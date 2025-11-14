В Саранске стартовал Всероссийский чемпионат по оказанию первой помощи

Tекст: Елизавета Шишкова

Торжественное открытие Всероссийского чемпионата по оказанию первой помощи прошло на площадке зала «Огарев Арена». В чемпионате участвуют школьники, студенты, педагоги и наставники из 145 команд со всей России, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Мероприятие организует Движение Первых совместно с Российским Красным Крестом. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в видеообращении отметил, что мероприятия проекта охватили более 2 млн человек, а педагогам вручено более 500 сертификатов младших инструкторов.

Герой России Артур Орлов, председатель Движения Первых, открыл финал и подчеркнул, что более 88 тыс. человек приняли участие в чемпионатах на региональном уровне, а нынешний финал собрал более тысячи человек. Исполнительный директор Российского Красного Креста Мария Мухина сообщила, что в этом году чемпионат изменился: к участникам добавились студенты и их наставники, а теоретические тесты полностью заменили практикой.

Глава Мордовии Артем Здунов подчеркнул, что чемпионат стал важной площадкой для развития культуры взаимопомощи и ответственности населения. На мероприятии работают зоны с практическими демонстрациями и мастер-классами от спасателей, волонтеров и партнеров. Участники посещают выставки техники МЧС и городок ЧС, где можно отрабатывать навыки оказания помощи.

По словам Карины Федосеевой, финалистки из Мордовии, полученные на проекте знания по первой помощи уже помогли ей и ее команде оказать качественную помощь пострадавшему пенсионеру при травме.

Программа чемпионата включает соревновательные, образовательные и просветительские блоки, а также мероприятия для наставников. Финальные соревнования проходят до 16 ноября, в них участвуют победители региональных этапов из числа школьников и студентов вместе с наставниками. Главная цель – развитие навыков экстренной помощи и популяризация гражданской ответственности у молодежи.