Индия пригласила Россию развивать авиационный хаб в Андхра-Прадеш

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, Индия приглашает Россию сотрудничать в развитии авиационного промышленного хаба в штате Андхра-Прадеш, передает ТАСС. Груздев сообщил, что глава правительства штата поставил задачу увеличить валовой региональный продукт до более 2,5 трлн долларов к 2047 году с ежегодным ростом 15%.

Груздев отметил, что сейчас формируется необходимая инфраструктура, создаются индустриальные хабы, в том числе по авиационной промышленности, где востребованы российские компетенции. Он подчеркнул: «Создают [здесь] несколько индустриальных хабов, в том числе в авиационной промышленности. И приглашают к сотрудничеству Россию, у которой есть сильные компетенции в этой сфере.»

Россия и Индия также обсуждают возможности сотрудничества в сфере беспилотных технологий. По словам Груздева, в России успешно развивается отрасль беспилотников и реализуется специальная стратегия. На форуме обсуждали развитие таких технологий в авиации и автотранспорте.

Обсуждаются и перспективы расширения партнерства в железнодорожном машиностроении. Среди проектов – совместное производство скоростного поезда Vande Bharat и создание промышленного кластера. Российско-индийское СП Kinet уже работает над выпуском электропоездов в рамках контракта, выигранного российским ТМХ и индийским RVNL на 6,5 млрд долларов. В 2022-2023 финансовом году число пассажиров на железных дорогах Индии выросло более чем на 80% до 6,23 млрд человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль предупредила о рисках, связанных с давлением Запада на Индию из-за покупки российской нефти. Дмитрий Песков заявил, что дата визита Владимира Путина в Индию будет объявлена своевременно. Россия и Индия подготовили соглашение о трудовых мигрантах.