Отец Илона Маска пожаловался на запрет мнения о России в Британии
Отец бизнесмена Илона Маска Эррол Маск поделился деталями давления, которое он испытал после позитивной оценки российского лидера в Британии.
Отец Илона Маска Эррол Маск рассказал, что в Британии фактически запретили ему выражать собственное мнение о России, передает ТАСС. По его словам, британские СМИ заявили, что его позиция, согласно которой Владимир Путин является «хорошим лидером», не должна озвучиваться в стране. «Я сказал, что Путин – хороший лидер, поэтому меня не следует воспринимать всерьез в Великобритании», – пояснил он решение прессы.
Эррол Маск отметил, что считает подобные ограничения абсурдными. Он подчеркнул: с самого детства на Западе детям внушали страх перед Россией и рассказывали пугающие истории о её гражданах, хотя на деле это просто мифы.
Маск также поделился впечатлениями от посещения Музея техники Вадима Задорожного в России. Его особенно удивил лимузин Брежнева с секретным ящиком и «красной кнопкой», с помощью которой якобы можно было запускать межконтинентальные баллистические ракеты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, отец Илона Маска отметил высокий уровень ИТ-инфраструктуры и потенциал Татарстана. Он назвал Москву лучшей столицей мира. Он считал россиянок самыми красивыми женщинами мира.