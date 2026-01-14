Президент Намибии захотела посетить Россию в этом году

Новогодняя живая елка на наших глазах превратилась в «ламповый» символ прошлого. Вместо этого зеленая повестка и псевдоответственность за экологию и прочая пропаганда навязывает нам пластмассовые симулякры праздника. И это только полбеды.4 комментария
Глава МИД Намибии: Президент страны захотела посетить Россию в этом году
Глава МИД Намибии Селма Ашипала-Мусавьи заявила о намерении президента страны Нетумбо Нанди-Ндаитвы совершить визит в Россию в 2026 году.
Россия с радостью примет президента Намибии Нетумбо Нанди-Ндаитву с визитом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах с министром международных отношений и торговли Намибии Селмой Ашипалой-Мусавьи, передает ТАСС.
Селма Ашипала-Мусавьи в свою очередь подтвердила намерение президента Намибии посетить Россию. Она уточнила: «Нынешний президент Намибии хотела бы посетить Россию»
Лавров подчеркнул: «Как мы с вами обсуждали в Каире, мы будем рады принять президента Нанди-Ндаитву в Российской Федерации. Кстати сказать, мы отметили, что все предыдущие президенты вашей страны посещали Москву».
Глава внешнеполитического ведомства Намибии отметила, что обмен делегациями на высшем уровне между двумя странами уже стал традицией. Она также выразила удовлетворение развитием двусторонних отношений, отметив активное сотрудничество между Россией и Намибией на международных площадках.
Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Намибии в России Моника Ндилиавике Нашанди заявила о возможности начала поставок на российский рынок не только пива, но и говядины. Намибия также рассматривает экспорт популярного местного продукта билтонг в Россию.