной, восточной, юго-восточной частях Димитрова, освободив 26 зданий.

    За прошедшие сутки в этом районе уничтожены до 140 украинских военнослужащих, три бронемашины и два пикапа, в плен взяты двое военнослужащих ВСУ.

    Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили более 520 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, шесть бронемашин «Казак», перечислили в оборонном ведомстве.

    Между тем подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны около Андреевки, Искрисковщины, Кондратовки, Павловки и Садков в Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчанском, Двуречанским и Окопом.

    ВСУ при этом потеряли более 180 военнослужащих, бронетранспортер и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ и радиолокационная станция RADA RPS-42 производства Израиля, а также семь складов матсредств.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям пяти механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии у Иванополья, Константиновки, Северска, Славянска и Резниковки в ДНР.

    Противник потерял до 120 военнослужащих, немецкий танк Leopard, семь бронемашин. Уничтожены американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48, три склада матсредств и склад с горючим.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны поблизости от Даниловки, Орестополя, Тихого в Днепропетровской области, Гуляйполя, Нового Запорожья и Успеновки в Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли до 240 военнослужащих, бронетранспортер, две бронемашины и артиллерийское орудие, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее в воскресенье пленный военный ВСУ рассказал о тяжелой ситуации под Купянском.

    Накануне в Купянске ударом FPV-дрона уничтожили замкомандира бригады ВСУ.

    В субботу в Минобороны сообщали, что ВС России отбили семь атак окруженных ВСУ в Красноармейске.

    Комментарии (0)
    2 ноября 2025, 16:17 • Новости дня
    Украину обвинили в атаках на НПЗ в Венгрии и Румынии

    TAC: Украина могла организовать взрывы на НПЗ в Венгрии и Румынии

    Украину обвинили в атаках на НПЗ в Венгрии и Румынии

    Tекст: Вера Басилая

    За взрывы и пожары на нефтеперерабатывающих заводах в Венгрии и Румынии может быть ответственна Украина, заявило издание The American Conservative.

    Издание указывает, что венгерские СМИ высказали опасения, что именно Украина совершила нападение на две европейские страны. Многие аналитики также пришли к выводу, что источником атак может быть Украина, передает РИА «Новости».

    Взрывы и пожары произошли на НПЗ в Румынии и Венгрии – странах, продолжающих закупать российскую нефть. В частности, на румынском заводе «Лукойла» в октябре произошел взрыв. Оба предприятия занимаются переработкой российского сырья.

    Отмечается, что инциденты случились в один день – 20 октября, как раз перед тем, как энергетические министры Евросоюза объявили о новых ограничениях на импорт нефти из России. В статье подчеркивается символичность даты и того, что эти события практически не освещались в западных СМИ.

    Авторы The American Conservative допускают также причастность западных союзников Украины к организации атак, однако подтверждений этой версии не приводится. В целом публикация отмечает отсутствие широкой огласки этих происшествий.

    Комментарии (5)
    2 ноября 2025, 07:17 • Новости дня
    Telegraph: Решения Трампа направлены против Украины
    Telegraph: Решения Трампа направлены против Украины
    @ Daniel Torok/White House/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский президент Дональд Трамп последовательно прибегает к мерам, направленным против Украины и создающим дополнительные сложности для Киева, пишет Telegraph.

    «На фоне перипетий украинская политика Трампа, похоже, приобрела некоторые последовательные черты: пусть Америка так просто не позволит России победить, но и Конгрессу не придется одобрять какие-либо новые многомиллиардные пакеты помощи», – приводит РИА «Новости» текст материала Telegraph.

    Издание отмечает, что Вашингтон, вероятно, будет требовать от европейских стран взять на себя больше расходов, связанных с поддержкой Украины, и начнет продавать вооружение Киеву на коммерческих условиях, а не предоставлять его бесплатно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп, по мнению Fox News, пересмотрел поддержку Киева и стал гораздо менее настойчиво поддерживать Киев. Союзники не могут спрогнозировать возможные дальнейшие шаги Вашингтона.

