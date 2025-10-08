Рябков заявил о подготовке инфраструктуры США к ядерным испытаниям

Рябков сообщил о готовности США к проведению ядерных испытаний

Tекст: Денис Тельманов

США давно занимаются приведением инфраструктуры для ядерных испытаний в состояние готовности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА «Новости».

Он напомнил, что Россия ранее уже обозначила свою позицию по этому вопросу, особенно подробно это было сделано в момент принятия решения об отзыве ратификации ДВЗЯИ.

Рябков подчеркнул: «Если в той или иной столице, которая обладает соответствующим потенциалом, будут приняты ошибочные и вредные для международной безопасности решения о проведении испытаний – и Вашингтон прежде всего, разумеется, в данном контексте в фокусе нашего внимания, – то тогда с нашей стороны последует зеркальная реакция, и она не заставит себя ждать». По его словам, позиция Москвы по ДВЗЯИ остается неизменной, а любые шаги США отслеживаются.

Дипломат также отметил, что высказывания российских властей по поводу моратория и Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) были сделаны неоднократно на высшем уровне.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия не обсуждает продление Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений, однако готова соблюдать его ограничения при условии встречных шагов США.