Суд избрал фигуранту дела об обрушении части «Снежком» меру пресечения

Tекст: Дарья Григоренко

Решение принял суд Подмосковья по ходатайству следствия в связи с подозрением в нарушении правил безопасности при демонтаже, передает РИА «Новости».

Мужчину задержали накануне. В рамках расследования дела сотрудники Следственного комитета повторно осмотрели место происшествия, а также изъяли техническую документацию, необходимую для экспертизы, отметили в пресс-службе СК.

В настоящее время продолжаются допросы участников событий и устанавливаются все потерпевшие. Следствие также намерено провести строительно-техническую и оценочные экспертизы для установления всех обстоятельств нарушения техники безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в подмосковном Красногорске при демонтаже горнолыжного комплекса «Снежком» обрушились конструкции, что привело к гибели одного из рабочих.

СК возбудил уголовное дело в связи с обрушением части конструкции горнолыжного комплекса, расположенного в подмосковном Красногорске.