Пленный раскрыл подробности высадки десанта ГУР в Красноармейске
Пленный спецназовец ГУР рассказал о гибели десанта при высадке в Красноармейске
Группа украинского спецназа ГУР, высадившись на окраинах Красноармейска, по ошибке открыла огонь по позициям своих же военных, что привело к потерям среди сослуживцев, заявил участвовавший в попытке высадки десанта в Красноармейске пленный Руслан Шахун.
Военнослужащий ГУР Украины Руслан Шахун сообщил, что в ходе высадки украинского спецназа у Красноармейска отсутствовала четкая задача, а бойцам было приказано двигаться после выхода из вертолета. Уже при продвижении по городу украинские военные по ошибке открыли огонь по собственным блокпостам, не имея информации о расположении своих сил, передает ТАСС.
По словам Шахуна, в первые минуты после десантирования большая часть его группы получила ранения или была уничтожена, а связь с ними потерялась.
«По ним с нашей стороны начал вестись огонь, и нам даже никто не сказал, что там находились, наши, на блокпостах этих», – заявил Шахун.
Сам Шахун получил ранение от удара дрона и лишился пальцев, а после этого долгое время скрывался в развалинах на окраине Красноармейска. Военнослужащие 30-й мотострелковой бригады группировки войск «Центр» обнаружили его спустя более двух недель. В Министерстве обороны России также уточнили, что раненый попал в плен после попытки спрятаться от дронов, запутавшись в колючей проволоке. Шахун отметил, что, исчерпав силы, стал звать на помощь, после чего был спасен и ему оказали первую медицинскую помощь.
Ранее Киев предпринял попытки десантирования спецназа для деблокирования окруженных в Красноармейске формирований ВСУ, которые закончились уничтожением или тяжелыми ранениями для украинских военных.
Высадка двух отрядов бойцов на открытой местности на виду у вражеских дронов названа безграмотным решением украинским журналистом Юрием Бутусовым.
Газета ВЗГЛЯД писала, что украинское «дерзкое контрнаступление» обернулось позором для сил спецопераций ГУР.