    Комментарии (2)
    2 ноября 2025, 16:48 • Новости дня
    На Украине назвали высадку десанта ГУР под Красноармейском ошибкой

    Украинский журналист Бутусов назвал ошибкой высадку ГУР под Красноармейском

    На Украине назвали высадку десанта ГУР под Красноармейском ошибкой
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Высадка двух отрядов бойцов на открытой местности на виду у вражеских дронов является безграмотным решением, заявил украинский журналист Юрий Бутусов.

    Попытку высадки десанта Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины под Красноармейском в Донецкой народной республике назвал ошибкой украинский журналист Юрий Бутусов, передает ТАСС.

    Он отметил, что «в тактическом плане в современной войне высадка двух отрядов бойцов на открытой местности в килл-зоне, на виду у вражеских дронов – безграмотное решение».

    По мнению Бутусова, который сейчас служит в одной из бригад Национальной гвардии Украины, такие операции становятся объектом восхваления блогеров, а реальные ошибки предпочитают скрывать за пиаром. Журналист указал на тот факт, что украинские власти не раскрывают данные о потерях и не обнародуют истинные итоги подобных действий. Бутусов подчеркнул, что настоящие результаты операции остаются неизвестными.

    Ранее ВС России остановили попытку высадки новой группы десанта ГУР в Красноармейске. Накануне ВС России уничтожили еще одну группу десанта ГУР из 11 человек, которая была высажена с вертолета под Красноармейском.

    Военный эксперт Юрий Кнутов объяснил значимость прорыва в Красноармейск для Киева и ЕС.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как украинское «дерзкое контрнаступление» обернулось позором для сил спецопераций ГУР.

    Комментарии (0)
    2 ноября 2025, 18:55 • Новости дня
    ВСУ подтвердили потери после ударов ВС России в Днепропетровской области
    ВСУ подтвердили потери после ударов ВС России в Днепропетровской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Группировка «Восток» Вооруженных сил Украины сообщила о гибели и ранениях военнослужащих после комбинированных ударов Вооруженных сил России 1 ноября в Днепропетровской области.

    Вооруженные силы Украины заявили о наличии потерь среди личного состава в результате ударов российской армии по Днепропетровской области, передает ТАСС.

    В сообщении украинского военного соединения на платформе Facebook (запрещен в России, принадлежит Meta, признанной экстремистской) говорится, что сейчас проводится проверка относительно соблюдения приказов о своевременном оповещении о воздушной тревоге.

    Также отмечается, что анализируется выполнение запрета размещать кадры операций и проведения совещаний на открытой местности.

    Минобороны России сообщило, что нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Даниловка, Орестополь и Тихое в Днепропетровской области.

    Комментарии (0)
    2 ноября 2025, 03:50 • Новости дня
    Пожар произошел на танкере в порту Туапсе из-за падения фрагментов БПЛА
    Пожар произошел на танкере в порту Туапсе из-за падения фрагментов БПЛА
    @ Официальный Telegram-канал Главного управления МЧС по Краснодарскому краю

    Tекст: Антон Антонов

    В результате падения обломков БПЛА на нефтеналивном танкере в порту Туапсе возник пожар, сообщил оперштаб Краснодарского края.

    «Обломки БПЛА в Туапсе повредили танкер и нефтеналивной терминал», – сообщил оперштаб в Telegram.

    Фрагменты беспилотных летательных аппаратов упали на нефтеналивной танкер. После инцидента на судне возник пожар, а весь экипаж эвакуировали. Повреждена палубная надстройка.

    Повреждены оказались также строения и объекты инфраструктуры нефтеналивного терминала. Кроме того, разбито остекление на здании железнодорожного вокзала Туапсе.

    По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет. Оперативные и экстренные службы продолжают работу на месте для ликвидации последствий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Туапсе в результате падения беспилотников были зафиксированы повреждения и возгорание портовой инфраструктуры. В поселке Сосновом после падения фрагментов беспилотника получил повреждения многоквартирный жилой дом. В Сочи система противовоздушной обороны сработала, и была объявлена ракетная опасность.

    Комментарии (6)
    1 ноября 2025, 21:42 • Новости дня
    Орбан: Население Польши устало от конфликта на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Венгерский премьер-министр Виктор Орбан публично уличил Дональда Туска в том, что его украинская политика ослабляет Польшу и Европу.

