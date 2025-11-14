Мы не без иронии обсуждаем обещания Трампа закончить конфликт на Украине. Но если всерьез – то зачем это ему? Пока война продолжается, сохраняются существующие и вводятся новые санкции, он зарабатывает.3 комментария
Суд избрал фигуранту дела об обрушении части «Снежком» меру пресечения
Начальнику строительного участка компании, занимающейся сносом зданий и сооружений горнолыжного комплекса в Красногорске, была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК России.
Решение принял суд Подмосковья по ходатайству следствия в связи с подозрением в нарушении правил безопасности при демонтаже, передает РИА «Новости».
Мужчину задержали накануне. В рамках расследования дела сотрудники Следственного комитета повторно осмотрели место происшествия, а также изъяли техническую документацию, необходимую для экспертизы, отметили в пресс-службе СК.
В настоящее время продолжаются допросы участников событий и устанавливаются все потерпевшие. Следствие также намерено провести строительно-техническую и оценочные экспертизы для установления всех обстоятельств нарушения техники безопасности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в подмосковном Красногорске при демонтаже горнолыжного комплекса «Снежком» обрушились конструкции, что привело к гибели одного из рабочих.
СК возбудил уголовное дело в связи с обрушением части конструкции горнолыжного комплекса, расположенного в подмосковном Красногорске.