Год 170-летия Третьяковской галереи стартовал с занятий в российских школах

Tекст: Елизавета Шишкова

Первые занятия, посвященные юбилею Третьяковской галереи, прошли в понедельник во всех школах и колледжах страны, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. На внеурочном уроке «Музейное дело. 170 лет Третьяковской галерее» школьники вместе с педагогами обсуждали роль музеев в формировании национальной идентичности и сохранении культурного наследия.

Федеральным спикером выступила доктор искусствоведения Татьяна Юденкова, заместитель гендиректора галереи. Она рассказала о становлении музея, его развитии и важности посещения художественных собраний.

«Многие шедевры российской живописи сейчас доступны в репродукциях, их можно посмотреть в интернете и книгах, но именно в музее происходит контакт с той или иной работой. И это самое ценное. Вы получаете большое эмоциональное впечатление, которое вас обогащает. Нам нужно это все знать для нашего будущего. Поэтому музеи – это сокровищницы знаний, исторических знаний, прежде всего, которые хранят, оберегают, а люди приходят и ими напитываются», – подчеркнула Юденкова.

Участники занятия обсудили качества, необходимые для музейных работников, а также поговорили о тайнах и особенностях восприятия живописи. Для школьников и педагогов были проанонсированы творческие конкурсы и Всероссийская акция «Музейное дело», проходящая с 19 по 25 января. В рамках акции предлагается посмотреть фильм, обсудить его с семьей или друзьями, а затем создать виртуальную галерею и опубликовать понравившуюся картину с личным мнением и тематическими хэштегами.

Также на уроке объявили о старте новых конкурсов, приуроченных к 170-летию галереи, которые стартуют с 20 февраля. Участвовать смогут как школьники, так и педагоги. Подробности доступны на сайте Государственной Третьяковской галереи.