Россия поставила рекорд по экспорту подсолнечного масла
В завершившемся сельскохозяйственном сезоне Россия впервые заняла первое место среди мировых экспортеров подсолнечного масла, поставив на внешние рынки почти 5,2 млн тонн.
Россия вывела экспорт подсолнечного масла на рекордный уровень по итогам сезона 2024/25, передает ТАСС.
Как сообщил руководитель Федерального центра «Агроэкспорт» Илья Ильюшин, российские компании поставили на зарубежные рынки почти 5,2 млн тонн масла, что позволило опередить Украину и стать крупнейшим экспортером в мире.
Ильюшин отметил, что лидерами по экспорту стали Россия с 5,2 млн тонн, Украина с 4,7 млн тонн и Аргентина, поставившая 1,3 млн тонн. Прямой речью он подчеркнул: «По итогам сезона 2024/25, завершившегося в августе, Россия стала лидером среди стран-экспортеров подсолнечного масла, обогнав Украину».
В последние годы, по словам Ильюшина, Россия целенаправленно наращивает экспорт масложировой продукции, выделяя подсолнечное масло как ключевое направление. Российские компании активно развивают сотрудничество с крупнейшими мировыми импортерами, закрепляются на рынках Азии, Ближнего Востока, Африки и постоянно открывают новые рынки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, руководитель ФТС Валерий Пикалев на встрече с президентом России заявил, что товарооборот страны за девять месяцев 2025 года составил более 425 млрд долларов.
Премьер-министр Михаил Мишустин на форуме в НЦ «Россия» отметил устойчивый рост экспорта и высокий интерес зарубежных партнеров к отечественной продукции несмотря на санкции.
Российская группа компаний впервые заняла ведущую позицию на рынке Индии, экспортировав около 564 тыс. тонн подсолнечного масла в сезон 2024–2025 годов.