    Отмена НДС открывает дорогу новому виду вкладов
    Москалькова попросила Киев забрать эвакуированных из зоны боев украинцев
    Каллас начала борьбу с фон дер Ляйен за деньги и власть
    Эксперт: В ноябре в рейтинге недружественных России правительств может смениться лидер
    Российские войска освободили днепропетровскую Нечаевку
    Скачко оценил перспективы отставки Ермака
    Минченко объяснил план властей Украины с покушением на Шойгу
    Греф сообщил о недоплате налогов маркетплейсами на 1,5 трлн рублей
    Набиуллина признала перегибы в блокировке банковских счетов
    Мнения
    Иван Иванюшкин Иван Иванюшкин Государство не должно платить за аборты

    105 лет назад в России был легализован аборт. Таким образом советская Россия стала первой в мире страной, законодательно разрешившей искусственное прерывание беременности не только по медицинским показаниям, но просто – по желанию женщины.

    Леонид Цуканов Леонид Цуканов Неоколониальные практики вызвали обратный эффект

    Неоколониализм невозможно победить «лихим наскоком», хотя никто и не ставит на быстрый результат. Однако в новом качестве возрождается не только колониализм, но и борцы с ним.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа и Япония агрессивно ищут новое место в мире

    Мы наблюдаем резкий всплеск агрессивности на обеих оконечностях Евразии, являющейся достаточно спокойной частью нашей планеты. Западная Европа и Япония ведут себя все более воинственно – и это единственный в их понимании способ привлечь к себе всеобщее внимание.

    18 ноября 2025, 14:02 • Новости дня

    Названа стоимость учебно-тренировочного самолета Tango

    Учебные самолеты Tango запланировали продавать по 100 млн рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Серийные легкомоторные учебно-тренировочные самолеты Tango, разработанные S7 Group, поступят в производство в 2027 году по цене около 100 млн рублей, сообщили в пресс-службе авиакомпании-разработчика S7 Group.

    Серийные поставки учебно-тренировочных самолетов Tango, разработанных S7 Group, в промышленных объектах запланированы на 2027 год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

    Стоимость одного самолета оценивается в 100 млн рублей. В S7 Group сообщили, что сейчас воздушные суда проходят заводские испытания, а в 2026 году начнутся сертификационные испытания с отечественным двигателем.

    Кроме того, в будущем году начнется проектирование двухдвигательной версии самолета. Она будет создана для подготовки пилотов и обеспечения современных технических средств учреждений гражданской авиации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летний демонстратор воздушного судна Tango, разработанного S7 Group, совершил первый испытательный полет.

    Сначала судно оснастили бельгийским двигателем UL Power 520is.

    Компания S7 создала и презентовала поршневой двигатель АПД-520 «Лидер» собственной разработки.

    17 ноября 2025, 14:17 • Новости дня
    Путин подчеркнул роль профсоюзов во взаимодействии с властью и бизнесом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) занимает лидирующее положение среди профсоюзных объединений и эффективно защищает интересы работников, взаимодействуя с властью и бизнесом, заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем организации Сергеем Черногаевым.

    Путин отметил, что ФНПР объединяет 44 отраслевых профсоюза, включая работающих граждан и учащихся вузов и колледжей.

    «ФНПР у нас – ведущее профсоюзное объединение, самое крупное и, наверное, наиболее эффективно работающее... почти 20 млн членов профсоюзов, 18,8. Это и работающие люди, и учащиеся средних и высших учебных заведений», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

    Глава государства подчеркнул, что организация выполняет важнейшую государственную функцию – защиту прав и интересов работников.

    Также президент выделил вклад ФНПР в контроль за охраной труда и напомнил о тесном взаимодействии с работодателями и правительством в рамках трехсторонней комиссии. По словам Путина, профсоюзы часто выступают не просто как партнеры, а предъявляют обоснованные претензии, эффективно выполняя свою функцию по защите прав работников.

