Друг рассказал о последнем желании актера Попова
Актер Роман Попов, известный по сериалу «Полицейский с Рублевки», пожелал перед смертью, чтобы его кремировали, а прах развеяли, сообщил его друг шоумен Оганес Григорян.
Прощание с актером проходит в ЦКБ №1 в Москве, где собрались родные, близкие и коллеги артиста, передает РИА «Новости».
Гражданская траурная процедура продлится до 13.00 мск, после этого состоится отпевание, на котором будут присутствовать только родные и близкие Попова.
«Будет кремация. Я знаю, что у него было последнее желание, чтобы его развеяли над Черным морем», – сказал Григорян.
Напомним, Попов ушел из жизни в возрасте 40 лет. Попов оставался в сознании и реагировал на происходящее перед смертью. Причиной смерти артиста назвали последствия химиотерапии.