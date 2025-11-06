Кимаковский: Причастных к гибели мирных жителей солдат ВСУ щадить не будут

Tекст: Вера Басилая

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил об отношении российских военных к бойцам ВСУ, причастным к недавней гибели мирного населения в Харьковской области, передает ТАСС.

Он заявил, что это событие глубоко затронуло российских бойцов, и они едины во мнении, что виновные не могут рассчитывать на пощаду.

«Все говорят однозначно, что причастные к гибели мирного населения пощады могут не ждать. Независимо от того, оператор это БПЛА, или обычный штурмовик», – заявил Кимаковский.

Ранее омбудсмен ВГА Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская призвала осудить убийства мирных жителей во время эвакуации в Кругляковке.

В Сети появилось видео, как украинские дроны атаковали в Харьковской области мирных граждан, шедших по дороге.