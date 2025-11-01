Никаких перспектив у идеи «большой сделки» Вашингтона – что с Москвой, что с Пекином – нет. США нечего предложить ни России, ни Китаю. Значит, в ближайшее время стоит ждать эскалации напряженности в отношениях США и с РФ, и с КНР. Иных инструментов у Вашингтона не осталось.11 комментариев
Кравцов объяснил условия возможного перехода к 12-летнему обучению
Возможный переход российских школ на 12-летний срок обучения будет рассматриваться только после тщательного анализа и всестороннего общественного обсуждения, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
Кравцов прокомментировал обсуждение возможности перехода российских школ на 12-летнее обучение, передает РИА «Новости».
«Все решения, касающиеся изменений в сфере образования, принимаются после их глубокого анализа и широкого обсуждения», – заявил Кравцов.
По его словам, система образования отличается чувствительностью к любым изменениям, поэтому любые нововведения требуют взвешенного подхода.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в администрации президента заявили о готовности России к переходу на 12-летнее школьное образование. Минпросвещения призвало оценить риски внедрения 12-летки в школах. Министерство также утвердило новые нормы учебной нагрузки для школьников.