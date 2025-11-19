Продвижение «Соглашений Авраама» в Средней Азии и Закавказье направлены против интересов ряда стран. Прежде всего – России, которую Вашингтон стремится вытеснить из этих регионов, а также Ирана, Турции и Китая.11818 комментариев
Шеремет назвал «припарками для мертвого» новую партию военной помощи Украине
Одобрение проекта выделения Украине военной помощи на 105 млн долларов бесполезно, как «припарки для мертвого», заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.
Член комитета по безопасности и противодействию коррупции считает, что власти США сознательно игнорируют мнение собственных граждан и вопросы безопасности, действуя по принципу «горит сарай, гори и хата», передает ТАСС.
По мнению депутата, Белый дом ошибочно уверен, что конфликты не коснутся территории Америки, сравнив ее с «бочкой без крышки с сухим порохом». Шеремет подчеркнул, что американское руководство прекрасно понимает, что новые поставки летального оружия и миллионы долларов не способны изменить ситуацию: «Они лишь бесчеловечно продлевают предсмертную агонию погрязшей в коррупции страны», – отметил депутат.
Также Михаил Шеремет заявил, что подобные шаги лишь затягивают конфликт и мешают урегулированию ситуации. В его оценке, такие действия Запада препятствуют установлению мира на Украине.
Ранее Госдепартамент США одобрил возможную продажу Украине оборудования и услуг по обслуживанию ЗРК Patriot общей стоимостью до 105 млн долларов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает заказать у американских производителей 27 ЗРК Patriot.