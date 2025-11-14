На Урале задержали грузовик с оружием на въезде в колонию

Tекст: Дмитрий Зубарев

Сотрудники исправительной колонии №47 в Каменске-Уральском на въезде в учреждение задержали грузовой автомобиль, в котором нашли оружие и запрещённые предметы, передает РИА «Новости». Машина прибыла на территорию колонии для загрузки изделий деревообработки.

Во время проверки в кабине автомобиля обнаружили автомат Калашникова с боеприпасами, ручную гранату, охолощенный пистолет с двумя магазинами, тактический шлем, рюкзак с медикаментами, радиостанции с аккумуляторами, а также сотовые телефоны и аксессуары к ним. Водитель транспортного средства был задержан на месте.

В пресс-службе отметили, что сведения о находке были немедленно переданы в УФСБ, ГУМВД и Росгвардию. На место инцидента прибыла следственно-оперативная группа, которая организовала изъятие всего запрещенного арсенала.

В полиции Каменска-Уральского возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 222 о незаконном хранении и перевозке оружия и боеприпасов, а также по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ, касающейся взрывчатых веществ. Расследование продолжается, водитель находится под стражей.

