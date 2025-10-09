Работавшего на «Азов» подростка из Красноярска отправили под домашний арест

Эксперт Юшков: Планы ЕК использовать «стену дронов» для слежки за танкерами преследуют политические цели
«Европейские власти пытаются представить танкеры, перевозящие российскую нефть, незаконными, хотя на деле это не соответствует действительности. Никаких международных санкций в отношении их перемещения не существует», – отметил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
Довод о несоблюдении судами решения о «потолке цен» несостоятелен, добавил эксперт, напомнив, что законодательство ЕС предусматривает для нарушителей лишь запрет на перевозку сырья в течение двух месяцев. Санкционный список, включающий около 400 танкеров, также не является убедительным аргументом.
«Если судно или его собственник включены в такой перечень, это означает лишь запрет на оказание услуг в европейских портах: заход, заправку, ремонт. Речь идет об ограничениях для европейских компаний, тогда как сами танкеры сохраняют право свободного передвижения в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву», – пояснил Юшков.
Эксперт допускает, что идея Еврокомиссии по контролю за «теневым флотом» связана с подозрениями Брюсселя в обходе ограничений. «Например, танкер с российской нефтью отключает транспондер и останавливается в море. После перекачки на другое судно сырье может быть выдано за норвежское или ближневосточное и доставлено в европейский порт», – пояснил аналитик.
Не исключено, однако, что европейцы стремятся не отследить операции по перевалке, а найти «обоснование» для заявлений о запуске разведывательных БПЛА с танкеров. «Ранее европейские политики уже заявляли, что суда якобы целенаправленно повреждают донные кабели», – напомнил собеседник.
«Таким образом, инициатива Урсулы фон дер Ляйен носит исключительно политический характер. Брюссель создает образ России как «глобальной угрозы», чтобы оправдать увеличение военных расходов без роста социального недовольства. Отсюда и страшилки о танкерах, которые «рвут кабели», «загрязняют среду» или «ведут разведку», – перечислил Юшков.
Однако сложившаяся ситуация может иметь негативные последствия для Москвы. «В конечном счете эти надуманные предлоги и бредни могут быть использованы ЕС для попытки перекрыть Балтийское море для танкеров «теневого флота», осуществляющих вывоз российской нефти», – заключил аналитик.
Ранее Урсула фон дер Ляйен сообщила о планах ЕК задействовать создаваемую на восточных границах Евросоюза «стену дронов» для слежения за танкерами, которые могут перевозить российскую нефть. С таким заявлением она выступила на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.
По словам фон дер Ляйен, в ближайшие недели Еврокомиссия представит программу военной готовности «Европа-2030». Она будет включать проекты ПВО («Восточный дозор», Eastern Flank Watch) и противодроновой защиты («стена дронов»).
«В будущем эти системы будут распространены на весь Евросоюз по принципу обороны на 360 градусов, включая южный фланг, и они будут использоваться для ответов на широкий набор вызовов: от мониторинга природных катастроф до контроля организованной преступности, от мониторинга вепонизированной миграции до контроля танкеров, перевозящих российскую нефть», – цитирует еврочиновницу ТАСС.
Напомним, проект фон дер Ляйен по созданию «стены дронов» не получил широкой поддержки в ЕС. Как сообщало издание Politico, «камнем преткновения» стали споры по поводу стоимости идеи, а также сомнения в возможности ее реализации. Так, канцлер ФРГ Фридрих Мерц в «очень резких» выражениях раскритиковал предлагаемую систему финансирования проекта. Стоимость его реализации в настоящий момент оценивается в один миллиард евро.
«Стена дронов» – это проект, подразумевающий создание на восточном фланге НАТО системы защиты от беспилотников. Глава ЕК также настаивает усилить данную инициативу системой оперативного обнаружения угроз от гибридных операций до проникновения БПЛА, а также предлагает поддерживать конкурентоспособность ЕС в сфере космической безопасности.
Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отмечали, что проект «стены дронов» может посоревноваться в коррумпированности с печально известной «стеной Яценюка».