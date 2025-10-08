Сам Трамп искренне считает, что он Нобелевку заслужил – ведь, по его словам, менее чем за год своего правления уже завершил семь войн. Такой эффективности мог бы позавидовать любой политик и даже святой. Однако многие уверены, что Трамп не завершил ни одной войны.3 комментария
Львова-Белова: Важно устраивать для семей совместные культурные походы
В Тульской области открылся Всероссийский форум «Семья и культура» и съезд уполномоченных по правам ребенка. Обсуждается роль культурных учреждений в поддержке семей с детьми, развитие совместных программ и культурных походов, которые помогают укрепить семейные связи и расширяют кругозор участников.
Мероприятие в Тульской области собрало представителей министерств, региональных детских омбудсменов, деятелей культуры, НКО и экспертных сообществ. Форум открыла уполномоченный при президенте России Мария Львова-Белова, зачитав послание президента РФ Владимира Путина, в котором отмечено, что культура играет важную роль в формировании высоких гражданских и духовно-нравственных качеств, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
В своем обращении Львова-Белова отметила, что культура играет важную роль в укреплении института семьи. «Важно, чтобы институт уполномоченных развивал сотрудничество с федеральным министерством культуры, региональными министерствами, деятелями культуры, вместе создавал полезные для семьи проекты», – заявила Львова-Белова. Она подчеркнула необходимость организации совместных культурных мероприятий для семей и включения подобных инициатив в работу органов профилактики.
Детский омбудсмен подчеркнула важность активного участия органов профилактики в индивидуальной работе с семьями. «Важно устраивать для семей совместные культурные походы. Это положительно влияет на их отношения, развивает кругозор и повышает культурный уровень. Важно, чтобы этому содействовали и уполномоченные по правам ребенка», – отметила она, добавив, что такие мероприятия способствуют укреплению семейных связей и общему развитию детей.
Особое внимание на форуме уделили доступности дополнительного образования для детей, особенно из льготных категорий и детей с инвалидностью. Львова-Белова предложила создавать проекты института уполномоченных на базе учреждений культуры, среди которых подростковые центры, центры дневного пребывания для детей с инвалидностью и родительские гостиные.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев рассказал о региональном опыте, отметив открытие 16 модельных библиотек для организации семейного досуга. По словам статс-секретаря – замминистра культуры Жанны Алексеевой, федеральный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» помогает создавать культурно-просветительские центры и обеспечивает льготы на посещение учреждений культуры.
В программе форума предусмотрены панельные дискуссии, блиц-показы социальных театров, обсуждение поддержки многодетных семей и семей с детьми с инвалидностью, а также вопросы сохранения традиций и русского языка.