РПЦ поддержала запрет на вывоз репродуктивных тканей граждан России за границу
Русская православная церковь поддержала инициативу Госдумы по запрету вывоза репродуктивных тканей, включая эмбрионы и яйцеклетки, за пределы страны, заявил глава комиссии РПЦ по вопросам семьи Федор Лукьянов.
Заявление РПЦ о поддержке инициативы депутатов об ограничении экспорта репродуктивных тканей прозвучало на секции «Семья и народосбережение» XXVII Всемирного русского народного собора, передает ТАСС.
Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи Федор Лукьянов отметил, что несмотря на запрет суррогатного материнства для иностранцев, Россия по-прежнему торгует эмбрионами и яйцеклетками.
«Мы поддерживаем инициативу экспертов и депутатов Госдумы по запрету экспорта репродуктивных тканей – фетальных, ооцитов и эмбрионов», – заявил Лукьянов.
Лукьянов сообщил, что в Госдуме обсуждается проект закона о захоронении плодов человека для регулирования включения останков нерожденных младенцев в перечень останков для погребения на общих основаниях.
По его словам, работа ведется «в очень тонкой сфере биоэтики», целью является четкое разделение останков человека и биологических отходов. Это, по мнению РПЦ, может усовершенствовать статистику по причинам прерывания беременности и состоянию здоровья матерей.
Эксперты считают важным обсуждение статуса человеческого эмбриона и усиление государственного контроля в сфере хранения эмбрионов, чтобы предотвратить их утилизацию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Федор Лукьянов отметил значимость решения российского Верховного суда о запрете «Международного движения сатанизма».
Также Лукьянов выразил тревогу в связи с распространением сатанизма в медицине и образовательных учреждениях, включая школы и университеты.
До этого Управление делами Русской православной церкви выпустило документ о запрете размещения изображений крестов на полах и коврах в храмах.