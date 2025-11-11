Европейским странам необходимо любым способом удержать контингент США на континенте, так как альтернатива – жесточайший внутриполитический кризис, связанный с возвращением к призыву в армии.2 комментария
Макрон: Франция направит жандармов для поддержания порядка в Газе
Макрон: Франция выделит более ста жандармов для миссии в Газе
Франция намерена предоставить свыше ста жандармов для международных миссий, целью которых является обеспечение безопасности в секторе Газа, о чем сообщил Эмманюэль Макрон.
Франция планирует направить более 100 жандармов для участия в международных миссиях по обеспечению безопасности в секторе Газа. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции в Париже с президентом Палестины Махмудом Аббасом, передает ТАСС.
Макрон подчеркнул, что для стабилизации ситуации в Газе необходимо восстановление сил безопасности и полиции Палестинской автономии. Он отметил: «Франция готова содействовать укреплению палестинских сил в этих целях в рамках миссий Евросоюза EUBAM Rafah и EUPOL COPPS значительно усилив французское присутствие более чем сотней жандармов».
Ранее издание Politico сообщило о готовности Европейского союза возобновить работу миссии по приграничной помощи EUBAM Rafah в районе контрольно-пропускного пункта «Рафах» для поддержки доставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Также ЕС рассматривает возможность задействовать службу EUPOL COPPS для поддержки палестинской гражданской полиции и судебных органов.
В сентябре Белый дом представил план урегулирования конфликта в Газе, включающий введение в анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. В октябре стороны конфликта подписали соглашение о реализации первого этапа мирного плана, и тогда же вступило в силу соглашение о прекращении огня.
