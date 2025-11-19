На Украине приостановлена публикация аудиозаписей по делу Миндича

НАБУ поставило на паузу публикацию материалов по делу Миндича

Tекст: Тимур Шайдуллин

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) приостановило публикацию аудиоматериалов по делу против бизнесмена Тимура Миндича. Причина – введение военного положения и особенности темы расследования, передает ТАСС со ссылкой на местное издание NV.

Источник в антикоррупционных органах пояснил изданию, что деятельность Миндича затрагивала не только энергетику, но и оборонную промышленность. А НАБУ добралось до его дел в энергетике быстрее, чем до тех, что связаны с оружием.

Скандал получил в украинских СМИ название «Миндичгейт» и разгорелся после того, как 10 ноября антикоррупционные структуры, не зависимые от администрации Владимира Зеленского, объявили о масштабной операции «Мидас». Следствие полагает, что в коррупционной схеме задействованы бывшие и действующие министры украинского правительства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее депутаты Рады сообщили об обысках в офисах компании «Нафтогаз» по делу, связанному с бизнесменом Миндичем.

Он получил обвинения сразу по пяти статьям, включая отмывание денег и создание преступной группы.

Сам бизнесмен, которого называют «кошельком» Зеленского, уже покинул страну, что вызвало скандал и многочисленные спекуляции о возможной утечке оперативной информации.