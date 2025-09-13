Каллас: Россия и Китай меняют мировой порядок

Tекст: Валерия Городецкая

«Я вижу, как сейчас меняется миропорядок, и меня это крайне беспокоит», – сказала она в интервью RND, передает ТАСС.

Каллас обратила внимание на итоги саммита ШОС, состоявшегося в Тяньцзине, где, по ее словам, эти страны стремятся к системе, в которой «власть и сила определяют, кто главный». Глава евродипломатии также добавила, что ЕС может защитить свои интересы, если будет быстрее принимать решения и действовать сплоченно.

Саммит ШОС прошел в Тяньцзине 31 августа – 1 сентября с участием лидеров более чем 20 государств, включая президента России Владимира Путина. По окончании мероприятия было подписано пятнадцать документов о сотрудничестве, участие приняли представители десяти международных организаций.

Ранее Путин подчеркивал, что российская сторона не пытается заниматься переустройством мира, новые центры силы возникают естественным образом. Он предсказал многополярность мирового порядка на ближайшие десятилетия.