  • Новость часаВ ВСУ заявили о максимальных потерях во время ротации
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Отмена НДС открывает дорогу новому виду вкладов
    В Раде потребовали отставки Ермака и правительства Украины
    Эксперт: В ноябре в рейтинге недружественных России правительств может смениться лидер
    Орбан сравнил идею фон дер Ляйен о помощи Украине с покупкой водки алкоголику
    Стало известно имя высокопоставленного чиновника, которого хотели взорвать на кладбище
    Украина повредила две ТЭC в ДНР
    Названы потери ВСУ с начала спецоперации
    Британия и США решили отказаться от российского ядерного топлива
    Генштаб Польши заявил о подготовке вооруженного нападения на страну
    Мнения
    Леонид Цуканов Леонид Цуканов Неоколониальные практики вызвали обратный эффект

    Неоколониализм невозможно победить «лихим наскоком», но никто и не ставит на быстрый результат. Но в новом качестве возрождается не только колониализм, но и борцы с ним.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа и Япония агрессивно ищут новое место в мире

    Мы наблюдаем резкий всплеск агрессивности на обеих оконечностях Евразии, являющейся достаточно спокойной частью нашей планеты. Западная Европа и Япония ведут себя все более воинственно – и это единственный в их понимании способ привлечь к себе всеобщее внимание.

    6 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Панда-облигации открывают новую главу финансовой истории России

    Выпуск юаневых ОФЗ – это шаг к многополярному финансовому миру, где ни одна валюта не обладает абсолютной монополией, а страны свободно выбирают инструменты расчетов исходя из практической целесообразности.

    0 комментариев
    18 ноября 2025, 09:11 • Новости дня

    Повреждена инфраструктура в двух районах Днепропетровской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Инфраструктура получила повреждения в Самаровском (до 2024 года – Новомосковском) и Павлоградском районах Днепропетровской области Украины, сообщил в своем телеграм-канале и. о. главы военной администрации региона Владислав Гайваненко.

    По его словам, инфраструктура пострадала в Самаровском (ранее Новомосковском) и Павлоградском районах Днепропетровской области во время недавней воздушной тревоги, сообщает ТАСС.

    В ночь на вторник по всей Днепропетровской области звучали сигналы воздушной тревоги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, газодобыча в Полтавской области на Украине была полностью остановлена.

    Полиция на Украине заявила о повреждении инфраструктуры в Сумской области.

    Украина создала тайные аккумуляторные парки на случай новых ударов по энергетике.

    17 ноября 2025, 23:31 • Новости дня
    МК назвал имя российского чиновника, на которого готовили покушение на кладбище

    МК: Целью предотвращенного покушения на кладбище в Москве был Шойгу

    МК назвал имя российского чиновника, на которого готовили покушение на кладбище
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Покушение на высокопоставленного российского чиновника, о предотвращении которого стало известно на прошлой неделе, готовилось на секретаря Совета Безопасности России Сергея Шойгу, пишет «Московский комсомолец».

    «Недавно СМИ сообщали о разоблачении диверсионной группы, которая собиралась совершить покушение на высокопоставленного российского чиновника», – напоминает «Московский комсомолец».

    Имя чиновника не называлось, но «как стало известно МК, покушение готовилось на секретаря Совета Безопасности РФ Сергея Кужугетовича Шойгу», говорится в материале издания.

    Напомним, в пятницу ФСБ заявила о предотвращении теракта против одного из высших чиновников России. Злоумышленники собирались устроить взрыв у могилы близких жертвы на московском кладбище.

    Были задержаны двое супругов из России с судимостью за наркоторговлю и нелегальный мигрант из одной из стран Центральной Азии. Задержанные сообщили, что за подготовку теракта украинские спецслужбы обещали им метадон.

    ФСБ указала проживающего в Киеве Джалолиддина Курбановича Шамсова 1979 года рождения. Источник в правоохранительных органах рассказал, что участник подготовки теракта уроженец Таджикистана Шамсов ранее совершил убийство в Башкирии и скрывался на Украине.

    Ветеран ФСБ Алексей Филатов заявил газете ВЗГЛЯД, что украинские спецслужбы, судя по всему, не оставят попыток проведения терактов на кладбищах.