    Заявление прозвучало в соцсети X, передает URA.RU. Орбан обвинил польского премьера в том, что он стал «одним из самых громких поджигателей войны в Европе», однако его попытки военного давления потерпели неудачу. По мнению венгерского премьера, Украина в результате этой политики «лишается европейских денег», а население Польши «устало от войны». Орбан также отметил, что Туск «превратил Польшу в вассала Брюсселя», что, по его мнению, подрывает независимость страны.

    Ранее Орбан уже предупреждал, что политика европейских сторонников Украины ведет к катастрофе. Он утверждал, что такие действия подталкивают Европу в сторону военного противостояния и роста нестабильности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы правящей партии Smer Любош Блаха заявил, что в Словакии позитивно оценили инициативу создания коалиции с Венгрией и Чехией против украинской политики на уровне Европейского союза.

    Польша, Венгрия и Словакия сохранили ограничения на ввоз украинской сельхозпродукции, несмотря на новое торговое соглашение. С конца августа примерно 100 тыс. молодых мужчин с Украины в возрасте от девятнадцати до двадцати двух лет выехали в Польшу.

    Комментарии (0)
    2 ноября 2025, 12:37 • Новости дня
    Два иностранных судна получили повреждения при атаке БПЛА на Туапсе
    Два иностранных судна получили повреждения при атаке БПЛА на Туапсе
    @ Александр Юрьев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Два иностранных гражданских судна получили повреждения в ходе ночной атаки беспилотников на порт Туапсе, при этом никто не пострадал, сообщил оперштаб региона.

    Повреждение двух иностранных гражданских судов произошло из-за атаки украинских беспилотников на порт Туапсе в Краснодарском крае, передает ТАСС.

    В сообщении оперштаба отмечается: «В результате атаки БПЛА на порт Туапсе ночью 2 ноября повреждены два иностранных гражданских судна. Пострадавших среди членов экипажа нет».

    Кроме того, обломки сбитых беспилотников ночью были обнаружены в Геленджике, Анапе и пяти населенных пунктах Туапсинского округа. В Геленджике из-за падения фрагментов дрона выбиты стекла в одном из домов садового товарищества, поврежден автомобиль. В Туапсе и прилегающих селах повреждены окна в квартирах и домах от упавших частей БПЛА.

    Также в Анапе обломки беспилотника упали на улице в селе Большой Утриш. На всех местах происшествий сейчас работают экстренные и специальные службы, территории оцеплены для безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром средства ПВО сбили четыре беспилотных аппарата самолетного типа в различных районах Крыма и Черного моря. Минобороны сообщило о перехвате 164 украинских дронов за одну ночь. В Сочи отменили ракетную опасность и угрозу атаки беспилотников.

    Комментарии (0)
    2 ноября 2025, 11:59 • Новости дня
    Плачек: Власти Польши вынуждают граждан погасить долги за Украину

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Польские налогоплательщики могут столкнуться с необходимостью оплаты процентов по долгам Украины, поскольку Варшава планирует выплату 110 млн злотых украинским кредиторам, заявил глава коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация» Гжегож Плачек.

    Глава коалиции «Конфедерация» Гжегож Плачек заявил, что польские налогоплательщики будут годами выплачивать проценты по долгам Украины, передает Ura.Ru. Он подчеркнул, что дефицит бюджета Польши и госдолг стремительно растут, а дополнительные выплаты по долгам соседней страны он считает антипольским решением.

    Политик сослался на данные Минфина, заявив, что Варшава планирует исполнить перед украинскими кредиторами обязательства на сумму 110 млн злотых, что примерно составляет 2,4 млрд рублей.

    Депутат добавил, что заявки по выплатам на 2026 и 2027 годы пока отсутствуют, однако Минфин Польши уже закладывает эти траты в бюджет и прогнозирует выплату процентов, несмотря на то что Киев не обращался за новой помощью.

    По словам Плачека, эти намерения вызвали обеспокоенность среди жителей страны и усугубили напряжение вокруг вопроса о финансировании Украины. Скандал в Польше связан также с обсуждением в Евросоюзе идеи совместного заимствования средств для выделения Киеву кредита на 140 млрд евро, против чего выступают Германия и Нидерланды, опасающиеся роста долговой нагрузки на налогоплательщиков Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Польши решили амнистировать граждан, которые воюют на стороне ВСУ. В республике произошли столкновения между противниками и сторонниками миграции. В стране отметили массовые протесты из-за выставки о поляках в СС.

