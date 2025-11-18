Названа стоимость учебно-тренировочного самолета Tango

105 лет назад в России был легализован аборт. Таким образом советская Россия стала первой в мире страной, законодательно разрешившей искусственное прерывание беременности не только по медицинским показаниям, но просто – по желанию женщины.3 комментария
Учебные самолеты Tango запланировали продавать по 100 млн рублей
Серийные легкомоторные учебно-тренировочные самолеты Tango, разработанные S7 Group, поступят в производство в 2027 году по цене около 100 млн рублей, сообщили в пресс-службе авиакомпании-разработчика S7 Group.
Серийные поставки учебно-тренировочных самолетов Tango, разработанных S7 Group, в промышленных объектах запланированы на 2027 год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
Стоимость одного самолета оценивается в 100 млн рублей. В S7 Group сообщили, что сейчас воздушные суда проходят заводские испытания, а в 2026 году начнутся сертификационные испытания с отечественным двигателем.
Кроме того, в будущем году начнется проектирование двухдвигательной версии самолета. Она будет создана для подготовки пилотов и обеспечения современных технических средств учреждений гражданской авиации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летний демонстратор воздушного судна Tango, разработанного S7 Group, совершил первый испытательный полет.
Сначала судно оснастили бельгийским двигателем UL Power 520is.
Компания S7 создала и презентовала поршневой двигатель АПД-520 «Лидер» собственной разработки.