    Комментарии (9)
    17 ноября 2025, 18:52 • Новости дня
    В Измаиле в ходе ночной атаки начался пожар на турецком судне

    На Украине заявили о пожаре на борту турецкого судна в Одесской области после ночной атаки

    В Измаиле в ходе ночной атаки начался пожар на турецком судне
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В порту Измаил Одесской области произошел пожар на турецком судне в результате ночной атаки, пишут украинские СМИ.

    В результате атаки произошло возгорание оборудования, предназначенного для перекачки газа, пишет УНН со ссылкой на Министерство развития общин и территорий Украины, передает RT.

    Власти Украины сообщили, что оснований для эвакуации населения в районе порта нет.

    Ранее в госслужбе Украины по ЧС сообщили, что в ночь на понедельник на объектах портовой и энергетической инфраструктуры Одесской области произошли возгорания.

    Накануне вечером произошел взрыв в Одессе. В нескольких областях Одесской области объявляли воздушную тревогу.

    Комментарии (6)
    17 ноября 2025, 21:05 • Видео
    100 истребителей для Зеленского: миф или угроза

    Президент Франции Эммануэль Макрон и известный комедийный артист Владимир Зеленский подписали соглашение, из которого следует, что Украина получит сотню истребителей Rafale к полутора сотням тех, которые ранее пообещала Швеция. Смеяться можно после слова «Макрон».

    Комментарии (0)
    17 ноября 2025, 22:23 • Новости дня
    МИД Черногории вызвал российского посла Лукашика

    Tекст: Антон Антонов

    Посла России в Черногории Александра Лукашика вызвали в МИД республики после его комментария относительно участия Подгорицы в механизме НАТО для помощи Украине в «безопасности и тренировке персонала» (NSATU), сообщает Радио и телевидение Черногории.

    «Российскому послу сообщено, что в будущем подобные заявления будут рассматриваться как намеренно враждебные действия, на которые министерство будет адекватно реагировать в соответствии с международными нормами», – приводит текст сообщения РИА «Новости» со ссылкой на Радио и телевидение Черногории.

    Депутаты парламента Черногории большинством голосов одобрили отправку военнослужащих для участия в NSATU. Армия республики, по официальным данным, насчитывает 1,9 тыс. человек, а годовой военный бюджет страны составляет 42,2 млн евро.

    Причиной дипломатической реакции стала оценка российского дипломата на фоне интервью президента Якова Милатовича французскому изданию La Croix. Само высказывание Лукашика не приводится.

    При этом на сайте посольства России в Черногории опубликовано заявление Лукашика, в котором он подчеркнул, что «черногорское руководство продолжает упорно следовать линии Запада на усиление напряженности в отношениях с Россией, тем самым закрепляя за собой статус недружественного Москве государства». Он заявил, что, по мнению Москвы, такая политика республики не отвечает интересам ее граждан. Он добавил, что подобный выбор приведет к значительным издержкам для Черногории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, НАТО открыло новое командование в Висбадене для координации поставок оружия и боеприпасов на Украину. Эта структура получила название «Командование НАТО по содействию безопасности и тренировке персонала для Украины» (NSATU) и должна заменить США в этой функции.

    Газета ВЗГЛЯД разработала «Рейтинг недружественных правительств»

    Комментарии (6)
    17 ноября 2025, 21:50 • Новости дня
    Экс-боевика «Азова» во Львове избили собственными костылями

    Tекст: Дарья Григоренко

    Во Львове соседи избили бывшего боевика нацбатальона «Азов» (запрещенного в России террористической организации), который приехал туда на лечение,

    Источник уточнил: «Нацист приехал во Львов на лечение после тяжелого ранения и передвигался на костылях, что сильно раздражало соседей снизу. На очередной звук к нему в квартиру постучались разъяренные соседи и избили калеку его же костылями. Кроме того, досталось и его жене», передает РИА «Новости».

    На опубликованных видео видно, как бывший боевик пытается объяснить нападавшим, что он ветеран, однако это не остановило соседей. Представитель силовых структур добавил, что военные на Украине больше не имеют прежнего авторитета.