    Комментарии (2)
    Брошенные в России автозаводы нашли новых хозяев

    Почти все автомобильные заводы России, которые когда-то построили, а потом бросили иностранные концерны, восстановили полноценную работу, заявили в Минпромторге. Кто же заселился на заводы под Петербургом, Калугой и Калининградом и какой у них в этом был резон?

    Ужесточение антироссийской политики разнообразно раскололо Америку

    Глава МИД Сергей Лавров выразил недоумение тем, что президент США Дональд Трамп «опять ушел на позиции», которые давно отработаны, и требует заморозки конфликта, хотя прежде соглашался с позицией Москвы о выработке полноценного мирного договора. В чем причина перемен в политике Вашингтона? Почему там решили вернуться к практике давления на Россию?

    Как «дерзкое контрнаступление» ВСУ обернулось позором украинского спецназа

    Редчайший случай в зоне спецоперации: украинский спецназ предпринял попытку десантирования на вертолете в районе окруженного российскими войсками Красноармейска. Украинские СМИ стали заявлять о «дерзком контрнаступлении», но все быстро закончилось уничтожением всей группы ГУР ВСУ. Зачем в таком случае командование украинских сил спецопераций на самом деле устроило подобную авантюру?

    Иран показывает идеальный тайминг в восстановлении ядерной программы

    Иран заявил, что получил приглашение из-за рубежа к переговорам по ядерной программе. В Тегеране пока не ответили на него, но заявили, что восстановят все объекты, атакованные США и Израилем. Белый дом, в свою очередь, отправил замглавы Минфина Джона Херли в Израиль, ОАЭ, Турцию и Ливан обсудить давление на Иран. Как изменившийся ближневосточный политический ландшафт поможет Исламской республике запустить ядерную программу?

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно.

    Трамп довел американцев до голода

      Порядка 40 млн американцев не смогут получить продовольственную помощь из-за затянувшегося шатдауна, большинство из них – дети из благополучных семей. США накрывает новая волна депрессии и всеобщего бардака, в чем обвиняют президента Дональда Трампа

    Уничтожение элитного спецназа ГУР Украины

      Российские военные сорвали наглую операцию Главного управления разведки (ГУР) Украины, которое попыталось высадить элитный спецназ в километре от Красноармейска (Покровска), где сейчас идут тяжелые бои. Вся группа была ликвидирована. Есть версия, что главу ГУР Кирилла Буданова, внесенного в РФ в список террористов и экстремистов, специально подставили.

    Украина стала страной бегущих

      Согласно данным пограничников Польши, за два месяца польско-украинскую границу пересекли 100 тысяч украинских мужчин в возрасте 18-22 лет. Получив право выезда, они бегут с Украины. Но Европа уже думает, как отправить их обратно.

    Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Сколько граммов в столовой ложке: полные таблицы и практические советы

      Каждый, кто хоть раз пытался готовить без кухонных весов, знает: столовая ложка может стать настоящим спасением. Именно она помогает отмерить нужное количество муки, сахара или масла, когда под рукой нет мерной чашки. Но чтобы рецепты не превращались в угадайку, важно понимать, сколько граммов помещается в ложке разных продуктов. Несколько простых правил избавят от ошибок и помогут добиться идеального результата — будь то воздушные блины или хрустящее печенье.

    Последняя родительская суббота 2025 года – Димитриевская: когда будет, что можно и нельзя делать 1 ноября

      Димитриевская родительская суббота – это особый день в православном календаре, посвященный молитвенной памяти об усопших. Считается, что эта суббота завершает годовой круг поминальных дней и имеет глубокое историческое и духовное значение.

    Ретроградный Меркурий в ноябре 2025 года: как пережить сложный период и что можно, а чего нельзя делать

      Осень 2025 года готовит классический астрологический сюжет – ретроградный Меркурий. Считается, что в этот период жизнь проверяет нас на прочность: техника выходит из строя в самый неподходящий момент, договоренности рушатся, а невинные фразы неожиданно приводят к конфликтам. Когда начинается и заканчивается ретроградный Меркурий в ноябре 2025 года, что это значит и как пройти этот период с минимальными потерями и максимальной пользой?

    США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

