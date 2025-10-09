Путин объявил о готовности РФ делиться цифровыми технологиями со Средней Азией

Tекст: Денис Тельманов

Россия готова поделиться своими наработками в области современных технологий со странами Центральной Азии, включая цифровизацию и оптимизацию государственных процессов, передает ТАСС.

Во время выступления на саммите «Россия – Центральная Азия» Владимир Путин подчеркнул, что у России есть предложения по части высоких технологий. В частности, речь идет о цифровых решениях для государственных систем управления.

«России есть что предложить и в области высоких технологий. Имею в виду в первую очередь российские цифровые решения по оптимизации государственного управления. И здесь, думаю, вы согласитесь – нам есть что предложить», – отметил глава государства. Президент выразил уверенность, что сотрудничество в этом направлении усилит связи и повысит эффективность работы государственных структур в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти России ставят цель ускорить переход ключевых отраслей экономики на отечественные цифровые платформы и ПО из-за усиливающихся внешних ограничений. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о необходимости технологической независимости в условиях давления. Турецкие компании планируют использовать опыт строительства АЭС «Аккую» для международных ядерных проектов. Президент России Владимир Путин объявил о формировании нового технологического уклада на заседании Глобального атомного форума.