    «ФНПР осуществляет свои функции и, как партнер в трехсторонней комиссии, работает с работодателями и с правительством. Часто, очень часто выступает не как партнер, а как оппонент, выполняя свою функцию по защите прав работающих. Работы действительно много», – заметил Путин.

    Он также отметил, что в этом году профсоюзное движение в России отмечает ряд юбилеев. Черногаев подтвердил, что в нынешнем году исполняется 120 лет с начала профсоюзного движения в стране и 35 лет с момента создания ФНПР.

    В прошлом году ФНПР избрала нового председателя и ввела должность президента.

    17 ноября 2025, 14:50 • Новости дня
    Путин подписал закон об отмене НДС на вклады в металлах
    Путин подписал закон об отмене НДС на вклады в металлах
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий от обложения НДС операции по выплате банками процентов в драгоценных металлах в слитках при заключении договоров банковского вклада.

    Соответствующие изменения внесены в Налоговый кодекс России, передает ТАСС.

    Как отмечается, это решение направлено на выравнивание экономических условий и повышение интереса граждан к открытию вкладов в драгоценных металлах.

    Дополнительно, с целью устранения неопределенности при оформлении займов в драгоценных металлах, в статью 149 НК РФ внесено уточнение: при размещении драгоценных металлов, не зачисленных на вклады, операции банков также не будут облагаться НДС.

    Напомним, серебро несколько лет оставалось в тени рекордов золота, однако в этом году оно выросло в цене примерно на 80% против 55% у золота. Газета ВЗГЛЯД писала, почему серебро дорожает быстрее золота и стоит ли хранить сбережения в украшениях.

    17 ноября 2025, 21:05 • Видео
    100 истребителей для Зеленского: миф или угроза

    Президент Франции Эммануэль Макрон и известный комедийный артист Владимир Зеленский подписали соглашение, из которого следует, что Украина получит сотню истребителей Rafale к полутора сотням тех, которые ранее пообещала Швеция. Смеяться можно после слова «Макрон».

    17 ноября 2025, 16:44 • Новости дня
    Путин присвоил Стриженовым звания заслуженных артистов России
    Путин присвоил Стриженовым звания заслуженных артистов России
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженных артистов Екатерине и Александру Стриженовым.

    Соответствующий указ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

    «Присвоить почетные звания: «Заслуженный артист Российской Федерации Стриженовой Екатерине Владимировне – артистке, ведущей программ акционерного общества «Первый канал», город Москва, Стриженову Александру Олеговичу – режиссеру, сценаристу, продюсеру, телеведущему, город Москва», – сказано в документе.

    Ранее Путин присвоил звание заслуженной артистки балерине Большого театра Анастамии Сташкевич.

    В июле Константин Богомолов был удостоен почетного звания «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации».

    В феврале Путин подписал указ о присвоении почетного звания заслуженной артистки России актрисе Московского Губернского драматического театра Анне Снаткиной.

    17 ноября 2025, 15:28 • Новости дня
    Росфинмониторинг внес экс-премьера Касьянова в перечень экстремистов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший председатель правительства России Михаил Касьянов и экономист Сергей Гуриев были включены в перечень террористов и экстремистов.

    Информация об этом размещена на сайте Росфинмониторинга.

    «Гуриев Сергей Маратович, 21.10.1971 г. р., г. Орджоникидзе Республики Северная Осетия; <…> Касьянов Михаил Михайлович, 08.12.1957 г. р., Московская область», – сообщается на сайте ведомства.

    На прошлой неделе Росфинмониторинг расширил список террористов и экстремистов, включив туда политолога Екатерину Шульман и сына основателя «Вымпелкома» Бориса Зимина (оба признаны иноагентами в России).

    17 ноября 2025, 18:10 • Новости дня
    Медведев заявил о продолжении СВО до достижения целей России

    Медведев: СВО не завершится, пока Россия не достигнет своих целей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Специальная военная операция будет продолжаться до полного достижения поставленных Россией целей, заявил зампред Совбеза, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев в ходе встречи с активистами «Молодой гвардии «Единой России».

