Путин назвал проведение заседания Совета глав правительств ШОС успешным
Президент России Владимир Путин поздравил руководителей делегаций ШОС с успешным проведением очередного заседания Совета глав правительств в Москве и отметил важность встречи.
Глава государства сделал заявление на встрече с руководителями делегаций, пишет РИА «Новости». Путин подчеркнул, что делегации Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества успешно завершили запланированное заседание.
«Сегодня вы успешно провели очередное заседание Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества», – отметил президент России. Подробности обсуждаемых вопросов и принятых решений не приводятся.
Участники заседания обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества между странами, входящими в ШОС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что товарооборот России и стран ШОС в 2024 году достиг 409 млрд долларов и продолжает расти.
Владимир Путин провел встречу в Кремле с руководителями советов министров государств, входящих в ШОС.
Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что доля участников ШОС в мировом ВВП к концу текущего года вырастет до 35%.