    Ранее полиция сообщила, что военные на территории Тернопольской области незаконно лишали свободы людей, применяли к ним физическое насилие, пытали, требовали деньги и отбирали имущество.

    Комментарии (4)
    17 ноября 2025, 12:13 • Новости дня
    Депутат Рады назвал возможную кличку Ермака на «пленках Миндича»

    Депутат Рады Железняк: Ермак может фигурировать на «пленках Миндича» как Али-Баба

    Депутат Рады назвал возможную кличку Ермака на «пленках Миндича»
    @ Handout/Ukrainian Presidential/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава офиса президента Украины Андрей Ермак мог фигурировать под псевдонимом Али-Баба на пленках дела о коррупции, главным обвиняемым которого является «кошелек» Владимира Зеленского Тимур Миндич, заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

    По словам Железняка, Ермак может фигурировать на аудиозаписях дела о масштабной коррупционной схеме под псевдонимом Али-Баба, передает ТАСС.

    По его словам, человек с этим прозвищем отдавал приказы о преследовании сотрудников НАБУ и САП – структур, расследующих данное дело.

    На видеозаписи с антикоррупционного форума Железняк рассказал, что глава САП Александр Клименко цитировал материалы дела, отмечая: на пленках слышно, как Али-Баба проводит совещания силовиков, обсуждая, как остановить НАБУ и «наказать» их.

    Кроме того, очень часто Ермака называют «Алла Борисовна» или «Примадонна», сокращая его имя и отчество – А.Б., отметил депутат.

    Железняк уверен, что про всю «эту движуху» Ермак отлично знал, доказывать больше ничего не надо. Он добавил, что Ермак должен быть уволен.

    Появление новых подробностей коррупционного дела вызвало волну вопросов среди оппозиционных депутатов и активистов о предполагаемой вовлеченности Зеленского и его окружения в эти схемы. При этом украинские правоохранители пока воздерживаются от каких-либо комментариев.

    Украинские СМИ писали, что к фигурантам дела относятся предприниматель Тимур Миндич (Карлсон), бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк (Рокет), директор по безопасности «Энергоатома» Дмитрий Басов (Тенор), бизнесмен Александр Цукерман (Шугармен), а также предприниматели Игорь Фурсенко (Решик), Леся Устименко и Людмила Зорина. Последние трое, по информации СМИ, занимались отмыванием денег через так называемый бэк-офис.

    Ранее митингующие в Киеве потребовали отправки в отставку Ермака из-за коррупционного скандала.

    Украинские СМИ сообщили о вероятности требования Запада об отставке главы офиса президента Ермака и правительства Свириденко.

    Железняк заявил о снижении рейтинга Зеленского на 40% за неделю – до менее чем 20%.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что внутренние враги Зеленского нанесли удар по уязвимой стороне его власти.

    Комментарии (7)
    17 ноября 2025, 19:07 • Новости дня
    Макрон спрогнозировал год окончания конфликта на Украине

    Макрон выразил надежду на окончание конфликта на Украине до 2027 года

    Макрон спрогнозировал год окончания конфликта на Украине
    @ Marek Antoni Iwanczuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду на достижение мира на Украине до 2027 года.

    На совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Париже он отметил, что не может сказать, будет ли поддержка Киева продолжаться после его ухода с поста президента, передает ТАСС.

    «Я надеюсь, что мир будет достигнут до 2027 года», – заявил Макрон, комментируя перспективы завершения конфликта на Украине. Он подчеркнул, что по-прежнему настроен добиться мира и поддерживать Киев необходимыми решениями, в том числе военной и технической помощью.

    Макрон добавил, что различные решения, принятые на сегодняшний день, нужны для подготовки надежного и долгосрочного мира. В рамках переговоров были подписаны документы о новой французской военной помощи, включая поставку ста истребителей Rafale. Нынешний визит Владимира Зеленского к французскому лидеру стал девятым с начала конфликта на Украине в 2022 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассчитывает закупить у Франции 100 истребителей Rafale F4, системы ПВО SAMP-T и ракеты «воздух – воздух» до 2035 года.

    При этом Франция вряд ли сможет выделить Киеву истребители Rafale из своих военных резервов.

