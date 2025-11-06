«Они не играют в игры, и мы не играем в игры», – заявил Трамп, комментируя испытания «Буревестника». Испытания новых видов оружия – не только необходимый элемент военного строительства, но и месседж нашим оппонентам о возможных последствиях проводимой ими эскалации.0 комментариев
Кимаковский: Причастных к гибели мирных жителей солдат ВСУ щадить не будут
Российские бойцы заявили, что военнослужащие ВСУ, причастные к гибели мирных жителей в Харьковской области, не смогут рассчитывать на пощаду, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил об отношении российских военных к бойцам ВСУ, причастным к недавней гибели мирного населения в Харьковской области, передает ТАСС.
Он заявил, что это событие глубоко затронуло российских бойцов, и они едины во мнении, что виновные не могут рассчитывать на пощаду.
«Все говорят однозначно, что причастные к гибели мирного населения пощады могут не ждать. Независимо от того, оператор это БПЛА, или обычный штурмовик», – заявил Кимаковский.
Ранее омбудсмен ВГА Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская призвала осудить убийства мирных жителей во время эвакуации в Кругляковке.
В Сети появилось видео, как украинские дроны атаковали в Харьковской области мирных граждан, шедших по дороге.