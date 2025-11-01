Предоставившая патроны для «Ржавчины» компания подала иск против Болдуина

Fox News: Владелец реквизиторской компании PDQ Arm&Prop подал в суд на Болдуина

Tекст: Мария Иванова

Владелец реквизиторской компании PDQ Arm & Prop Сет Кенни подал в суд на актера Алека Болдуина и продюсеров фильма «Ржавчина», сообщает Fox News.

Причиной иска стало то, что, по словам Кенни, Болдуин и его команда использовали СМИ и голливудских посредников, чтобы возложить на него ответственность за гибель оператора Галины Хатчинс во время съемок, отмечает ТАСС.

В ранее поданном иске Болдуин заявлял, что компания Кенни случайно допустила попадание боевых патронов среди муляжей, предоставленных для фильма. Кенни же настаивает, что актёр намеренно пытается представить его «злодеем» и требует определить размер компенсации за деловую и репутационную потерю.

Сам Болдуин ранее выступал обвиняемым по делу о непредумышленном убийстве Хатчинс, однако в июле прошлого года суд в Нью-Мексико прекратил уголовное преследование актера, признав, что прокуратура скрыла важные обстоятельства происшествия.

Отмечается, что осужденной по этому делу осталась только специалист по оружию Ханна Гутьеррес-Рид – ее приговорили к 18 месяцам заключения за непредумышленное убийство.

Трагедия произошла в октябре 2021 года и вызвала большой общественный резонанс в США. Инцидент привлек повышенное внимание как к вопросам безопасности на киноплощадках, так и к использованию реквизита с возможностью боевого применения.

Между тем в октябре Алек Болдуин и его брат Стивен попали в аварию в Ист-Хэмптоне, когда их Range Rover врезался в дерево.