    Комментарии (9)
    17 ноября 2025, 13:18 • Новости дня
    Эксперт объяснила крушение рейтинга Зеленского

    Политолог Шеслер: Реальный уровень поддержки Зеленского заметно ниже 20%

    Эксперт объяснила крушение рейтинга Зеленского
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Крушение рейтинга Владимира Зеленского началось почти два года назад, когда украинцам стало очевидно, что коррупция в стране только растет, а власти не отвечают на запросы общества. Итоговый удар по Банковой был нанесен скандалом с Тимуром Миндичем, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее сообщалось, что рейтинг Зеленского упал до 20%.

    «До 2024 года рейтинги Зеленского были на приемлемых для его команды уровнях. Конечно, говорить о 80%, приписываемых Банковой, не приходилось, но больше половины украинцев до последнего возлагали на него надежды в борьбе с коррупцией и запуске мирных переговоров», – пояснила политолог Лариса Шеслер.

    «Избирательные технологии партии «Слуга народа» частично основывались на одноименном сериале. Потому многие украинские обыватели в немалой степени ассоциировали на тот момент президента Украины с киногероем Василием Голобородько. Рейтинг Зеленского подогревался показным восхищением западных СМИ и лидеров ряда стран», – продолжила она.

    «Но в начале 2024 года все рухнуло. Во-первых, каждый новый коррупционный скандал подбирался все ближе к Банковой. Для многих стало очевидно, что коррупция на Украине при новой команде только разрослась, как и ощущение безнаказанности чиновников и олигархов», – пояснила собеседница.

    «Большая часть украинцев поняла, что команда Зеленского не отвечает на внутреннюю общественную повестку и неспособна вести внятную внешнеполитическую линию. Киев торпедировал мирные переговоры, что также не отражало запросы общества. Свой вклад внесли и скандалы с неадекватным поведением украинских дипломатов», – напомнила спикер.

    «Сильнейший удар по Банковой нанесла позиция президента США Дональда Трампа. Западные специалисты перестали «рисовать» Зеленского в образе «борца за демократию и свободный мир». В результате оказалась разрушена сама база его рейтингов», – детализировала эксперт.

    «На этом фоне на Банковой стали предпринимать отчаянные попытки фальсифицировать рейтинги. И с каждым разом они все меньше отражали истинную ситуацию. Итоговый удар был нанесен скандалом с Тимуром Миндичем, который подвел следователей уже вплотную к Зеленскому. Так что вполне может быть, что реальный уровень поддержки Зеленского сейчас заметно ниже 20%», – заключила Шеслер.

    Ранее депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что рейтинг Владимира Зеленского за последнюю неделю снизился примерно на 40% и сейчас составляет менее 20%. В своем заявлении нардеп сослался на данные трех закрытых социсследований, что были проведены после обнародования данных по уголовному делу против бизнесмена Тимура Миндича.

    «Это плохая тенденция, с политической точки зрения фатальная. Впервые антирейтинг президента значительно перевесил рейтинг доверия», – отметил он. По словам Железняка, ситуация усилила позиции политических оппонентов Зеленского и поставила под вопрос его прохождение на второй президентский срок, сообщает Telegram-канал издания «Страна».

    Коррупционный скандал разгорелся 10 ноября, когда Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура провели обыски у высокопоставленных чиновников и бизнесменов. Следствие считает Миндича координатором схемы отмывания денег. СМИ также называют его «кошельком Зеленского».

    Обвинения предъявлены самому Миндичу, экс-советнику министра энергетики Игорю Миронюку, директору по безопасности «Энергоатома» Дмитрию Басову. Также в рамках дела арестован экс-вице-премьер Алексей Чернышов, являющийся «кумом Зеленского». Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

    Советник офиса Зеленского Михаил Подоляк, комментируя скандал, заявил: «Коррупция – неотъемлемая часть современной экономики». По его словам, подобные случаи встречаются в демократических системах. Миндич же покинул Украину незадолго до начала следственных действий. Зеленский ввел трехлетние санкции против него, назвав в указе бизнесмена «гражданином Израиля».

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему скандал может превратить Зеленского в политический труп, а также рассказывала, кто манипулирует рейтингами потенциального кандидата на пост президента Украины – экс-главкома ВСУ Валерия Залужного.

