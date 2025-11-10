Уголовное дело возбудили после ампутации рук постоялице соццентра в Москве

Решить демографические проблемы, восстановить значимость института семьи и сделать многодетность нормой – никогда не получится при сохранении капиталистической экономики, базирующейся на необходимости и даже культе постоянно растущего потребления.21 комментарий
Уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью возбуждено после того, как постоялице социального центра «Обручевский» в Москве ампутировали кисти рук из-за халатности сотрудников центра, сообщили в Следственном комитете России.
В Москве возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью после инцидента в социальном центре «Обручевский». Постоялице этого учреждения пришлось ампутировать кисти рук. Причиной трагедии, по предварительным данным, стала халатность сотрудников центра, следует из сообщения в Telegram-канале СК России.
В Телеграм-каналах ранее появилась информация, что персонал якобы связал женщину шерстяными колготками.
Руководитель СК России Александр Бастрыкин дал поручение доложить о ходе расследования. Исполнение этого поручения находится на контроле центрального аппарата ведомства.
Ранее департамент труда и социальной защиты населения Москвы организовал взаимодействие с правоохранительными органами после инцидента в социальном доме «Обручевский».