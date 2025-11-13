Tекст: Вера Басилая

По словам Сергеевского, ВСУ в Красноармейске либо должны сдаться в плен, либо будут ликвидированы, поскольку другого выхода для них там нет, передает РИА «Новости».

«Кто из наших не сдался, уже все ликвидированы. Я захотел остаться живым, поэтому добровольно сдался в плен», – заявил Сергеевский.

Пленный рассказал, что в городе вместе с сослуживцами удерживал здание, в котором было два входа. Он признался, что украинские военные «еле контролировали» один из них, российские бойцы обошли их и закинули гранату. После этого солдаты ВСУ остались целы и решили сдаться.

Он уточнил, что тем, кого отправляли на задание, было понятно, что «это дорога в один конец», и не хотелось «идти на убой». У заблокированных в городе военных ВСУ, по его словам, не было связи с командованием даже по имеющейся рации. Командование приказало им не допустить захода ВС РФ в Красноармейск и обещало, что через полдня-день «все будет намного лучше, все будет хорошо», рассказал пленный.

Он призвал своих «побратимов», которые не только в Покровске (украинское название Красноармейска), сдаться в плен, чтобы остаться живыми, вернуться домой к своим семьям и друзьям.

Ранее российские военные взяли в плен украинского бойца Евгения Киптилого в Красноармейске, где он добровольно сдался из-за отсутствия снабжения и поддержки.

Руководство украинской армии запрещает солдатам общаться с мирными жителями в Красноармейске и приказывает открывать по ним огонь при попытке сблизиться.

Командование ВСУ принуждает окруженных в Купянске солдат идти в контратаки, обещая им взамен еду.