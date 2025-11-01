Итоги выборов в Голландии говорят о том, что эта страна вольется в ряды антироссийского «авангарда», увеличит помощь Украине и станет «богатой версией» Польши и Прибалтики. Будущий премьер Роб Йеттен и его партия «Демократы 66» – просто карикатурные образцы современных европейских «ценностей». Однако свет в конце тоннеля все же есть.0 комментариев
Предоставившая патроны для «Ржавчины» компания подала иск против Болдуина
Fox News: Владелец реквизиторской компании PDQ Arm&Prop подал в суд на Болдуина
Владелец PDQ Arm & Prop потребовал через суд компенсацию с актера Алека Болдуина, обвиняя его в попытке переложить ответственность за гибель оператора Галина Хатчинс на съемках «Ржавчины».
Владелец реквизиторской компании PDQ Arm & Prop Сет Кенни подал в суд на актера Алека Болдуина и продюсеров фильма «Ржавчина», сообщает Fox News.
Причиной иска стало то, что, по словам Кенни, Болдуин и его команда использовали СМИ и голливудских посредников, чтобы возложить на него ответственность за гибель оператора Галины Хатчинс во время съемок, отмечает ТАСС.
В ранее поданном иске Болдуин заявлял, что компания Кенни случайно допустила попадание боевых патронов среди муляжей, предоставленных для фильма. Кенни же настаивает, что актёр намеренно пытается представить его «злодеем» и требует определить размер компенсации за деловую и репутационную потерю.
Сам Болдуин ранее выступал обвиняемым по делу о непредумышленном убийстве Хатчинс, однако в июле прошлого года суд в Нью-Мексико прекратил уголовное преследование актера, признав, что прокуратура скрыла важные обстоятельства происшествия.
Отмечается, что осужденной по этому делу осталась только специалист по оружию Ханна Гутьеррес-Рид – ее приговорили к 18 месяцам заключения за непредумышленное убийство.
Трагедия произошла в октябре 2021 года и вызвала большой общественный резонанс в США. Инцидент привлек повышенное внимание как к вопросам безопасности на киноплощадках, так и к использованию реквизита с возможностью боевого применения.
Между тем в октябре Алек Болдуин и его брат Стивен попали в аварию в Ист-Хэмптоне, когда их Range Rover врезался в дерево.