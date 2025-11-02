Tекст: Дмитрий Зубарев

Отец Илона Маска Эррол Маск рассказал, что в Британии фактически запретили ему выражать собственное мнение о России, передает ТАСС. По его словам, британские СМИ заявили, что его позиция, согласно которой Владимир Путин является «хорошим лидером», не должна озвучиваться в стране. «Я сказал, что Путин – хороший лидер, поэтому меня не следует воспринимать всерьез в Великобритании», – пояснил он решение прессы.

Эррол Маск отметил, что считает подобные ограничения абсурдными. Он подчеркнул: с самого детства на Западе детям внушали страх перед Россией и рассказывали пугающие истории о её гражданах, хотя на деле это просто мифы.

Маск также поделился впечатлениями от посещения Музея техники Вадима Задорожного в России. Его особенно удивил лимузин Брежнева с секретным ящиком и «красной кнопкой», с помощью которой якобы можно было запускать межконтинентальные баллистические ракеты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, отец Илона Маска отметил высокий уровень ИТ-инфраструктуры и потенциал Татарстана. Он назвал Москву лучшей столицей мира. Он считал россиянок самыми красивыми женщинами мира.