Россия поставила рекорд по экспорту подсолнечного масла

Tекст: Денис Тельманов

Россия вывела экспорт подсолнечного масла на рекордный уровень по итогам сезона 2024/25, передает ТАСС.

Как сообщил руководитель Федерального центра «Агроэкспорт» Илья Ильюшин, российские компании поставили на зарубежные рынки почти 5,2 млн тонн масла, что позволило опередить Украину и стать крупнейшим экспортером в мире.

Ильюшин отметил, что лидерами по экспорту стали Россия с 5,2 млн тонн, Украина с 4,7 млн тонн и Аргентина, поставившая 1,3 млн тонн. Прямой речью он подчеркнул: «По итогам сезона 2024/25, завершившегося в августе, Россия стала лидером среди стран-экспортеров подсолнечного масла, обогнав Украину».

В последние годы, по словам Ильюшина, Россия целенаправленно наращивает экспорт масложировой продукции, выделяя подсолнечное масло как ключевое направление. Российские компании активно развивают сотрудничество с крупнейшими мировыми импортерами, закрепляются на рынках Азии, Ближнего Востока, Африки и постоянно открывают новые рынки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, руководитель ФТС Валерий Пикалев на встрече с президентом России заявил, что товарооборот страны за девять месяцев 2025 года составил более 425 млрд долларов.

Премьер-министр Михаил Мишустин на форуме в НЦ «Россия» отметил устойчивый рост экспорта и высокий интерес зарубежных партнеров к отечественной продукции несмотря на санкции.

Российская группа компаний впервые заняла ведущую позицию на рынке Индии, экспортировав около 564 тыс. тонн подсолнечного масла в сезон 2024–2025 годов.