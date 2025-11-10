Ростех: Модернизированный Як-130М впервые представят за рубежом в Дубае

Tекст: Дарья Григоренко

Также дебютируют импортозамещенный вертолет «Ансат-М» и истребитель пятого поколения Су-57Э, который примет участие в летной программе, передает ТАСС.

В Ростехе отметили, что Як-130М, созданный Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК), оснащен новым комплексом вооружения и бортовым оборудованием, что позволяет использовать самолет для подготовки пилотов современных истребителей, а также для выполнения ударных задач. Новый комплекс бортовых систем обеспечивает эксплуатацию машины круглосуточно в разных условиях и расширяет боевые возможности легкого штурмовика.

Импортозамещенный вертолет «Ансат-М» холдинга «Вертолеты России» также будет показан на Dubai Airshow. Он получил российские двигатели ВК-650В, обновленный фюзеляж и бортовые системы. По словам представителей Ростеха, вертолет отличается высокой маневренностью и самой вместительной кабиной в классе, а также может эффективно работать в условиях городской застройки.

В летной программе выставки примет участие истребитель Су-57Э, о котором в Ростехе подчеркнули: «Самолет – единственный в мире истребитель пятого поколения, доказавший свою эффективность в масштабных боевых действиях. Он способен применять широкий арсенал высокоточных управляемых средств поражения и малозаметен для локаторов противника». Кроме того, впервые в регионе покажут разведывательно-ударный вертолет Ка-52.

Генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов заявил, что Dubai Airshow – одна из ключевых мировых площадок, и выразил уверенность, что российская техника способна удивить мировое сообщество. Глава Ростеха отдельно отметил независимость российских образцов от иностранных комплектующих, модернизированные характеристики и подтвержденный в боевой практике опыт, за что российские самолеты и вертолеты ценятся по всему миру.

Ранее сообщалось, что второй опытный образец модернизированного учебно-боевого самолета Як-130М, оснащенный современной радиолокационной станцией и комплексом обороны, готовят к летным испытаниям.



Как писала газета ВЗГЛЯД, Иркутский авиационный завод завершил строительство первого образца модернизированного Як-130М. Новый самолет оснастили современными системами вооружения и связи. В ближайшее время на предприятии начнутся его испытания.