    Комментарии (4)
    17 ноября 2025, 18:36 • Новости дня
    На Украине предложили чипировать мобилизованных для борьбы с дезертирством в ВСУ

    Военный ВСУ предложил чипировать мобилизованных для борьбы с дезертирством

    На Украине предложили чипировать мобилизованных для борьбы с дезертирством в ВСУ
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский военный на телемарафоне заявил о целесообразности внедрения чипов для отслеживания мобилизованных, чтобы предотвращать их попытки покинуть фронт.

    Предложение прозвучало в эфире телеканала «Киев 24», передает «Газета.Ru». Военный отметил, что в современном мире чипируют «даже собак, чтобы предотвратить их побеги». «В 21 веке уже и собак чипируют, чтобы они не убегали. Почему мы не можем чипировать этих?» – произнес он в прямом эфире.

    Военный разъяснил, что после внедрения чипа каждого дезертира можно было бы быстро вычислить с помощью GPS и вернуть в зону боевых действий.

    Ранее полуслепой солдат ВСУ раскрыл детали мобилизации на Украине.

    Сообщалось, что в ряды ВСУ предложили массово мобилизовать бомжей.

    Командир одного из батальонов ВСУ Юрий Береза предложил призывать на военную службу на Украине мужчин и женщин с 18 лет, чтобы обеспечить выживание страны.

    Комментарии (32)
    17 ноября 2025, 21:24 • Новости дня
    Орбан сравнил идею фон дер Ляйен о помощи Украине с покупкой водки алкоголику
    Орбан сравнил идею фон дер Ляйен о помощи Украине с покупкой водки алкоголику
    @ IMAGO/R4924_italyphotopress/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко высказался о планах дополнительного финансирования Украины по инициативе главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

    Он сообщил, что получил письмо от фон дер Ляйен с просьбой государствам – членам Евросоюза выделить на Украину больше денег из-за серьезного дефицита финансирования. Орбан удивлен этим предложением и подчеркивает, что европейские средства уже оказываются в распоряжении «военной мафии» на Украине, передает ТАСС.

    Глава венгерского правительства отметил, что, по его мнению, вместо реального контроля за расходованием средств Еврокомиссия просто настаивает на увеличении платежей. Он сравнил такой подход с ситуацией, когда алкоголику пытаются помочь, отправив ему еще один ящик водки.

    Орбан также дал понять, что Венгрия не поддержит предложение Урсулы фон дер Ляйен и заключил: «Венгрия не утратила здравого смысла».

    Ранее Глава Еврокомиссии направила странам ЕС письмо с официальными предложениями по экспроприации активов России и двумя альтернативными вариантами финансирования Украины, основанными на займах. Фон дер Ляйен отправила странам ЕС план экспроприации активов России. Кроме того, в письме говорится. что Еврокомиссия ожидает завершения конфликта на Украине к концу 2026 года.

    Комментарии (0)
    17 ноября 2025, 12:48 • Новости дня
    Российские войска освободили харьковское Двуречанское, Платоновку в ДНР и днепропетровский Гай
    Российские войска освободили харьковское Двуречанское, Платоновку в ДНР и днепропетровский Гай
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» освободили населенный пункт Двуречанское в Харьковской области, Южная группировка освободила Платоновку в Донецкой народной республике (ДНР), а группировка «Восток» – Гай в Днепропетровской области.

    Группировкой «Север» нанесено поражение формированиям двух механизированных и егерской бригад ВСУ около Алексеевки, Катериновки, Кондратовкаи, Новой Сечи и Шевченково в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной, механизированной бригад и штурмового полка ВСУ рядом с Жовтневым, Колодезным и Малиновкой.

    В то же время подразделения Южной группировки нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ возле Константиновки, Райгородока и Северска в ДНР.

    Противник при этом потерял до 210 военнослужащих, две бронемашины, орудие полевой артиллерии, две станции РЭБ и склад с боеприпасами.

    Параллельно подразделения группировки «Восток» освободили Гай в Днепропетровской области и нанесли поражение формированиям штурмовой бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах Остаповского, Радостного в Днепропетровской области, Воздвижевки и Червоного в Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли свыше 215 военнослужащих, две бронемашины и три орудия полевой артиллерии, перечислили в оборонном ведомстве.

    Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны у Куриловки, Петропавловки, Путниково в Харьковской области и Дроновки в ДНР.

    Штурмовые отряды 6-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в районе Купянска. В течение суток были сорваны две попытки проведения контратак подразделениями 125-й механизированной бригады ВСУ в районе Благодатовки и 15-й бригады нацгвардии под Великой Шапковкой, пытавшихся деблокировать окруженные подразделения.

    В результате огневого поражения уничтожено до 50 украинских военнослужащих, американский бронетранспортер М113, канадская бронемашина Senator, четыре станции РЭБ.

    Всего же в зоне ответственности группировки потери противника составили до 230 военнослужащих, танк, три бронемашины, британская 105-мм гаубица L-119. Уничтожены четыре склада с боеприпасами и десять станций РЭБ.

    Подразделения группировки войск «Центр» продолжают продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии поблизости от Артемовки, Белицкого, Гришино, Кучерова Яра, Новоалександровки, Октябрьского, Родинского и Торского в ДНР, Демурино и Ивановки в Днепропетровской области.

    В Красноармейске штурмовые группы 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в Центральном микрорайоне и в западной части микрорайона Горняк, а также на территории западной промзоны. Продолжается зачистка от украинских боевиков населенного пункта Ровное, отчитались в Минобороны.

    Отражены пять атак подразделений 425-го штурмового полка «Скала» и 32-й механизированной бригады ВСУ из района Гришино с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ.

    В итоге уничтожены до 25 украинских военнослужащих и бронемашина.

    В Димитрове подразделения 51-й армии продолжают наступательные действия в микрорайоне Восточный и южной части города.

    Штурмовые группы 5-й мотострелковой бригады ведут успешные действия в районе микрорайона Западный. Освобождено более 30 зданий.

    За минувшие сутки на Красноармейском направлении уничтожены до 290 украинских военнослужащих, три бронемашины, четыре пикапа и орудие полевой артиллерии. Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили до 490 военнослужащих, четыре бронемашины и орудие полевой артиллерии, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, в понедельник министр обороны Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 42-й гвардейской мотострелковой дивизии с освобождением населенного пункта Малая Токмачка в Запорожской области.

    Накануне российские войска также освободили Ровнополье в Запорожской области, а за день до этого Яблоково в Запорожской области.

    Комментарии (0)
    17 ноября 2025, 14:23 • Новости дня
    Киев взорвал пустое здание для инсценировки боя за Купянск

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Купянске группа украинских Сил специальных операций (ССО) сняла видео, на котором расстреливает и подрывает пустое здание, чтобы создать видимость контроля над городом, сообщили в силовых структурах.

    Источник отметил: «За спиной у окруженных боевиков широкая река Оскол. Ударные дроны, артиллерия и авиация не дают укро-воякам поднять головы. Любой маневр становится билетом в один конец. И в этой безнадежной ситуации ВСУ решили сыграть в «медийку». По его словам, действия украинской стороны на видео были отчаянной попыткой доказать мнимый контроль над районом, несмотря на сложную тактическую ситуацию, передает ТАСС.

    По информации силовых структур, любые попытки малых групп противника прорваться к городу для деблокады пресекаются, а их бойцы уничтожаются. Источник подчеркнул, что положение украинских военных, остающихся в Купянске, крайне тяжелое и критическое.

    Он добавил, что малые группы противника, отправляющиеся на деблокаду города, уничтожаются, а положение остающихся в Купянске украинских военных критическое.

    В понедельник военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что контратаки украинской армии у Купянска с участием элитных подразделений не достигли результата, ВС РФ нанесли ощутимый ущерб противнику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленные бойцы ВСУ рассказали о приказах своих командиров стрелять по мирным жителям в Купянске. Военнослужащие ВСУ переоделись в гражданскую одежду в Купянске для маскировки.

    Комментарии (0)
    17 ноября 2025, 21:56 • Новости дня
    В Раде потребовали отставки Ермака и правительства Украины
    В Раде потребовали отставки Ермака и правительства Украины
    @ Sarakhan Vadym/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Оппозиционные партии Верховной рады «Голос» и «Европейская солидарность» выступили с требованием к Владимиру Зеленскому отправить в отставку Андрея Ермака и правительство, пишут украинские СМИ.

