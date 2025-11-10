На Аляске предупредили об опасности вулкана Безымянный на Камчатке

Решить демографические проблемы, восстановить значимость института семьи и сделать многодетность нормой – никогда не получится при сохранении капиталистической экономики, базирующейся на необходимости и даже культе постоянно растущего потребления.18 комментариев
На Аляске предупредили о повышенной активности вулкана Безымянный на Камчатке
Авиационные власти Аляски предупредили экипажи самолетов о повышенной активности вулкана Безымянный на Камчатке, сообщили в Центре управления воздушным движением в Анкоридже.
«Мы выпустили оповещение для экипажей. Это означает изменение цветового кода в связи с повышенной активностью вулкана», – сообщил дежурный сотрудник центра. По его словам, цветовой код изменен с желтого на оранжевый, передает РИА «Новости».
Оранжевый уровень, согласно градации Геологической службы США, указывает на повышенную или усиливающуюся активность вулкана с увеличенной вероятностью извержения, однако точные сроки не определены. Такой цветовой код также применяется в случае, если извержение продолжается, но выбросы вулканического пепла либо отсутствуют, либо крайне незначительны.
Ранее сообщалось, что над вулканом Шивелуч и вулканом Крашенинникова на Камчатке зафиксированы шлейфы пепла, который представляет опасность для воздушного движения в регионе.
В пятницу РАН зафиксировала на Камчатке экстремальную сейсмическую активность.