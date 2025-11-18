РПЦ поддержала запрет на вывоз репродуктивных тканей граждан России за границу

В РПЦ призвали запретить экспорт репродуктивных тканей россиян

Tекст: Тимур Шайдуллин

Заявление РПЦ о поддержке инициативы депутатов об ограничении экспорта репродуктивных тканей прозвучало на секции «Семья и народосбережение» XXVII Всемирного русского народного собора, передает ТАСС.

Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи Федор Лукьянов отметил, что несмотря на запрет суррогатного материнства для иностранцев, Россия по-прежнему торгует эмбрионами и яйцеклетками.

«Мы поддерживаем инициативу экспертов и депутатов Госдумы по запрету экспорта репродуктивных тканей – фетальных, ооцитов и эмбрионов», – заявил Лукьянов.

Лукьянов сообщил, что в Госдуме обсуждается проект закона о захоронении плодов человека для регулирования включения останков нерожденных младенцев в перечень останков для погребения на общих основаниях.

По его словам, работа ведется «в очень тонкой сфере биоэтики», целью является четкое разделение останков человека и биологических отходов. Это, по мнению РПЦ, может усовершенствовать статистику по причинам прерывания беременности и состоянию здоровья матерей.

Эксперты считают важным обсуждение статуса человеческого эмбриона и усиление государственного контроля в сфере хранения эмбрионов, чтобы предотвратить их утилизацию.

