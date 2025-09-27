Российская компания стала лидером поставок подсолнечного масла в Индию

Российская компания заняла первое место среди поставщиков подсолнечного масла в Индию

Tекст: Мария Иванова

Группа компаний «Эфко» впервые стала крупнейшим поставщиком подсолнечного масла на рынок Индии по итогам сезона 2024–2025 годов, сообщает ТАСС.

По данным исполнительного директора совета директоров компании Сергея Иванова, только в Индию из России было поставлено 1,55 млн тонн подсолнечного масла, из которых на долю «Эфко» пришлось почти 564 тыс. тонн. В общей сложности объем экспорта масел компании, включая соевое и рапсовое, составил около 800 тыс. тонн.

Сергей Иванов отметил: «Мы много работаем с Индией, поставляем продукцию наливом танкерами. Мы не только привозим и показываем нашу продукцию, но и представляем инновационные разработки. В частности, индийские партнеры проявляют интерес к сладким белкам – аналогу сахара на белковой основе, который мы продвигаем».

С 25 по 28 сентября 2025 года в Нью-Дели проходит крупнейшая в стране продовольственная выставка World Food India 2025, организованная Минсельхозом России и центром «Агроэкспорт». В бизнес-миссии принимают участие более 30 российских компаний, среди которых как отраслевые лидеры, так и новые экспортеры. Российская экспозиция занимает почти 150 кв. метров и охватывает широкий ассортимент продукции: от зерна до кондитерских и молочных товаров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле мировой индекс цен на продукты продемонстрировал рост по данным ФАО, причем ключевое влияние оказали мясо и растительное масло.

До конца августа 2025 года для подсолнечного масла и шрота отменили плавающие экспортные пошлины, чтобы поддержать производителей на фоне уменьшения экспорта.