    Кадры мероприятия опубликованы на странице Медведева в социальной сети «ВКонтакте».

    «Специальная военная операция продолжается. Она будет продолжена до тех пор, пока Россия не достигнет своих целей», – подчеркнул Медведев.

    Ранее президент России Владимир Путин назвал победу в СВО и улучшение демографии ключевыми задачами России. Он поддержал продолжение использования всех средств ради целей СВО.

    В мае пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул приоритетность дипломатических инструментов для решения задач спецоперации.

    17 ноября 2025, 14:14 • Новости дня
    Захарова оценила предложение ЕК разместить украинских военных в ЕС

    Захарова: В ЕК «накаркали» будущее Украины без армии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова усмотрела в словах еврокомиссара Андрюса Кубилюса предвестие утраты Украиной своей армии.

    Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс предложил после завершения конфликта на Украине развернуть украинские батальоны в странах ЕС, граничащих с Россией, передает ТАСС.

    Захарова прокомментировала эту инициативу. «Мне кажется, он буквально накаркал будущее Украины: судя по его прогнозу, вооруженные силы ей больше не понадобятся», – сказала дипломат.

    Ранее Кубилюс сообщил на брифинге в Брюсселе, что Еврокомиссия рассчитывает конфисковать замороженные российские активы до конца года.

    17 ноября 2025, 14:53 • Новости дня
    Мишустин встретился с первым вице-президентом Ирана в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр России Михаил Мишустин встретился с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Резой Арефом, который прибыл в Москву для участия в заседании Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

    Встреча проходит на фоне заседания, завершающего председательство России в ШОС в 2024-2025 годах, передает ТАСС.

    На мероприятии особое внимание уделяется вопросам развития цифровой экономики, энергетики, зеленой промышленности, искусственного интеллекта, науки, инноваций. Также главы правительств обсуждают меры по реализации Стратегии развития ШОС до 2035 года.

    На повестке дня – расширение торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей между странами-участницами. Среди ключевых тем – вопросы образования, культуры, туризма, здравоохранения, спорта и молодежных обменов.

    В настоящий момент членами ШОС являются Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Иран официально присоединился к ШОС в июле 2023 года после подписания меморандума в Самарканде в сентябре 2022 года.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Аббас Аракчи обсудили иранскую ядерную программу.

    17 ноября 2025, 15:14 • Новости дня
    Путин ужесточил наказание за диверсии и склонение к ним несовершеннолетних

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий уголовную ответственность за диверсии.

    Документ вводит наказание вплоть до пожизненного заключения за вовлечение несовершеннолетних в диверсионную деятельность, передает ТАСС. Нововведения уже вступили в силу.

    Согласно закону, статья 281.1 Уголовного кодекса теперь содержит отдельное положение об ответственности за склонение, вербовку или вовлечение несовершеннолетнего в совершение диверсии. За такие действия грозит пожизненное заключение или лишение свободы на срок от десяти до 20 лет со штрафом от 500 тыс. до 1 млн рублей.

    Изменения коснулись и статьи 205.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за содействие террористической деятельности. Максимальное наказание также увеличено до пожизненного заключения, либо лишения свободы от десяти до 20 лет со штрафом не менее 500 тыс. и до 1 млн рублей.

    Возраст наступления уголовной ответственности за ряд тяжких преступлений, включая диверсию и терроризм, снижен до 14 лет. Также расширен перечень преступлений, при которых невозможно вынесение условного наказания – он дополнен участием в диверсионном сообществе.

    Поправки устанавливают требование отбыть не менее 75% назначенного срока осужденным за диверсии, содействие им, обучение диверсионным действиям и участие в таких сообществах до возможности условно-досрочного освобождения. Кроме того, установлено, что по этим статьям не может быть вынесено более мягкое наказание, чем предусмотрено Кодексом.

    Как отмечали авторы инициативы, число осужденных по статье 281 УК РФ в 2024 году выросло до 48 человек против 13 за 2019–2023 годы. Это, подчеркнули они, требует дополнительных мер для обеспечения национальной безопасности и защиты граждан России.

