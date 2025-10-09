Книжная ярмарка в турецкой столице проводится уже в 22-й раз. По своим масштабам она явно превосходит наш главный книжный фестиваль «Красная площадь». Турция открыта для нашего культурного влияния, для нашей «мягкой силы», и необходимо пользоваться этим по максимуму.2 комментария
Пашинян решил приехать на саммит СНГ в Душанбе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял решение посетить столицу Таджикистана для работы на заседании Совета глав государств СНГ.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян проведет двухдневный визит в Душанбе, где примет участие в очередном заседании Совета глав государств СНГ, передает РИА «Новости». Об этом сообщила пресс-секретарь премьер-министра Назели Багдасарян.
В официальном сообщении отмечается: «Пашинян 9–10 октября посетит Республику Таджикистан с рабочим визитом. Премьер-министр примет участие в очередном заседании Совета глав государств СНГ в Душанбе».
Известно, что в столицу Таджикистана Пашинян отправится прямо из Брюсселя, где он участвовал во втором международном форуме Global Gateway.
В среду президент России Владимир Путин прибыл в Душанбе с трехдневным рабочим визитом. Его встретил в международном аэропорту президент Таджикистана Эмомали Рахмон, были подняты государственные флаги и выстроен почетный караул.