Tекст: Алексей Дегтярев

Командование ВСУ приказывало военнослужащим на Красноармейском направлении допрашивать мирных жителей и стрелять по ним, если те пытались приблизиться, сказал Невмывако, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

По его словам, при подходах к позициям ВСУ погибало до 60%, поскольку «везде все просматривается». У солдат был приказ допрашивать гражданских и стрелять по ним, если те попытаются сблизиться.

Невмывако рассказал, что его мобилизовали в Днепропетровске, схватили на улице и отвезли в военкомат. Во время обучения инструкторы, прошедшие подготовку в Британии, читали теоретические занятия, а на соседних учебных точках занимались наемники из Колумбии. Мать военнопленного пыталась организовать побег сына, но этого не удалось.

В рядах ВСУ, по словам Невмывако, распространяется ложная информация о потерях. Командование убеждало бойцов, что потерь нет, однако лично он видел множество погибших.

«Очень много дронов: если выходишь вот так от кустика до кустика, все, тебя сразу дрон-камикадзе убьет… Нам говорили, что потерь нет, они минимальные. Но когда мы шли, то видели, какие уже потери», – сказал он.

Ранее уполномоченный по правам человека и ребенка в Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская заявила, что украинские военные убивают жителей региона во время эвакуации, она призвала осудить действия ВСУ.

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский отмечал, что российские военные не собираются щадить военнослужащих ВСУ, причастных к гибели мирных жителей в Харьковской области.