    На прошлой неделе Госдума приняла закон об ужесточении уголовной ответственности за склонение несовершеннолетних к диверсионной деятельности, вплоть до пожизненного лишения свободы.

    В октябре в Госдуме предложили снизить возраст уголовной ответственности за диверсии до 14 лет.

    17 ноября 2025, 16:28 • Новости дня
    Глава МИД Индии прибыл в Россию для участия в заседании ШОС

    Глава МИД Индии Джайшанкар прибыл в Россию для участия в заседании ШОС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар прибыл в российскую столицу для участия в заседании Совета глав правительств государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

    По прибытии в Москву министр иностранных дел был принят послом Индии и Алексеем Павловским, директором второго департамента Азии МИД России, отметили в Telegram-канале дипмиссии.

    У главы внешнеполитического ведомства Индии также пройдут переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передает ТАСС. Стороны планируют обсудить предстоящие политические контакты и согласовать позиции по основным международным вопросам.

    Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин встретился с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Резой Арефом, который прибыл в Москву для участия в заседании Совета глав правительств ШОС.

    Сообщалось, что гава кабмина Киргизии Адылбек Касымалиев совершит официальный визит в Москву, где примет участие в совете глав правительств стран ШОС.

    17 ноября 2025, 21:32 • Новости дня
    После атаки дрона ВСУ в Белгородской области загорелся ТЦ

    Гладков: После атаки дрона ВСУ в Белгородской области загорелся ТЦ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кровля коммерческого объекта в городе Короча в Белгородской области загорелась после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

    Пострадавших в результате происшествия нет, сообщил Гладков в Telegram-канале. Он сопроводил свою публикацию фото охваченного огнем ТЦ «Вокзальный».

    Пожарные расчеты продолжают ликвидировать последствия пожара, уточнил Гладков.

    Он добавил, что еще один удар беспилотника выбил окна в четырех квартирах многоквартирного дома. Кроме того, в результате атаки частично остались без электроснабжения город Короча, а также села Погореловка и Подкопаевка.

    Ранее в Волгограде после атаки БПЛА произошел пожар в многоквартирном доме.

    На рязанском предприятии произошло возгорание из-за обломков БПЛА.

    Накануне женщина пострадала от удара БПЛА по коммерческому объекту в Белгородской области.

    17 ноября 2025, 15:07 • Новости дня
    Путин отметил значение изменений ученического договора в Трудовом кодексе

    Путин: Изменения в ТК об ученическом договоре важно для подготовки кадров России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Новые изменения в Трудовом кодексе, которые подготовила Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР), важны для процесса подготовки кадров, заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем ФНПР Сергеем Черногаевым.

    По его словам, новые нормы по ученическим договорам будут касаться примерно 400 тыс. человек, однако «это имеет значение для подготовки кадров», передает ТАСС.

    Ранее в июне зампред ФНПР Нина Кузьмина разъясняла, что сейчас ученический договор оформляется как дополнительный к основному трудовому контракту. Разработанный профсоюзами законопроект призван разрешить заключать трудовые соглашения с соискателями на потенциальное рабочее место с отложенной датой начала работы.

    Кузьмина объясняла, что такой подход даст возможность наставникам заранее работать с возможными сотрудниками.

    Ранее ФНПР предложила изменить Трудовой кодекс о платформенной занятости.

    Путин отметил эффективность ФНПР.

    17 ноября 2025, 18:28 • Новости дня
    На трассе «Кола» в Заполярье столкнулись пять автомобилей

    Tекст: Валерия Городецкая

    На федеральной трассе Р-21 «Кола» в Мурманской области столкнулись пять автомобилей, включая грузовик-тягач, сообщило управление по делам гражданской обороны, защите населения от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности (ГОЧС и ПБ) региона.

    Авария произошла на 1 120-м километре дороги, говорится в сообщении в группе управления в соцсети «ВКонтакте». Столкнулись грузовой автомобиль Freightliner и легковая «Газель Next». После удара «Газель Next» опрокинулась, а тягач Freightliner съехал в кювет, при этом его полуприцеп заблокировал одну из полос движения.

    В пустую платформу-контейнеровоз грузового MAN, ранее остановившегося перед Freightliner, врезался Ford Focus после удара сзади грузового JAC.

    В ДТП пострадали три человека, один из которых был госпитализирован, еще двое получили помощь на месте.

    Накануне утром в Красногвардейском районе Белгородской области в результате столкновения микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter с грузовиком DAF, перевозившим зерно, погибли два человека, еще шесть получили травмы.

    17 ноября 2025, 14:25 • Новости дня
    ФНПР предложила изменить Трудовой кодекс о платформенной занятости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила поправки в Трудовой кодекс, которые коснутся регулирования платформенной занятости.

    Председатель ФНПР Сергей Черногаев озвучил эту инициативу на встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

    По его словам, ранее был принят закон о платформенной экономике, однако вопросы трудовых отношений для работников этого сектора требуют отдельного урегулирования.

    Он отметил, что если предлагаемые изменения будут одобрены, они затронут порядка 9,5 млн человек.

    Ранее президент России Владимир Путин отметил эффективность ФНПР.

    17 ноября 2025, 18:59 • Новости дня
    В «Мастерской новых медиа» стартовал отбор на бесплатное обучение в 2026 году

    Tекст: Валерия Городецкая

    В «Мастерской новых медиа» стартовал прием заявок на бесплатное обучение по программе повышения квалификации для опытных специалистов в сфере медиа.

    В этом году участникам предлагают три трека: «Мастерская управления событиями», «Медиакоммуникации» и «Стратегические коммуникации», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Формат направления «Мастерская управления событиями» впервые станет международным. К участию приглашаются как организаторы крупных мероприятий из России, так и русскоговорящие специалисты, работающие за рубежом: event-менеджеры, постановщики шоу, эксперты молодежной и культурной политики, сотрудники НКО. Пройти первоначальный отбор можно на сайте мастерскаяновыхмедиа.рф до 7 декабря.

    Трек «Медиакоммуникации» рассчитан на тех, кто ежедневно работает с созданием и продвижением контента. Подать заявку могут авторы и редакторы пабликов и каналов, блогеры, журналисты, аналитики, медиаменеджеры и специалисты по SMM. Направление «Стратегические коммуникации» ориентировано на людей, формирующих крупные медиапроекты и информационные кампании. К участию допускаются авторы концепций, сценаристы, продюсеры и специалисты в сфере политкоммуникаций. Первичный отбор по этим двум направлениям продлится до 13 января.

    В рамках программы участникам предоставят возможность работать напрямую с ведущими практиками индустрии. Обучение построено по модели авторских мастерских. Среди приглашенных экспертов – начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков, министр культуры Ольга Любимова, гендиректор Института развития интернета Алексей Гореславский, журналист Владимир Соловьев и другие специалисты.

    Программа охватывает такие вопросы, как привлечение ресурсов для реализации инициатив, поиск актуальных тематических ниш, усиление медиапроектов за счет современных инструментов, в том числе технологий искусственного интеллекта и нейросетей. Участники смогут получить практические навыки, ознакомиться с реальными кейсами крупных заказчиков, а также в командах разработать собственные проекты и представить их экспертам.

    «Мастерская новых медиа» – это образовательная площадка для медийных экспертов, PR-специалистов, блогеров и лидеров мнений. Помимо обучения, проект объединяет профессиональное сообщество, которое уже включает более 1400 участников из России и других стран.

    17 ноября 2025, 17:46 • Новости дня
    В Москве заочно осудили гражданина Украины за реабилитацию нацизма

    Суд Москвы заочно осудил гражданина Украины за реабилитацию нацизма

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мосгорсуд заочно приговорил гражданина Украины Михаила Пуха к 4 годам 6 месяцам лишения свободы по обвинению в реабилитации нацизма.

    Как уточнили в пресс-службе столичной прокуратуры, Пуху предстоит отбывать наказание в исправительной колонии общего режима, передает ТАСС.

    Помимо лишения свободы, Пух на 5 лет лишен права заниматься администрированием сайтов электронных и телекоммуникационных сетей.

    Следствием установлено, что в мае 2021 года, находясь на Украине, Пух из идеологических мотивов разместил на сайте «Бессмертный полк – онлайн» анкету с данными нацистского преступника, выдав его за борца с немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками. Сейчас Пух заочно арестован и объявлен в розыск.

    В августе дело о реабилитации нацизма возбудили против блогера Арсена Маркаряна.

    В сентябре Московский городской суд заочно признал директора Нарвского музея Эстонии Марию Сморжевских-Смирнову виновной по статье о реабилитации нацизма.

    Главное
    ВС России поразили воинский эшелон с бронетехникой ВСУ
    Песков заявил об отсутствии России на анонсированных Зеленским переговорах в Турции
    В Венгрии удивились призывам шведского министра изъять российские активы
    Стало известно о нехватке у Британии кораблей для сопровождения авианосца
    CNN: Наземная операция США в Венесуэле повторит провал десанта на Кубе
    Кустурица рассказал о планах экранизировать операцию «Поток»
    В Госдуме предложили ввести «сбор совести» для производителей алкоголя

    Отмена НДС открывает дорогу новому виду вкладов

    В России уже второй раз отменяют НДС для драгоценных металлов с 2022 года. В первый раз обнулили налог при покупке слитков золота физлицам. Теперь отменили НДС на проценты по вкладам в драгоценные металлы в слитках. Чем эти вклады отличаются от традиционных банковских депозитов и от уже известных обезличенных металлических счетов? Подробности

    Перейти в раздел

    При контактах с Москвой Лондон вышел за рамки

    Правительство Великобритании втайне от своих союзников пыталось установить канал связи с Россией, но из этой затеи ничего не вышло. В Кремле подтвердили намерения Лондона и факт того, что диалог с британцами на данном этапе не имеет смысла. Сперва они должны ответить за свои преступления перед человечеством. Подробности

    Перейти в раздел

    Армия России подошла к запорожским «воротам»

    ВС России освободили Малую Токмачку, Ровнополье и Яблоково в Запорожской области. Занятие этих населенных пунктов создает плацдарм для развития наступления сразу на двух направлениях – Гуляйпольском и Ореховском. Оба города представляют собой мощные укрепрайоны, и теперь эксперты спорят: на каком из направлений российские войска смогут достичь наиболее значительного успеха? Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский вооружает ВСУ бумажными самолетиками

    Париж и Киев анонсировали «историческую» сделку о поставке 100 истребителей Rafale. Однако реальность ее выполнения вызывает серьезные сомнения: французы не имеют возможности сделать столько самолетов, а у Киева нет на них денег. Ранее Украина заключила точно такую же нереалистичную сделку со Швецией на поставку 100 истребителей Gripen E. Зачем Зеленскому эти 200 боевых истребителей, которые никогда не поднимутся в небо и останутся лишь на бумаге? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • 100 истребителей для Зеленского: миф или угроза

      Президент Франции Эммануэль Макрон и известный комедийный артист Владимир Зеленский подписали соглашение, из которого следует, что Украина получит сотню истребителей Rafale к полутора сотням тех, которые ранее пообещала Швеция. Смеяться можно после слова «Макрон».

    • Украинцев депортируют из США

      Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила о том, что 80% украинцев, находящихся сейчас в Соединенных Штатах, могут быть депортированы. За что?

    • Германия перепугала Францию

      Германия к 2029 году планирует увеличить оборонный бюджет до 153 млрд евро, что почти вдвое больше, чем у Франции. Кроме того, поставлен вопрос о восстановлении воинского призыва. На этом фоне в Европе проснулись старые страхи перед немецкой военной мощью.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
