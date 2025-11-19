Продвижение «Соглашений Авраама» в Средней Азии и Закавказье направлены против интересов ряда стран. Прежде всего – России, которую Вашингтон стремится вытеснить из этих регионов, а также Ирана, Турции и Китая.2 комментария
В Греции заявили об отсутствии оснований для изъятия активов России
МИД Греции заявило об отсутствии юридических оснований для изъятия активов России
Официальный представитель МИД Греции Лана Зохью заявила, что для изъятия блокированных российских активов в Евросоюзе нет адекватной юридической основы.
Комментируя позицию Афин относительно плана Еврокомиссии о возможной конфискации порядка 200 млрд евро суверенных активов России, Зохью отметила необходимость комплексного анализа всех аспектов этой инициативы, передает ТАСС.
«Позиция Греции заключается в том, что требуется тщательное изучение всех политических, юридических и экономических параметров этого дела. Мы считаем, что для этого нет адекватной правовой базы, и мы этого на данный момент придерживаемся», – подчеркнула официальный представитель МИД.
Ранее постпред США при НАТО Мэттью Уитакер сообщила, что Европа должна «смело действовать» и быть более агрессивной в процессе изъятия российских зарубежных активов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство финансов России подготовило проект мер для ответа на возможную конфискацию российских активов странами Запада. Еврокомиссия предложила странам Евросоюза три варианта финансирования Украины, включая экспроприацию замороженных российских активов до 2027 года.