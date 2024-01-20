И православная икона, и портрет Сталина воспринимаются как символы «незападности», как возможность показать фигу либералам и всем, кто нас не любит. А сочетание портрета Сталина и иконы – это двойная фига повышенной мощности.26 комментариев
Актеру Алеку Болдуину предъявлены новые обвинения в убийстве оператора
Актеру Алеку Болдуину предъявлены новые обвинения в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс
В Нью-Мексико большое жюри присяжных утвердило выдвижение обвинений против актера и продюсера Алека Болдуина в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс, которая погибла на съемках вестерна «Ржавчина» в 2021 году.
Дело Болдуина было вновь представлено большому жюри присяжных, которое в американской правовой системе утверждает выдвигаемые прокуратурой обвинения.
«Большое жюри присяжных пришло к выводу, что доводы прокуратуры достаточны для того, чтобы по делу прошло судебное разбирательство», – передает ТАСС со ссылкой на агентство Associated Press.
Ранее обвинения в убийстве Хатчинс были сняты с Болдуина за недостаточностью улик, актер настаивал на том, что он взводил курок, но не нажимал на спусковой крючок. Однако экспертиза показала, что выстрелить из оружия можно было только при нажатии спускового крючка.
В 2021 году на съемках вестерна с участием Болдуина, выступавшего также одним из продюсеров фильма, актер выстрелил из оружия, которое оказалось заряжено боевыми, а не холостыми патронами. Ранения получили оператор Хатчинс и режиссер Джоэл Соуса. Последнего через несколько часов выписали из больницы, оператора врачам спасти не удалось.
Ранее сообщалось, что украинская семья убитой на съемках женщины-оператора подала в суд на Алека Болдуина. Гражданский иск против актера подали мать Хатчинс Ольга Соловей, отец Анатолий Андросович и младшая сестра Светлана Земко.