Канцлер ФРГ объявил о завершении прежнего мирового порядка

Мерц: Прежний миропорядок пришел к концу

Tекст: Валерия Городецкая

«Мы еще не знаем, как он [миропорядок] будет выглядеть через несколько лет, но мы знаем вполне наверняка, что порядок, который мы на Западе знаем последние 80 лет, а на Востоке – 35 лет, что этот миропорядок сейчас – в эти дни, недели, месяцы, сегодня, в этот день, когда мы тут встречаемся, – пришел к своему концу», – сказал он на экономической конференции, организованной газетой Suddeutsche Zeitung, передает ТАСС.

Мерц добавил, что формирование нового порядка возможно только в сотрудничестве с европейскими соседями.

По его словам, перед правительством Германии стоят многочисленные вызовы, подобных которым не было за всю послевоенную историю страны. В частности, канцлер выделил спецоперацию на Украине, сложные отношения с Китаем и торговые разногласия с Соединенными Штатами.

Мерц считает, что в отношениях по обе стороны Атлантики возник глубокий раскол, который ставит под сомнение практически все принципы и подходы, считавшиеся верными и важными в последние десятилетия.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что Китай, Россия, КНДР и Белоруссия «меняют мировой порядок».

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что российская сторона не пытается заниматься переустройством мира, новые центры силы возникают естественным образом. Он предсказал многополярность мирового порядка на ближайшие десятилетия.