    Причиной стал крупный коррупционный скандал в энергетическом секторе, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Страна».

    Партия «Голос» заявила, что этот скандал «абсолютно экстраординарен и несет огромную угрозу Украине». В обращении также отмечается, что первой предпосылкой для срочных изменений во власти должна стать отставка главы офиса Зеленского Ермака.

    Напомним, на Украине в рамках дела о коррупции в энергетической сфере обвинения предъявлены семи лицам, включая бизнесмена Тимура Миндича, при этом пятеро из них задержаны, сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ).

    Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что Зеленский лично участвовал в краже средств из энергетики и обороны, о которой заявило НАБУ. По его словам, речь идет о сумме не менее 100 млн долларов.

    Украина доложила Конгрессу США о коррупционном скандале в энергетике.

    Комментарии (2)
    17 ноября 2025, 16:20 • Новости дня
    Зеленский сообщил о планах получить 100 французских истребителей Rafale

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украина рассчитывает закупить 100 истребителей Rafale F4, а также системы ПВО SAMP-T и ракеты «воздух – воздух» в рамках соглашения с Францией до 2035 года, сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

    Соглашение с Францией предусматривает возможность поставок Украине 100 истребителей Rafale до 2035 года, сообщает ТАСС. По словам Владимира Зеленского, соответствующий документ включает также возможности закупки систем ПВО SAMP-T, радаров для ПВО, ракет «воздух – воздух» и авиабомб.

    Детали соглашения не раскрываются, однако Украина и Франция согласовали также запуск совместных проектов по производству беспилотников, старт которым запланирован на текущий год.

    Как сообщает французский канал LCI, стоимость возможной сделки оценивается в 15 млрд евро, и вопрос финансирования остается неурегулированным. Канал отмечает, что французским властям сложно будет добиться одобрения выделения этой суммы в условиях дефицита бюджета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский совершил визит во Францию для обсуждения возможной сделки о передаче Киеву дополнительных комплексов ПВО SAMP/T и истребителей Rafale.

    При этом Франция вряд ли сможет выделить Киеву истребители Rafale из своих военных резервов. Бюджет Украины не позволяет приобрести новые самолеты самостоятельно.

    Комментарии (10)
    17 ноября 2025, 17:23 • Новости дня
    ЕК оценила финансовые потребности Киева до 2027 года

    Politico: ЕК оценила финансовые потребности Киева в 2026–2027 годах в 135,7 млрд евро

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия рекомендовала странам Евросоюза рассмотреть экспроприацию российских активов для покрытия финансовых потребностей Киева, пишет Politico.

    В опубликованном Politico письме указывается, что речь идет о сумме 135,7 млрд евро на 2026–2027 годы, если конфликт завершится к концу 2026 года, передает ТАСС.

    Из этой суммы 52,3 млрд евро предлагается направить на макрофинансовые нужды, а 83,4 млрд евро – на военные расходы. Как отмечается в документе, даже с учетом всей уже выделенной международной помощи, Украине «потребуется значительно больше ресурсов для стабилизации ситуации и поддержки экономики».

    Ранее Еврокомиссия направила странам Евросоюза официальное письмо, в котором изложены предложения по экспроприации российских активов для финансирования Украины.

    Спикер российского МИД Мария Захарова пообещала жесткий ответ на присвоение активов России.

    Комментарии (0)
    17 ноября 2025, 13:31 • Новости дня
    Фон дер Ляйен отправила странам ЕС план экспроприации активов России

    Фон дер Ляйен направила странам ЕС план помощи Киеву за счет активов России

    Tекст: Вера Басилая

    Еврокомиссия предложила странам ЕС рассмотреть три варианта финансирования Украины, включая экспроприацию замороженных российских активов на сумму, необходимую до 2027 года, сообщает Reuters.

    По данным Reuters, Еврокомиссия направила странам Евросоюза официальное письмо, в котором изложены предложения по экспроприации российских активов для финансирования Украины, передает ТАСС.

    Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен также указала на необходимость рассмотреть альтернативные варианты поддержки, основанные на займах. В качестве дополнительных опций она предложила гранты от государств ЕС и общий заем, привлеченный союзом.

    В письме ЕК отмечается, что нехватка финансовых средств у Киева в 2026–2027 годах будет «очень значительной». Фон дер Ляйен настаивает, что решение о форме поддержки должно быть принято на заседании саммита ЕС, который состоится 18–19 декабря.

    Дипломатический источник подтвердил, что, по оценке Еврокомиссии, внешние финансовые потребности Украины в указанный период превысят 70 млрд евро. По его словам, соответствующие доводы изложены в письме, направленном странам – членам ЕС.

    Ранее журнал Conversation сообщил, что Евросоюз отложил конфискацию российских активов из-за сомнений в победе Киева.

    Власти Франции допустили, что кредит Украине в 140 млрд евро может не быть возвращен.

    Венгрия и Словакия рассматривают вариант блокировки инициативы ЕС по изъятию российских замороженных активов.

    Глава Euroclear Валери Урбен предупредила о возможности обращения в суд для блокировки передачи этих активов.

    Комментарии (0)
    Главное
    В ВСУ заявили о максимальных потерях во время ротации
    ОАК передала иностранному заказчику два истребителя Су-57
    Пушков: Секретарь СНБО Украины Умеров спрятался в Турции
    Стало известно о нехватке у Британии кораблей для сопровождения авианосца
    CNN: Наземная операция США в Венесуэле повторит провал десанта на Кубе
    Финны пожаловались на посторонние голоса во время звонков в Россию
    В Госдуме предложили ввести «сбор совести» для производителей алкоголя

    Отмена НДС открывает дорогу новому виду вкладов

    В России уже второй раз отменяют НДС для драгоценных металлов с 2022 года. В первый раз обнулили налог при покупке слитков золота физлицам. Теперь отменили НДС на проценты по вкладам в драгоценные металлы в слитках. Чем эти вклады отличаются от традиционных банковских депозитов и от уже известных обезличенных металлических счетов? Подробности

    Перейти в раздел

    При контактах с Москвой Лондон вышел за рамки

    Правительство Великобритании втайне от своих союзников пыталось установить канал связи с Россией, но из этой затеи ничего не вышло. В Кремле подтвердили намерения Лондона и факт того, что диалог с британцами на данном этапе не имеет смысла. Сперва они должны ответить за свои преступления перед человечеством. Подробности

    Перейти в раздел

    Армия России подошла к запорожским «воротам»

    ВС России освободили Малую Токмачку, Ровнополье и Яблоково в Запорожской области. Занятие этих населенных пунктов создает плацдарм для развития наступления сразу на двух направлениях – Гуляйпольском и Ореховском. Оба города представляют собой мощные укрепрайоны, и теперь эксперты спорят: на каком из направлений российские войска смогут достичь наиболее значительного успеха? Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский вооружает ВСУ бумажными самолетиками

    Париж и Киев анонсировали «историческую» сделку о поставке 100 истребителей Rafale. Однако реальность ее выполнения вызывает серьезные сомнения: французы не имеют возможности сделать столько самолетов, а у Киева нет на них денег. Ранее Украина заключила точно такую же нереалистичную сделку со Швецией на поставку 100 истребителей Gripen E. Зачем Зеленскому эти 200 боевых истребителей, которые никогда не поднимутся в небо и останутся лишь на бумаге? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • 100 истребителей для Зеленского: миф или угроза

      Президент Франции Эммануэль Макрон и известный комедийный артист Владимир Зеленский подписали соглашение, из которого следует, что Украина получит сотню истребителей Rafale к полутора сотням тех, которые ранее пообещала Швеция. Смеяться можно после слова «Макрон».

    • Украинцев депортируют из США

      Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила о том, что 80% украинцев, находящихся сейчас в Соединенных Штатах, могут быть депортированы. За что?

    • Германия перепугала Францию

      Германия к 2029 году планирует увеличить оборонный бюджет до 153 млрд евро, что почти вдвое больше, чем у Франции. Кроме того, поставлен вопрос о восстановлении воинского призыва. На этом фоне в Европе проснулись старые страхи перед немецкой военной мощью.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации