Атаки ВСУ серьезно повредили Старобешевскую ТЭС в ДНР

Политолог Скачко назвал требования в Раде отставки Ермака пиаром

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«В требованиях партий «Европейская солидарность» и «Голос» уволить Андрея Ермака просматриваются два аспекта. Во-первых, речь идет о классическом пиаре. Во-вторых, это может быть попыткой вклиниться в передел власти. Политические силы хотят представить себя в глазах электората якобы честными, не коррумпированными и радеющими за интересы простого народа», – считает политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

«В заявлении фракций видна и попытка предложить себя внешним кураторам в качестве альтернативы «Слуге народа». Я бы назвал этот план частично успешным. Брюссель и Вашингтон явно благосклонно воспринимают такие процессы в Раде. Это эффективный способ одергивать и держать в постоянном умеренном напряжении партию власти и самого Зеленского», – пояснил собеседник.

«Впрочем, ни «Европейская солидарность», ни «Голос» в реальности ни в коей мере не является оппозиционными. Это такие же силы, как «Слуга народа» и офис Зеленского. Они не имеют ни малейшего желания запускать глубинные процессы по улучшению ситуации на Украине. Также у них нет намерения инициировать мирные переговоры для урегулирования украинского кризиса», – заметил он.

«Что касается конкретных требований, то отставка Ермака и правительства сейчас очень маловероятны. Зеленский и его команда вполне устраивают Запад. А без приказа из Вашингтона или Брюсселя на Банковой не будут принимать крупных кадровых решений. Впрочем, и России в некотором смысле выгодны такие процессы в Киеве, ведь они в той или иной мере отражаются на обороноспособности ВСУ», – резюмировал Скачко.

Ранее украинские парламентские партии «Европейская солидарность» и «Голос» в официальном заявлении потребовали у Владимира Зеленского отправить в отставку главу его офиса Андрея Ермака и правительство. Также законодатели настаивают на формировании новой коалиции в парламенте с участием не только «Слуги народа» и назначении нового кабмина, сообщает издание «Страна» (заблокирована в России по требованию Роскомнадзора).

Причиной требований они указывают коррупционный скандал с бизнесменом Тимуром Миндичем, которого СМИ называют «кошельком Зеленского». «Ситуация, разворачивающаяся вокруг выявления коррупции в высших эшелонах власти, является абсолютно экстраординарной, а ее последствия могут быть не просто тяжелыми, но и катастрофическими для украинской государственности», – отмечается в заявлении.

Лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко (внесен в России в список террористов и экстремистов) потребовал сформировать новое «правительство национального спасения» из «патриотов и специалистов с безупречной репутацией».

Тем временем депутат от «Голоса» Ярослав Железняк со ссылкой на неназванные источники сообщил, что в «Слуге народа» назревает бунт и раскол, грозящий распадом коалиции. Часть нардепов партии власти также требует увольнения Ермака.

Издание «Украинская правда» (заблокировано в России по требованию Роскомнадзора) также сообщает, что ключевые представители власти, приближенные к Зеленскому, советуют ему уволить Ермака. Вероятно, к ним относятся премьер Юлия Свириденко, вице-премьер Михаил Федоров и начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.

Напомним, на Украине в рамках дела о коррупции в энергетической сфере обвинения предъявлены семи лицам, включая бизнесмена Тимура Миндича. Депутат Рады Артем Дмитрук заявил, что Зеленский лично участвовал в краже средств из энергетики и обороны. По его словам, речь идет о сумме не менее 100 млн долларов. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему скандал может превратить Зеленского в политический труп.