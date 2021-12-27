В католическое Рождество в Индии прошла волна погромов христианских храмов

Серия нападений на христианскую общину Индии произошла на Рождество: радикалы били статуи Иисуса и жгли изображения Санта-Клауса.

На фоне растущей нетерпимости в отношении христианского меньшинства Индии, которое составляющего порядка 2% населения Индии, рождественские мероприятия стали мишенью индуистских правых группировок, пишет The Guardian.

Отметим, что в последние годы христиане все чаще сталкиваются с преследованиями в Индии во время Рождества, однако именно в этом году произошел заметный всплеск нападений. Так, в Агре (штат Уттар-Прадеш) члены правых индуистских группировок жгли изображения Санта-Клауса у школ, возглавляемых миссионерами. А в Ассаме двое протестующих, одетые в цвета индуистского национализма – шафрановый, вошли в рождественскую ночь в пресвитерианскую церковь и сорвали собрание, потребовав, чтобы все индусы покинули здание. «Пусть только христиане празднуют Рождество», – говорит один из мужчин на видео, снятом во время беспорядков. «Мы против участия индуистских мальчиков и девочек в рождественских мероприятиях ... Как выживет наша религия?».

В штате Харьяна празднование в школе в Патауди в канун Рождества было сорвано членами правой индуистской «группы бдительности». Они ворвались в школу, выкрикивая лозунги, являющиеся призывом к индуистскому национализму. В том же штате на следующий день после Рождества была снесена статуя Иисуса, а церковь Святого Искупителя в Амбале подверглась вандализму.

Лидеры протестов утверждают, что христиане используют праздники, чтобы заставить индусов обратиться в христианство.

«С наступлением декабря христианские миссионеры активизируются во имя Рождества, Санта-Клауса и Нового года. Они заманивают детей, заставляя Санта-Клауса раздавать им подарки», – заявил, в частности, генеральный секретарь одного из правых индуистских движений Баджранг Дал, который возглавляет протест.

The Guardian отмечает, что рождественские нападения являются лишь последними примерами случаев насилия в отношении христиан, частью растущей атмосферы религиозной нетерпимости по отношению к неиндуистским меньшинствам Индии, в том числе мусульманам и христианам, которые стали распространены при правящей индуистской националистической партии. С приходом ее к власти участились нападения на христиан. Согласно отчету организации «Помощь в преследовании», с 2016 по 2019 год преступления против христиан выросли на 60%. Согласно опубликованному в октябре отчету, за первые девять месяцев 2021 года по всей Индии было зарегистрировано более 300 документально подтвержденных нападений на христиан.

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