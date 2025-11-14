ПВО России за три часа сбили 13 украинских дронов

Минобороны: За три часа в России сбито 13 дронов ВСУ

Tекст: Тимур Шайдуллин





Средства ПВО России с 15.00 до 18.00 по московскому времени перехватили и уничтожили 13 украинских беспилотников, сообщили в Министерстве обороны России.

Шесть БПЛА сбили над территорией Белгородской области, пять БПЛА ликвидировано над территорией Брянской области, еще по одному дрону в Крыму и Курской области. Все аппараты были самолетного типа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в пятницу с 12 до 15 часов мск российские силы уничтожили 10 беспилотников самолетного типа над разными регионами страны.

Также днем в пятницу украинские военные провели артобстрел Каменки-Днепровской в Запорожской области, в результате чего была разрушена крыша здания и выбиты окна в 15 квартирах, но пострадавших нет.

Минобороны России до этого сообщило о перехвате и уничтожении 216 украинских дронов над регионами страны в ночь с четверга на пятницу.